Prasówka z Krakowa 24.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kraków 24.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rzeźba Mirosława Bałki "AUSCHWITZWIELICZKA" znalazła swoje miejsce na Zabłociu. Zdjęcia z oficjalnego odsłonięcia Ma formę betonowego tunelu o długości 17 metrów, wysokości 2,5 metra, szerokości 2,5 metra i wadze 17 ton. W suficie tunelu wycięto napis „AUSCHWITZWIELICZKA”. Rzeźba Mirosława Bałki znalazła nowe miejsce w przestrzeni Krakowa. We wtorek, 23 maja, oficjalnie ją odsłonięto na Zabłociu, tuż obok Mostu Kotlarskiego.

📢 Copernicus Festival 2023. W Krakowie otwarto wyjątkową wystawę 23 maja, w przeddzień 480. rocznicy śmierci wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika, w Krakowie otwarta została wyjątkowa wystawa. 📢 Kraków. Sadzą róże na Alei Róż w Nowej Hucie. To znak, że już niedługo otwarcie? Jeszcze w kwietniu sadzono tam pierwsze lipy drobnolistne, które już zdążyły się zazielenić, a dzisiaj, 23 maja, jak na Aleję Róż przystało - zasadzono pierwsze róże. W tym wyjątkowym miejscu w Nowej Hucie będzie rozkwitało aż 5 odmian róż. Docelowo na zrewitalizowanej Alei Róż ma się znaleźć 1260 krzewów róż, 3,5 tysiąc innych rodzajów krzewów, a także około 500 bylin i roślin cebulowych. Otwarcie alei zaplanowano na okolice połowy bieżącego roku.

Prasówka 24.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zaplanują nową zakopiankę z Krakowa do Myślenic. Ogłoszono ważny przetarg Zapadła przełomowa decyzja w sprawie budowy nowej zakopianki z Krakowa do Myślenic. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego (STEŚ) dla nowego odcinka tej drogi ekspresowej S7. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie możliwych wariantów przebiegu trasy. Termin składania ofert wyznaczono na 28 czerwca. Przypomnijmy, że poprzednie koncepcje nowej S7 Kraków-Myślenice zostały mocno oprotestowane przez mieszkańców. Teraz powstaną kolejne propozycje, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.

📢 Angel Rodado z Wisły Kraków i jego partnerka na prywatnych zdjęciach. Hiszpański napastnik zaskakuje nie tylko skutecznością na boisku Angel Rodado przebudził się i zaczął regularnie zdobywać gole dla Wisły Kraków. Poznajcie hiszpańskiego strzelca "Białej Gwiazdy", który chętnie dzieli się z fanami prywatnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Na wielu z nich występuje w towarzystwie swojej pięknej partnerki. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Nad Małopolskę nadciąga cyklon Dawid! Przyniesie burze, ulewne deszcze i grad Poniedziałek to ostatni słoneczny dzień w tym tygodniu. We wtorek od zachodu nadejdzie do Polski cyklon Dawid, który przyniesie grad i ulewne deszcze. IMGW ostrzega, że burze mogą być niebezpieczne. 📢 Kiedy pogrzeb Kacpra Tekieli, który zginął w Alpach? Z żoną Justyną Kowalczyk mieszkał w Zakopanem Ponad dwa i pół roku temu Justyna Kowalczyk wyszła za Kacpra Tekielę. W czwartek 18 maja 2023 roku z Alp szwajcarskich dotarła tragiczna wiadomość o śmierci w lawinie jej męża, znanego alpinisty i instruktora wspinaczki sportowej, który zginął dzień wcześniej porwany przez lawinę. Kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb męża Justyny Kowalczyk?

📢 Przy Parku Krakowskim dźgnął nożem Ukraińca kilkanaście razy. Są zarzuty Prokuratura skierowała do sądu w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Michałowi K. oraz Paulinie Z. Nad ranem 21 sierpnia ubiegłego roku para dziewiętnastolatków Michał K. i Paulina Z. bez żadnych powodów zaczepiła obywatela Ukrainy. Po krótkiej wymianie zdań, Michał K. zadał Ukraińcowi kilkanaście ciosów nożem, po czym wraz z Pauliną Z. oddalili się z miejsca zdarzenia, pozostawiając mężczyznę na środku jezdni. Pokrzywdzonemu pomógł kierowca taksówki, który wezwał pogotowie. Michał K. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, a Paulina Z. zarzut narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu mężczyzny.

📢 Kraków. Jeździsz z kimś na jednej hulajnodze? To szykuj dużo pieniędzy Kraków na wojnie z problemami, które powodują hulajnogi i ich nieodpowiedzialni użytkownicy. Jedną sprawą jest bałagan na ulicach, gdzie hulajnogi są zostawiane gdzie popadnie. Tu urzędnicy dyscyplinują operatorów i ma być lepiej. Drugą sprawą jest łamanie przepisów jeśli chodzi o poruszanie się hulajnogami. Tu do gry wchodzą bezlitośni strażnicy miejscy i policjanci. Za niedozwoloną jazdę więcej niż jednej osoby na jednej hulajnodze sypią się mandaty po kilkaset złotych, a za jazdę po pijaku po 2500.

