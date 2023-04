Prasówka z Krakowa 26.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

14 rzeźb Zdzisława Beksińskiego, w tym monumentalne dzieła „Makbet” i „Hamlet”, stanęło w renesansowych Ogrodach Królewskich na Wawelu. To pierwsza monograficzna wystawa tego rodzaju twórczości artysty i jedyna okazja, by zobaczyć te prace razem. - Chcemy pokazywać dorobek najwybitniejszych współczesnych polskich artystów – mówi o wystawie Piotr Rabiej, pełnomocnik dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu.

Prasówka 26.04 Kraków: pozostałe wydarzenia

Mieszkańcy Nowej Huty drobiazgowo obserwują postępy pracy przy rewitalizacji Alei Róż. Kilka dni temu zauważyli, że wokół drzew, w miejscu zerwanych betonowych płyt wylano beton. Zdjęcie drzew zatopionych w szarej masie trafiły do internetu, co spotkało się z oburzeniem mieszkańców. Zarząd Zieleni Miejskiej uspokaja i wyjaśnia, że to co widać na zdjęciach, to nie beton, a po prostu warstwa mineralna.