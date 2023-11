Prasówka z Krakowa 24.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 23.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend”?

Prasówka Kraków 24.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gala konkursu Polska Miss 2023 blisko. Panie prezentują się w szałowych kreacjach. Finał już w weekend Gale finałowe wieńczące kolejną edycję Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek zbliżają się wielkimi krokami. W dniach 24-25. listopada 2023 roku najpiękniejsze mieszkanki Polski staną do walki o tytuł i koronę Polskiej Miss i Polskiej Miss Nastolatek 2023. Wśród nich są też reprezentantki Krakowa i Małopolski. Zobaczcie finalistki w szałowych kreacjach na zdjęciach z ostatniej sesji fotograficznej.

📢 Wypadek pod Krakowem. Samochód potrącił pieszą. Kobieta trafiła do szpitala W gminie Liszki w Rącznej miał miejsce wypadek w czwartek, 23 listopada 2023 roku. Około godz. 17.30 w okolicy obiektów sportowych Cracovii samochód potrącił kobietę idącą pieszo. Z pierwszych informacji służb wynikało, że ranna kobieta jest przytomna. Od razu zajął się nią przybyły na miejsce zespół ratownictwa medycznego. Odtransportował kobietę do szpitala.

📢 Kraków. Przebudowa wiaduktu pod Halą Targową oficjalnie zakończona, ale na kolei dzieje się jeszcze sporo "160 lat temu pierwsze pociągi przejechały po kamiennym moście, wybudowanym nad starorzeczem Wisły. Dziś kończymy modernizację wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, który został dostosowany do potrzeb współczesnej kolei. Wykonawcy pod okiem służb konserwatorskich dokładają starań, by z zewnątrz w jak największym stopniu przypominał oryginał" - podało PKP PLK. Niemal równocześnie wyremontowano stację w Prokocim i stworzono bezkolizyjny przejazd pod Krakowem. A w okolicy wiaduktu, przy ul. Blich prace dopiero się rozpoczęły... pod estakadami, nad Parkiem Kolejowym.

Prasówka 24.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 TOP 10 dla dziewczynek i chłopców. Najpopularniejsze imiona nadawane w Krakowie w 2023 roku. Prowadzą Hanna i Jan Dla chłopca Jan, a dla dziewczynki Hanna - takie imiona były dotąd najczęściej wybierane w 2023 roku dla nowo narodzonych dzieci w Krakowie. Dodajmy - zresztą tak samo, jak w całym ubiegłym roku, kiedy również pod Wawelem te imiona królowały. Jakie jeszcze są największe hity 2023 wśród imion nadawanych najmłodszym krakowianom? Mamy takie dane, z krakowskiego Urzędu Stanu Cywilnego. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w tym roku imion męskich oraz pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. Znamy też najrzadziej wybierane w tym roku imiona!

📢 Jarmark Bożonarodzeniowy 2023 w Krakowie startuje w piątek, otoczony... 600 choinkami Trwają ostatnie przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego, który będzie trwał na krakowskim Rynku Głównym od piątku,

24 listopada, aż do 1 stycznia już nowego roku. Kupcy w piątek zaproszą do swoich stoisk od godziny 10. Natomiast uroczyste otwarcie świątecznego kiermaszu odbędzie się w sobotę (25 listopada) w samo południe. 📢 Hiszpańskie autobusy Irizar na ulicach Krakowa. Wiemy, na jakich liniach będą kursowały nowe elektryki Kraków jest pierwszym polskim miastem, do którego trafiły nowe elektryki od hiszpańskiego producenta. Jest także pierwszy przypadek w stolicy Małopolski, kiedy dostawcą autobusów elektrycznych jest firma inna niż Solaris. W czwartek, 23 listopada w Krakowie na terenie pętli autobusowej Os. Kurdwanów odbyła się prezentacja autobusów zasilanych energią elektryczną. Cztery 12-metrowe autobusy elektryczne marki Irizar zasiliły flotę MPK SA w Krakowie. Przewoźnik posiada 121 takich pojazdów, co oznacza, że co piąty autobus jest elektrykiem. Irizary ie bus 12 pojawią się na liniach nr 107, 124, 155 i 304.