📢 Kraków/Wieliczka. Dwa gangli połączyły siły. Dilerzy i złodzieje. Wpadło 12 osób 12 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym handlu narkotykami oraz kradzieży sklepowych. Zabezpieczono na poczet przyszłych kar mienie o łącznej wartości sięgającej 150 tys. zł. Za wprowadzenie do obrotu ponad 10 kg amfetaminy grozi do 12 lat więzienia. Kradzież jest zagrożona karą do 5 lat pozbawienia wolności. 📢 Ogródek jordanowski w Bieńczycach w Krakowie już niedługo przejdzie zmiany. ZZM planuje utworzyć tam ogród baśniowy Dawny ogródek jordanowski na os. Jagiellońskim 37 przejdzie modernizację. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie planuje, by pojawiły się tam urządzenia zabawowe, a także sportowe. Co więcej ma się tam znaleźć warownia rycerska z wieżami, a także bujaki: rycerz i jego koń. Miejska jednostka chce tam utworzyć ścieżkę dla pieszych, strefę relaksu z nawierzchnią żwirową i nasadzić wiele zieleni. Wybrane urządzenia zabawowe i komunalne, które aktualnie znajdują się na terenie ogródka zostaną zdemontowane.

📢 Sprzątanie Szarego Domu, który przed wojną pełnił funkcję budynku administracyjnego cmentarza Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Szary Dom, czyli miejsce cierpienia i śmierci więźniów KL Plaszow, został oczyszczony z zalegających tam mebli i śmieci, które pozostawili w nim byli mieszkańcy. 22 maja rano ekipa sprzątająca wyniosła z budynku wszystko, co mogłoby utrudniać prace remontowe i adaptacyjne. Budynek ten w czasie funkcjonowania obozu pełnił funkcje administracyjne, a w jego piwnicach przetrzymywano i katowano więźniów. Teraz Szary Dom ma się stać częścią Muzeum - Miejsce Pamięci KL Plaszow.

📢 Kraków. Wyłowił drona na Zakrzówku. Szuka jego właścicielki. To młoda dziewczyna Godna pochwały postawa nurka, który regularnie ćwiczy na zalewie Zakrzówek w Krakowie. Nurkując znalazł pod wodą... drona. Na głębokości 24 metrów. Zgłosił się do nas by pomóc mu w poszukiwaniach jego właścicielki. Wie, że to dziewczyna, która korzystała z drona stojąc na brzegu zalewu.

📢 Do Krakowa nadciąga wielkie wydarzenie. Wybitni naukowcy wezmą udział w krakowskiej części Światowego Kongresu Kopernikańskiego Światowy Kongres Kopernikański został zainaugurowany 19 lutego w rocznicę urodzin Kopernika, w Toruniu, a jego druga odsłona rozpocznie się właśnie w Krakowie, 24 maja w 480. rocznicę jego śmierci. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie do Krakowa ekspertów z całego świata. Podczas obrad, które będą się odbywać w mieście królów w dniach 24-26 maja zostaną podjęte tematy związane z dziedzictwem kopernikańskim i ekonomią. Obrady kongresu będą się odbywać w Auditorium Maximum UJ przy ul. Krupniczej 33. Udział w Światowym Kongresie Kopernikańskim jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. 📢 Wieczorny wypadek w Krakowie. Motocyklista reanimowany, na miejscu biegły Na ulicy Armii Krajowej w Krakowie doszło wieczorem w poniedziałek (22 maja) do wypadku z udziałem samochodu osobowego i motocykla. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 35-latek jadący seatem zahaczył o lusterko 27-letniego motocyklisty. - W wyniku tego motocyklista stracił równowagę, pojazd się przewrócił. Motocyklista był reanimowany na miejscu, a następnie został przewieziony na ul. Wrocławską do szpitala - przekazała nam asp. szt. Barbara Szczerba z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do późna w nocy na miejscu nadal pracowali funkcjonariusze. Policja podała we wtorek dodatkowe informacje: że motocyklista w efekcie zderzenia uderzył w słup oświetlenia, a także że jego stan jest bardzo ciężki.

📢 Koniec sezonu grzewczego w Krakowie. Od środy 24 maja kaloryfery będą już zimne Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej poinformowało, że w środę 24 maja zakończy się sezon grzewczy w Krakowie. Decyzja podyktowana jest aktualnymi i zapowiadanymi warunkami pogodowymi. 📢 Kraków. Tunel na Opolskiej gotowy. Puścili ruch w drugiej nitce. Co się stanie ze "starymi" pasami ruchu? Od 22 maja, od godzin wieczornych ruch na ul. Opolskiej odbywa się już w obu kierunkach. Otwarta została komora tunelu w kierunku Bronowic. W minionym tygodniu ruch puszczono w tej w kierunku Nowej Huty. Pytanie - co stanie się z dawnymi pasami ruchu Opolskiej? Tunel powstał po to by ruch aut nie kolidował z przejazdem tramwaju do Górki Narodowej. Linia jest aktualnie w budowie. 📢 Keloskop, niezwykłe lustro w Krakowskim ogrodzie botanicznym Rozpoczynając zwiedzanie krakowskiego Ogrodu botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, przechodzimy tuż obok niezwykłego lustra. Keloskop, bo o nim mowa, to lustro do obserwacji nieba i obiektów niebieskich. Lustro jest ustawione tak, aby jego zwierciadło skierowane było ku niebu, a możliwość obracania lustra pozwala na obserwację całego nieba. Mecenasem keloskopu jest fundacja "Ideanova", wspierająca młodych artystów i architektów. Prócz oglądania przepięknej roślinności ogrodu botanicznego, watro zatrzymać się na chwilę przy keloskopie i poznać jego działanie.

