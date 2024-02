Prasówka z Krakowa 3.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do tragicznego w skutkach pożaru doszło po południu w piątek (2 lutego) przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o zadymieniu po godzinie 15. Na miejscu strażacy zastali pożar mieszkania w budynku pięciopiętrowym. Z jego wnętrza ewakuowano kobietę w wieku ok. 60 lat, z poparzeniami ciała. Niestety, po chwili ratownicy medyczni, którym kobieta została przekazana, stwierdzili jej zgon. Nie przeżył też pies, który był w mieszkaniu.

Walentynki - święto zakochanych. Prezenty, misie, kolorowe kartki, słodycze. Sposobów na świętowanie tego dnia jest wiele. Jednym z nich jest romantyczna kolacja w restauracji. Jaką jednak restauracje wybrać? W Krakowie wybór jest ogromny. Dlatego przygotowaliśmy dla Was TOP 15 romantycznych restauracji w Krakowie według Googla. To tu zdaniem internautów można spędzić romantyczne chwile.

Główny Urząd Statystyczny przygotował dane porównując grudzień 2023 do grudnia 2022 dla Małopolski i większych miast regionu. Dzięki temu mamy dane jak zmienił się rynek pracy, nieruchomości, zatrudnienia w ciągu roku. Stopa bezrobocia wyniosła 4,2% i odnotowano lekki spadek, przeciętne wynagrodzenie wzrosło aż o ponad 10 procent i wynosi 8151 zł, mamy kosmiczny wzrost rozpoczętych budów mieszkań, ale spadek jeśli chodzi o mieszkania przygotowywane do budowy. Przeczytajcie o najważniejszych wnioskach z raportu.

Rośnie sprzeciw mieszkańców Krakowa i Liszek dotyczący budowy obwodnicy autostradowej przez teren Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Z interpelacjami do prezydenta Krakowa w sprawie podjęcia niezwłocznych działań w tym zakresie zwrócili się radni miejscy Małgorzata Kot oraz Marek Sobieraj. Wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig podkreśla, że wariant zakładający przebieg nowej drogi przez Bielany jest niedopuszczalny. W rozmowie z nami przyznał, że rozwiązaniem do rozważenia mogłoby być przesunięcie trasy w taki sposób, by omijała cenne zielone tereny, osiedla mieszkaniowe i lotnisko w Balicach.

Rozmowy o krakowskiej kulturze otworzyły debaty kandydatów na prezydenta miasta. W piątek, 2 lutego, w Hevre spotkali się twórcy, artyści i społecznicy, pretekstem stała się dyskusja wokół Planety Lem i Składu Solnego. Wydarzenie "Co z tą kulturą" stało

się również okazją do tego, by swoją perspektywę na temat przedstawili kandydaci na urząd prezydenta miasta (godz. 14.30). To pierwsza taka debata w Krakowie przed zaplanowanymi na 7 kwietnia wyborami samorządowymi.