📢 Memy o Black Friday 2023 rozbawią cię do łez! Gdy ruszają promocje, budzą się demony. Taka jest największa wyprzedaż w roku Black Friday, czyli czarny piątek (24 listopada 2023). To jeden z tych dni w roku, który niektórzy wyczekują z niecierpliwością. To czas największych wyprzedaży w ciągu roku. Oczywiście Black Friday ma zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników, którzy nie do końca wierzą w promocje oferowane przez niektóre sklepy. Z roku na rok internauci coraz częściej zaczynają wyśmiewać promocje i zwyczaje, które rosną wokół tego zjawiska. Coraz więcej jest takich w Krakowie, Warszawie, czy Tarnowie, którzy czekają na otwarcie galerii handlowych w Black Friday czy polują na wyjątkowe okazje w internecie. Przedstawiamy najlepsze MEMY o Black Friday! Zgadzacie się z nimi?

📢 Jest pierwszy akt oskarżenia w sprawie pożaru archiwum w Krakowie. Przed sądem stanie rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpożarowej Prokuratura Okręgowa w Krakowie skierowała do krakowskiego sądu akt oskarżenia przeciwko rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpożarowej. - Wymienionemu zarzucono m.in. przestępstwa przeciwko dokumentom. Co do pozostałych podejrzanych trwają czynności zmierzające do zakończenia toczącego się śledztwa - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Do pożaru doszło w lutym 2021 roku.

📢 Kraków po raz trzeci szuka dzierżawcy dla fortu "Mogiła". Jest tam miejsce dla kultury i komercji To już trzecie podejście do wydzierżawienia fortu nr 49 1/2a "Mogiła" przy ul. Igołomskiej 7 w Krakowie. Zarząd Budynków Komunalnych po raz kolejny ogłosił przetarg i szuka nowego gospodarza dla tego obiektu Twierdzy Kraków. Przetarg na dzierżawę fortu odbędzie się 15 grudnia. Natomiast 29 listopada o godz. 13 nieruchomość zostanie udostępniona osobom, które byłyby zainteresowane jej wydzierżawieniem. Podczas dnia otwartego będzie można zapoznać się z obiektem oraz warunkami przetargu. 📢 Zabójstwo przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Prokuratura postawiła zarzuty Jakubowi K. Ciąg dalszy sprawy tajemniczej zbrodni przy ul. Bytomskiej w Krakowie. Śledczy zarzucają Jakubowi K. zabójstwo. - Podejrzany nie przyznał się do dokonania zarzucanego mu czynu, składając jednocześnie obszerne wyjaśnienia - mówi Janusz Kowalski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Śledczy skierowali do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania.

📢 Tak wyglądał Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie niemal 100 lat temu. Zobacz archiwalne zdjęcia Jarmark Bożonarodzeniowy w Krakowie jest świąteczną wizytówką od wielu lat. W tym roku krakowski Rynek ponownie zamieni się w jedno z największych świątecznych targowisk. Pojawią się ozdoby świąteczne, biżuteria oraz przepyszne tradycyjne świąteczne jedzenie. Jak jednak kiermasz świąteczny wyglądał kiedyś? Było inaczej! Ale klimat — co widać na zdjęciach, z pewnością był równie niezwykły. Zobaczcie, jak Jarmark Bożonarodzeniowy wyglądał niemal 100 lat temu.

📢 Niklas atakuje. Pojawi się również w Małopolsce. Uważajcie! Do Polski zbliża się niż Niklas. Synoptycy ostrzegają przed pogorszeniem pogody. Od nocy można spodziewać się silnego wiatru, a także opadów śniegu i marznącego deszczu. Bardzo silny wiatr może być kilka dni. 📢 W Krakowie mamy około 100 Rodzinnych Ogródków Działkowych. Czy grozi im likwidacja? Polski Związek Działkowców ostrzega, że nowe przepisy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zagrażają istnieniu ogrodów działkowych. Na terenie Krakowa znajduje się około 100 rodzinnych ogrodów działkowych o powierzchni ponad 500 ha. Zaniepokojonych uspokaja Ministerstwo Rozwoju i Technologii, które zapewnia, że nowe przepisy nie oznaczają likwidacji ogrodów.

