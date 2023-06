Prasówka z Krakowa 25.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Miuosh, Kasia Lins, Piotr Zioło, Julia Pietrucha to gwiazdy, które wystąpiły na Wiankach na scenie na Powiślu. Ale wieczorny koncert to nie koniec Wianków!

Malowanie na desce, szukanie kwiatu paproci, podziwianie olbrzymiej makiety słońca czy mobilnego planetarium. Takie atrakcje czekały na młodych odkrywców i ich rodziców w sobotę 24 czerwca na Wesołej. Odbywa się tu piknik naukowo-przyrodniczy, który nawiązuje do Roku Kopernika, ale również do Wianków, tradycji świętojańskich i letniego przesilenia. Wstęp bezpłatny.

Ulice Stelmachów, Jordanowska i Piaskowa od lat nie mogły doprosić się o remont chodników, dróg i zrobienie oświetlenia. Teraz wygląda na to, że koszmar mieszkańców zbliża się ku końcowi. Miasto podpisało umowę na wykonanie przebudowy ulic z firmą AG SYSTEM Sp. z o.o.. Koszt prac to ponad 36 mln złotych. Prace mają ruszyć po wakacjach, jednak wcześniej miasto zaprasza na konsultacje społeczne.

Dawny kamieniołom na Zakrzówku to jeden z najbardziej malowniczych zakątków Krakowa, położony w odległości zaledwie trzech kilometrów od Wawelu. Od początku XX wieku wydobywano tu na skalę przemysłową wapień na potrzeby zakładów chemicznych Solvay. Po zaprzestaniu eksploatacji w 1991 roku opuszczony kamieniołom zaczął wypełniać się wodą, tworząc akwen o powierzchni 12 hektarów i głębokości do 32 metrów. Przez ostatnich kilka lat Zakrzówek był wielkim placem budowy. W efekcie zakończonych tam prac powstał park, który jest dostępny dla mieszkańców i turystów od początku czerwca.

To może być nowy hit turystyczny w regionie. Mowa o rejsach wycieczkowych po Wiśle z Dworów pod Oświęcimiem. Jest kilka możliwości, w tym do Krakowa lub Tyńca i z powrotem. Podróż jest okazją do zobaczenia niecodziennych widoków Wawelu czy klasztoru w Tyńcu z perspektywy rzeki i przeżyć chociażby śluzowania w Borku Szlacheckim na śluzie o najwyższym spadzie w Polsce. Przejdźcie do galerii i zobaczcie zdjęcia