Prasówka z Krakowa 25.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na meczu Comarch Cracovii z Podhalem Nowy Targ przeżywali emocje. Zdjęcia Fani Comarch Cracovii obejrzeli ciekawy mecz Comarch Cracovii z PZU Podhalem Nowy Targ. Krakowianie trzykrotnie obejmowali prowadzeni i tyleż razy je tracili. Sami zaś raz doprowadzili do remisu. O wszystkim zadecydowała dogrywka. Fani mieli więc nadmiar emocji.

📢 Wielkie, piątkowe korki w Krakowie. Black Friday czy po prostu wieczór w Krakowie? I znów miasto sparaliżowane, bo remonty, bo deszcz, bo korki, bo... Black Friday? Może faktycznie jeszcze więcej jest samochodów na ulicach, ale kto to zauważy w tym chaosie, który od tygodni dzieje się w Krakowie. Stoją Aleje Trzech Wieszczów, stoi al. Pokoju. Stoi autostrada A4 od Swoszowic aż po Balice, ale tam dziś doszło też do poważnych wypadków. Jesień na drogach Krakowa to koszmar.

📢 45 lat ratowania naszego dziedzictwa. Jubileusz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Są nowi członkowie Prezydent Andrzej Duda podziękował w piątek podczas uroczystości na Wawelu członkom Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa za "znakomitą działalność", którą realizują. - Śmiało mogę powiedzieć: jest ona bezcenna - mówił prezydent RP. Andrzej Duda wziął udział w zebraniu plenarnym SKOZK z okazji 45. rocznicy jego powstania. Podczas uroczystości jubileuszowych do grona członków Komitetu dołączyło kolejnych dziesięć osób.

📢 Piłkarz wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć. Powiedziała "tak"! Wrócił do Krakowa, żeby się oświadczyć! Pelle van Amersfoort, były piłkarz Cracovii, i jego partnerka Kim Hiemstra, chyba dobrze wspominają nasze miasto, skoro właśnie tutaj Pelle postanowił przeprowadzić operację z wręczeniem zaręczynowego pierścionka. Jaka była reakcja Kim? "YESSSSSSSS!!" - napisała na Instagramie ukochana sportowca.

📢 Najdroższe mieszkania i apartamenty w Krakowie na sprzedaż. Ceny zwalają z nóg Ceny mieszkań w Krakowie zarówno tych na wynajem jak i do kupienia nieustannie rosną. Stolica Małopolski zdecydowanie może "pochwalić" się mieszkaniami, których ceny często są bardzo wysokie. Z pewnością są to mieszkania dedykowane dla tych, dla których cena nie gra roli. Oto najdroższe wille i apartamenty w Krakowie. Zobaczcie sami! 📢 Poważny wypadek na autostradzie A4 w kierunku Katowic. Wielu rannych Poważny wypadek na 408 km autostrady A4 w kierunku Katowic. W wypadku brały udział trzy samochody osobowe i ciężarówka. Jak informuje straż pożarna, łącznie autami podróżowało sześć osób. Jezdnia w kierunku Katowic była zablokowana. 📢 Zabójstwo, ucieczka do Londynu, a potem powrót do Krakowa z adwokatem i stawienie się w prokuraturze? 21-latek nie przyznaje się do winy Krakowski sąd zgodził się na trzymiesięczny areszt dla 21-letniego Jakuba K., który podejrzany jest o zabójstwo swojej partnerki. Do zbrodni doszło w bloku przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Funkcjonariusze pozyskali informację, że mężczyzna po zabójstwie wyleciał rejsowym samolotem do Londynu. 21 listopada br. został zatrzymany, kiedy zgłosił się wraz ze swoim adwokatem do jednej z krakowskich prokuratur - mówi Anna Zbroja-Zagórska, z biura prasowego małopolskiej policji.