📢 Rewolucja kolejowa w Krakowie dokonana. Symboliczna data "160 lat temu pierwsze pociągi przejechały po kamiennym moście, wybudowanym nad starorzeczem Wisły. Dziś kończymy modernizację wiaduktu nad ul. Grzegórzecką, który został dostosowany do potrzeb współczesnej kolei. Wykonawcy pod okiem służb konserwatorskich dokładają starań, by z zewnątrz w jak największym stopniu przypominał oryginał" - informują kolejarze z PKP PLK. 📢 Kraków. Nastolatka potrącona przez tramwaj. Tramwaje nie jechały do Cichego Kącika Rano tramwaje nie kursowały do Cichego Kącika - na ul. Piłsudskiego przy Alejach doszło do zderzenia tramwaju z nastolatką (z relacji świadków wynika, że wbiegła na przejście na czerwonym świetle). Piesza przytomna, zabrana do szpitala. Tramwaje linii nr 1 kierowane były do Dworca Towarowego, linii nr 20 do Bronowic. Około godz. 8 ruch został przywrócony.

📢 Dla części aut zakaz wjazdu do Krakowa od 2024. Czy będą rekompensaty dla kierowców? Są takie propozycje Miasto Kraków twardo stoi na stanowisku, że Strefa Czystego Transportu ma rację bytu i chce ją wprowadzić od 1 lipca 2024 roku. Zdanie mieszkańców jest podzielone. Nie brak protestów tych, którzy uważają, że takie zmiany to ograniczanie wolności obywatelskich. Zwolennicy podkreślają, że są proekologiczne rozwiązania, które ograniczą ruch i zanieczyszczenie powietrza. Miejski radny Michał Starobrat w imieniu klubu radnych Nowoczesny Kraków w Radzie Miasta Krakowa złożył rezolucję z propozycją rekompensaty finansowej dla tych, którzy nie będą mogli już wjechać do strefy samochodem.

📢 Koszmarny wypadek na A4 w Krakowie. Osobówka, dostawczy i cysterna. Ranne dwie osoby Poważny wypadek na autostradzie A4 pod Krakowem w kierunku Katowic. W wyniku zderzenia poszkodowane zostały dwie osoby. Droga na czas działań całkowicie zablokowana. Do wypadku doszło na wysokości Swoszowic. Autostrada A4 była zamknięta na kierunku Katowice aż po Dębniki. Ruch puszczono, ale zator jest spory. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy.

📢 Tramwaj z Katowic wjechał na ulice Krakowa. I smaruje płynem trakcje Nocą na ulice Krakowa wyjeżdża ON! Czerwony, niepodobny do krakowskich tramwajów. Z Warszawy przybłęda? Nie, z Katowic. Mamy aż tak długą linię tramwajową i nikt o niej nie wspominał? Nie, tajemniczy tramwaj to zabytek, słynne "akwarium", jedno z tych, które znikają z krakowskich ulic zastępowane przez Lajkoniki. Ale nie ON, ON niczym nocny rycerz, Batman komunikacji miejskiej, pilnuje trakcji w Krakowie, aby ta nie zamarzła. A zima się robi... 📢 Wieża widokowa na Malniku w Muszynie będzie oddana do użytku jeszcze w tym tygodniu. Na tę atrakcję czekają mieszkańcy i turyści Na górze Malnik w Muszynie zakończyły się już prace przy budowie wieży, choć nie jest ona jeszcze oficjalnie otwarta to wiele osób już z niej korzysta. Już za kilka dni gminie uda się zdobyć pozwolenie na użytkowanie. Nowa atrakcja uzdrowiska mierzy 42 metry i króluje ponad koronami drzew zapewniając fantastyczne widoki na Tatry.

📢 Tajemnicze zabójstwo w Krakowie. Do prokuratury zgłosił się młody mężczyzna. Czy ma związek ze zbrodnią? 21-letni mężczyzna, który zgłosił się do prokuratury może mieć związek z zabójstwem 20-latki przy ul. Bytomskiej. W sobotę wieczorem 18 listopada znaleziono w mieszkaniu na parterze bloku ciało kobiety. Obrażenia na ciele zmarłej wskazują na udział osób trzecich. Kobieta najprawdopodobniej została uduszona.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie: Czy Donald Tusk zawetuje zmiany w unijnych traktatach?