Prasówka z Krakowa 27.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kraków 27.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczne zdarzenie w Krakowie. Dziecko wypadło z okna. Trafiło do szpitala Do tragicznego zdarzenia doszło około godziny 18 na osiedlu Uroczym w Krakowie. Dziecko w wieku około 3-4 lat wypadło z okna, 2 piętra. Po interwencji wszystkich służb dziecko zostało zabrane do szpitala.

📢 Planowana przebudowa al. Solidarności wywołuje dużo emocji. Najlepszego rozwiązania szukali w... Domu Utopii Około stu mieszkańców Nowej Huty zebrało się w poniedziałkowe popołudnie w Domu Utopii gdzie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne w sprawie przebudowy al. Solidarności na odcinku od placu Centralnego do ul. Bulwarowej. Projektant zaprezentował dwa warianty przebudowy. Przybyli mieszkańcy mieli jednak wiele uwag do proponowanego rozwiązania przebudowy alei.

📢 Czas na początek podsumowań i zaplanowanie kampanii wyborczej. Zjednoczona Prawica i Platforma Obywatelska zorganizowały konferencje Ostatni poniedziałek czerwca w Krakowie odbył się pod hasłem podsumowania kończących się kadencji, a także zapowiedzi na zbliżające się wybory. Najpierw spotkanie zorganizował Aleksander Miszalski, poseł na Sejm RP i przewodniczący PO w Małopolsce, który zapowiedział, że w październiku jego nazwisko znajdzie się na listach wyborczych w wyborach parlamentarnych, a kampania już niedługo ruszy pełną parą. Następnie Zjednoczona Prawica zorganizowała swoje spotkanie. - Dzisiaj jest dowód na to, że idziemy razem zjednoczeni po zwycięstwo i wierzę w to głęboko, że nam się uda - mówił Andrzej Mucha, pełnomocnik Partii Republikańskiej.

Prasówka 27.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Uroczyste odsłonięcie nowego nagrobka twórcy znanego na całym świecie wizerunku Jezusa Miłosiernego Pęknięta płyta, pionowy element nagrobka z tyłu uszkodzony i rozsypujący się - jeszcze niedawno tak wyglądało miejsce spoczynku zmarłego w 1965 roku malarza Adolfa Hyły na Cmentarzu Rakowickim. W poniedziałek 26 czerwca odsłonięto wyremontowany nagrobek. Adam Hyła jest autorem słynnego obrazu "Jezu ufam Tobie" - wizerunek Jezusa Miłosiernego jest znany na całym świecie. Zbiórkę na remont nagrobka zorganizowało Stowarzyszanie Kulturalno-Oświatowe im. Adolfa Hyły.

📢 Sukces lekarzy ze szpitala na Siemiradzkiego w Krakowie. Dzięki sprawnej i szybkiej akcji uratowali życie noworodka Lekarze ze szpitala na Siemiradzkiego mają na koncie kolejne uratowane życie. Tym razem chodzi o noworodka, który przyszedł na świat kilka tygodni temu. Tuż po porodzie dziewczynka zaczęła sinieć, stwierdzono wówczas niedrożność przełyku. Tylko dzięki sprawnej akcji logistycznej lekarzy, dziecko szybko trafiło do szpitala we Wrocławiu, gdzie przeprowadzono zabieg ratujący życie. Aktualnie maluch przebywa w domu z mamą i nie wymaga już respiratora. 📢 Pięć dni wielkiego świętowania na Kazimierzu. Wraca Festiwal Kultury Żydowskiej Od 28 czerwca do 2 lipca potrwa 32. edycja Festiwalu Kultury Żydowskiej z wykładami, warsztatami, koncertami, projekcjami filmów i niepowtarzalną atmosferą. W tym roku na Kazimierz powróci także żydowski Woodstock, czyli plenerowe koncerty Szalom na Szerokiej. Jak co roku, krakowski festiwal zaprezentuje bogactwo i różnorodność żydowskiej kultury z całego świata.

📢 W Krakowie powstaną drugie Błonia! Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości z milionowym dofinansowaniem na realizację tej inwestycji Spółka Kraków Nowa Huta Przyszłości chce budować Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0., na którą to inwestycję pozyskała 13,6 mln zł z funduszy europejskich. W ramach zadania powstaną m.in. boiska, korty tenisowe, pole do mini golfa, skate park, a także plac zabaw. Błonia 2.0. to element dużo większego projektu, którego celem jest ożywienie gospodarcze wschodniej części Krakowa. 📢 Wisła Kraków traci swoją największą gwiazdę. Luis Fernandez odchodzi z „Białej Gwiazdy” To już oficjalna informacja. Luis Fernandez nie będzie dłużej piłkarzem Wisły Kraków. Hiszpan nie przedłuży kontraktu, który wygasa 30 czerwca. Będzie grał gdzie indziej.

📢 Kolejna kontrowersja w Krakowie. Parking dla urzędników zamiast jednego z ostatnich skwerów przy ulicy Kościuszki W miejsce jednego z ostatnich zielonych skwerów przy ulicy Kościuszki powstał parking. - Miejskie wodociągi powiększyły parking dla urzędników zabudowując jeden z ostatnich skwerów przy ulicy Kościuszki - informuje Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków. Radny Dzielnicy Zwierzyniec wyjaśnia, że tym samym "nie dotrzymano obietnic składanych mieszkańcom". - Nowa części parkingu powstała na terenie, który zgodnie z już gotowym projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla Półwsia Zwierzynieckiego stanowi obszar zieleni urządzonej i jest tam przewidziany zakaz wyznaczania miejsc postojowych - dodaje.