📢 Zderzenie trzech samochodów na autostradzie A4. Utrudnienia w ruchu Do zderzenie trzech pojazdów doszło na autostradzie A 4 w okolicy Balic. Samochody osobowe zderzyły się na pasie w kierunku Rzeszowa. Na miejsce wezwano służby: policję z Komisariatu Autostradowego Policji w Krakowie oraz JRG 3 i OSP Balice. Występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Sam Święty Mikołaj będzie tu uczył jazdy na łyżwach. Tauron Arena Kraków przedstawiła program zimowych wydarzeń. Zapowiada się gorąco! Miłośnicy sportów zimowych na pewno nie mogli się doczekać tych informacji. Plenerowe lodowisko z bezpłatnymi godzinami dla dzieci i młodzieży, tory curlingowe na parkingu podziemnym areny, świąteczne warsztaty dla najmłodszych oraz Xplore Dome – widowisko multimedialne, które „wciągnie” widzów w wirtualną rzeczywistość i zabierze ich w podróż dookoła świata – to atrakcje, z których w tym sezonie będzie można skorzystać w największej zimowej strefie w Krakowie - Tauron Arenie. Koniecznie odświeżcie swój zimowy sprzęt, bo 6 grudnia sam św. Mikołaj będzie uczył jazdy na łyżwach!

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym 2023 w Krakowie. Wieje grozą? Sprawdziliśmy, co i ile podrożało w porównaniu do poprzedniego roku Od piątku (24.11) można już robić zakupy na dorocznym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Krakowie. Na stoiskach, zajmujących część płyty Rynku po stronie Wieży Ratuszowej, jak zawsze znajdziemy wszystko, co może wprowadzić do domu świąteczną atmosferę albo stać się prezentem pod choinkę. W ostatnich latach odwiedzający takie kiermasze w różnych miastach Polski łapali się za głowę, widząc, ile kosztuje np. pajda chleba ze smalcem. A jakie są jarmarkowe ceny 2023? 📢 Tak wyglądają wnętrza legendarnego hotelu Cracovia. Już wkrótce powstanie tu nowe muzeum! Kultowy niegdyś hotel Cracovia, który przez lata był synonimem luksusu, od lat stoi pusty i popada w coraz większą ruinę. Owiany legendą obiekt przy alei Focha, z końcem czerwca 2011 roku zakończył swoją działalność. My zajrzeliśmy do wnętrza budynku, w którym w przyszłości ma funkcjonować Muzeum Architektury i Dizajnu. Co teraz tam się znajduje? Jak wygląda w środku dawny hotel? Zobacz zdjęcia.

📢 Kolejny mikrolas zasadzony w Krakowie. Tym razem na terenie Bronowic W Krakowie został posadzony kolejny mikrolas. Tym razem na terenie Bronowic: w rejonie ulicy Jabłonkowskiej. Łącznie posadzono kilkaset drzew. 📢 Na terenie Krakowa powstaną bezkolizyjne przejazdy kolejowe. Kierowcy nie będą musieli czekać na podniesienie szlabanu W piątek, 24 listopada, w Krakowie podpisano listy intencyjne w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych na terenie Krakowa. Podpisy złożyli: Piotr Majerczak z zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe oraz wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig. Przejazdy kolejowe mają powstać nad ulicami Blokową i Kąpielową. W planach jest też wprowadzenie bezkolizyjnego rozwiązania przy ul. Fredry. 📢 Finalistki Polska Miss Nastolatek 2023 podczas sesji w złocie! Wśród nich reprezentantki Małopolski. Gala finałowa już w ten weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek odbędą się już w ten weekend. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski, które reprezentują wybrane miasta i województwa staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Warto zaznaczyć, że w konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek, a łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tyś.

📢 Budowa S7 w Krakowie, odcinek Widoma-Kraków. Wielkie zmiany organizacji ruchu na Al. Solidarności w Nowej Hucie Zaczynamy kolejny etap prac związanych z budową drogi ekspresowej S7 w okolicy Al. Solidarności w krakowskiej Nowej Hucie. Po południowej stronie Alei Solidarności (tj. od strony węzła Kraków Nowa Huta) rozpoczniemy budowę wiaduktu, którym w przyszłości ta część Alei przebiegnie nad trasą S7. To realizacja odcinka S7 Kraków-Widoma.

