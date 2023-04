Prasówka z Krakowa 3.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

W meczu 26. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia - Widzew Łódź 1:1. Dla Cracovii ten mecz to była ostatnia szansa, by jeszcze włączyć się do walki o 4. lokatę. By można było o niej myśleć realnie, trzeba było wygrać. I „Pasy” były sekundy od zaksięgowania trzech punktów. W doliczonym czasie gry straciły jednak bramkę z karnego.