📢 To ma być najdłuższy park w Krakowie. Powstała koncepcja zagospodarowania przyszłego Parku Woźniców. Zobacz wizualizacje Stworzenie Parku Woźniców obejmuje rozległe enklawy spontanicznej zieleni, która stanowi schronienie przed codziennym zgiełkiem dla wszystkich mieszkańców okolicy, w tym ludzi i dzikich zwierząt. W latach 2013 oraz 2018 dzięki przyjęciu uchwał ws. miejscowych planów zagospodarowania “Czyżyny Łęg” oraz “Łąki Nowohuckie” większość obszaru objętego opracowaniem, została przeznaczona na zagospodarowanie pod urządzenie zieleni publicznej, a tym samym została uratowana przed presją budowlaną. Teraz czas by stworzyć tam prawdziwy park. 📢 Piknik z lotami balonem, kolorowym szaleństwem, pianą i tańcami. Zabawy w Czernichowie - w zdrowej atmosferze Tysiące mieszkańców gminy Czernichów i okolic bawiło się na Pikniku Czernichowskim - w zdrowej Atmosferze. Były loty balonem, festiwal kolorów, a z nim szaleństwo obsypywania się wielobarwnymi pyłkami, były dziecięce zabawy w pianie, tańce w grupach, loteria fantowa z rowerem do wygrania, a ponadto stoiska z rękodziełem, zabawkami, słodyczami oraz wiele innych atrakcji.

📢 Kraków. Wakacje, ale nie od remontów dróg. Zmiany na 29 Listopada i w wielu innych miejscach Igrzyska europejskie trwają, ale nie oznacza to wstrzymania prac remontowych na krakowskich drogach. Zmiany dotkną jednej z dwóch najważniejszych inwestycji na północy miasta, al. 29 Listopada, ale też wielu mniejszych ulic w całym Krakowie. Pewne ograniczenia w ruchu spowoduje również Festiwal Kultury Żydowskiej. Pamiętajcie ponadto, że same igrzyska sporo pozmieniały jeśli chodzi o jazdę po Krakowie i Małopolsce. Do tego dochodzi wprowadzenie wakacyjnych rozkładów jazdy w komunikacji miejskiej. Zebraliśmy wszystkie aktualne informacje drogowe. 📢 Brutalne zabójstwo sprzed 23 lat. Udusił stryjenkę, po czym podpalił dom, w którym dokonał zbrodni. Krzysztof L. trafił do Polski Śledczy z małopolskiego oddziału Prokuratury Krajowej rozwiązali sprawę zabójstwa sprzed 23 lat - dowiedziała się "Gazeta Krakowska" i "Dziennik Polski". Z ustaleń PK wynika, że 16 lipca 2000 r. w Surażu 15-letni wtedy Krzysztof L. zabił, ze szczególnym okrucieństwem, swoją stryjenkę, po czym podpalił dom, w którym doszło do tej zbrodni. Podejrzanego o zabójstwo sprowadzono ze Stanów Zjednoczonych do Polski.

📢 Wypadek na ul. Stella-Sawickiego w Krakowie. Bus, w którym jechało siedem osób zderzył się z autem osobowym W niedzielę około godz. 21.30 doszło do wypadku na ul. Stella-Sawickiego na wysokości skrzyżowania z ul. Romana Florera. Bus, którym jechało 7 osób zderzył się z autem osobowym, w którym jechały 4 pasażerów. - Doszło do wymuszenia przy zmianie pasa. Sprawa najprawdopodobniej zostanie zakwalifikowana jako kolizja drogowa - mówi Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji. 📢 Pogoda w kratkę nie odstraszyła krakowian. Chętnie zażywali oni kąpieli na Zakrzówku Po deszczowej sobocie, przyszła ciepła choć pochmurna niedziela, a to zaprosiło krakowian do wodnych kąpieli i plażowania. Na cel obrali sobie niedawno otwarty Zakrzówek.

📢 W Krakowie będzie można bezpłatnie przebadać piersi. Do mobilnej pracowni zapraszane są kobiety w wieku 50-69 lat W dniach 13 i 17 lipca w kilku lokalizacjach na terenie Krakowa, stanie mobilna pracownia mammograficzna. W badaniu może wziąć udział każda kobieta w wieku 50-69 lat, która ma ubezpieczenie, nie miała wykonywanych badań w przeciągu ostatnich 24 miesięcy lub jest w grupie ryzyka. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

📢 Igrzyska na Rynku. To był rewelacyjny pomysł! Tak wygląda tu rywalizacja. Grali w padla, teraz teqball Igrzyska Europejskie. W niedzielę 25 czerwca sportowcy pierwszy raz podczas tej imprezy rywalizują w samym sercu Krakowa - na Rynku. I wiecie co? To był kapitalny pomysł! Mecze o medale w turnieju padla, które odbywają się na korcie zbudowanym obok Ratusza, są naprawdę znakomitymi widowiskami, a razem ze scenerią to naprawdę robi wrażenie. A więc krótka rada: jeśli macie czas, po prostu wpadajcie na Rynek, żeby to zobaczyć! Za nami zawody w padlu, przed nami - teqball.