📢 Jest kolejny kandydat na prezydenta Krakowa. Wiceprezydent Andrzej Kulig potwierdził, że będzie startował w wyborach 2024 Wiceprezydent Andrzej Kulig wystartuje w wyborach 2024 na prezydenta Krakowa. Swoją decyzję ogłosił w piątek, 24.11, podczas spotkania, na którym podpisano listy intencyjne w sprawie budowy bezkolizyjnych skrzyżowań kolejowo-drogowych na terenie Krakowa. Już wcześniej prezydent Majchrowski powiedział, że będzie popierał w wyborach swojego zastępcę, bo sam nie zamierza już kandydować. - Prezydent Majchrowski był dobrotliwy, ja tak bardzo dobrotliwy nie będę - powiedział dziś Andrzej Kulig.

📢 43-latek skakał po zaparkowanych samochodach w Krakowie. Straty przez niego zrobione wyceniono na 11 tys. zł. Słono za to odpowie Krakowska policja widziała już różne rzeczy, ale to przeszło wszelkie wyobrażenia. W miniony poniedziałek, mundurowi z komisariatu przy ul. Zamoyskiego zatrzymali w rejonie Płaszowa mężczyznę, który uszkodził dwa zaparkowane przy ulicy samochody. Świadkowie wskazali, że mężczyzna skakał po autach. Właściciele pojazdów wycenili straty na łączną sumę 11 tysięcy złotych. Sprawca usłyszał zarzuty uszkodzenia mienia. Grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Weekendowy rozkład jazdy w Krakowie. Imprezy andrzejkowe, trening biegowy w Lasku Wolskim i Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku Głównym Weekend w Krakowie (25-26.11) zapowiada się troszkę mroźnie, a może i nawet popada śnieg. Mimo wszystko to jeszcze zbyt mało by ulepić bałwana, czy zrobić aniołka na śniegu, ale raczej i tak nie byłoby na to czasu, ponieważ w mieście będzie się odbywało wiele ciekawych wydarzeń. Przede wszystkim obowiązkowy punkt do odhaczenia w ten weekend to Jarmark Bożonarodzeniowy na Rynku. Będzie też coś dla oka - 30. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 2023. Dla aktywnych zaś trening biegowy w Lasku Wolskim. Nie zapominajmy, że to weekend pod znakiem andrzejkowych imprez! Zobaczcie co jeszcze będzie się działo.

📢 Silny wiatr w Małopolsce łamał drzewa. Straż pożarna interweniowała 92 razy. Najwięcej interwencji w Krakowie Noc z 23 na 24 listopada na pewno nie należała do spokojnych. Już od godzin popołudniowych w czwartek, w całym województwie małopolskim można było odczuć nasilające się podmuchy wiatru. W Małopolsce straż pożarna odnotowała aż 92 interwencje. Od godz. 15.00 w czwartek do dzisiejszego poranka w piątek, na skutek silnych podmuchów wiatru wiele drzew zostało powalonych. Najwięcej pracy strażacy mieli w Krakowie, gdzie interweniowali 34 razy. Z kolei w całym kraju strażacy przyjęli 1920 zgłoszeń. 📢 Kraków. Zmiany w komunikacji w weekend. Remont na rondzie Czyżyńskim, kursy na Andrzejki Od 25 listopada 2023 r. (sobota) od ok. 6:00 do 27 listopada 2023 r. (poniedziałek) do ok. 4:30 prowadzone będą prace związane z wymianą zwrotnicy wjazdowej na Rondzie Czyżyńskim od strony al. Pokoju. W tym czasie wstrzymany zostanie ruch tramwajów na odcinku Dąbie – Rondo Czyżyńskie. Ten weekend to też weekend andrzejkowych imprez, dlatego przewidziane są wzmocnienia na andrzejki w komunikacji miejskiej w Krakowie.

