Prasówka z Krakowa 23.12.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.12, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Radni przyjęli plan miejscowy dla os. Podwawelskiego. Powstaną tu bloki i park o wielkości przekraczającej 1ha”?

Prasówka Kraków 23.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Radni przyjęli plan miejscowy dla os. Podwawelskiego. Powstaną tu bloki i park o wielkości przekraczającej 1ha Radni, w trakcie środowej sesji rady miasta podjęli uchwałę dotyczącą planu miejscowego dla os. Podwawelskiego w Krakowie. Zgodnie z kompromisowym rozwiązaniem szkółka drzew i krzewów tzw. Ogrodnik zostanie podzielona na cztery bloki i ponad hektarowy park.

📢 Nie żyje słynny śląski kabareciarz i artysta Krzysztof Respondek. Miał 54 lata 22 grudnia 2023 zmarł słynny śląski kabareciarz, aktor i artysta - Krzysztof Respondek. O jego śmierci poinformował przyjaciel z kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. 📢 Kraków. Auto wbite w bariery na Rondzie Ofiar Katynia Estakada nad Rondem Ofiar Katynia, doszło do wypadku drogowego z udziałem jednego pojazdu. Jedna osoba poszkodowana pod opieką pogotowia. Służby pracują na miejscu zdarzenia. Występują utrudnienia w ruchu.

Prasówka 23.12 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wisła Kraków. Nareszcie urlopy! Piłkarze "Białej Gwiazdy" polecieli w świat. Kto do Japonii, kto na Florydę? Wisła Kraków. 17 grudnia, po zwycięskim meczu z Polonią Warszawa, piłkarze "Białej Gwiazdy" rozpoczęli urlopy. Niektórzy szybko się spakowali i wyruszyli na upragnione wakacje, w cieplejsze zakątki świata. Kto i dokąd poleciał - możemy podejrzeć na Instagramie. A tam wpadają fotki z Dalekiego Wschodu, ze Stanów Zjednoczonych, fotki pełne słońca. No więc zobaczcie, jak ten urlop spędzają zawiodnicy Wisły. ZAPRASZAMY DO GALERII.

📢 Świąteczny weekend w Krakowie. Imprezy, jarmarki, śpiewanie kolęd. To będzie się działo w dniach 22 do 24 grudnia! Święta to czas, który najczęściej spędzamy z rodziną i przyjaciółmi. Nie oznacza to jednak, że przez cały czas musimy siedzieć w domu! W nadchodzących dniach w mieście będzie działo się sporo i, choć w głównej mierze będą to wydarzenia stricte świąteczne, nie zabraknie również tych o charakterze czysto kulturowym. Zobacz, gdzie wyskoczyć podczas świątecznej gorączki! 📢 Kraków. Pogrzeb Adama Wojnara, nestora krakowskich fotoreporterów "Swoimi zdjęciami pozwalał innym zobaczyć Boga" O godz. 14.20 w kaplicy Cmentarza Rakowickiego rozpoczęła się msza pogrzebowa, po której ciało zmarłego zostało złożone do rodzinnego grobu. Adam Wojnar był wieloletnim fotoreporterem Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej. Jego życie składało się z fotografii Krakowa. Nasz drogi kolega odszedł w sobotę 16 grudnia. - Odszedł do Pana po wieczną nagrodę nieodżałowany, ceniony i jakże skromny mistrz obiektywu - przekazał w liście odczytanym podczas mszy św. kard. Stanisław Dziwisz.

📢 Wypadek na drodze krajowej nr 94 pod Krakowem. Zderzenie czterech samochodów: dwóch ciężarowych i dwóch osobowych W piątek, 22 grudnia duże utrudnienia na drodze krajowej nr 94 w Gotkowicach w gminie Jerzmanowice-Przeginia. Doszło do wypadku czterech samochodów, w tym dwóch ciężarowych i dwóch osobowych. Został wprowadzony ruch wahadłowy. Jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu była badana przez lekarzy z zespołu ratownictwa medycznego. 📢 Kraków. Trasa Wolbromska otwarta dla kierowców. Nowa wylotówka z Krakowa ukończona. Czas na jej II etap Mieszkańcy Krakowa i Zielonek zabiegali o nią od dekad, ale dopiero w ostatnich latach północ stolicy Małopolski doczekała się rewolucji inwestycyjnej, a wraz z nią Trasy Wolbromskiej. W lutym 2022 roku zaczęły się dopiero poważne prace projektowe nad tą inwestycją. Budowa ruszyła natomiast w połowie 2022 roku i miała zostać skończona w rok, ale jak to bywa... trochę pracę się przeciągnęły. Dziś po godzinie 13 Trasą Wolbromską, która kosztowała ponad 111 mln zł, pojechały samochody. Udało się ją oddać do użytku przed świętami Bożego Narodzenia. To samo miało stać się przebudowywaną inną wylotówką na Warszawę, al. 29 Listopada, ale niestety się nie udało. Może uda się przed Nowym Rokiem. A tymczasem szykuje się już realizacja II etapu Trasy Wolbromskiej.

📢 Adam Wojnar zawsze chodził swoimi drogami. Właśnie wyruszył w ostatnią Nie wiem, w jakie niebo wierzył Adaś, ale myślę, że w takie, gdzie można robić zdjęcia i to dużo zdjęć. I takie, w którym będą zwierzęta, które kochał. Być może nie będzie w nim samolotów, które Adasia fascynowały, ale będą za to procesje, uroczystości, zdarzy się jakiś mecz, a te przecież też bardzo lubił. No i będą tam ludzie, a Adam miał oko do ludzi, potrafił „złapać” i oddać na fotografii nie tylko to, co widać na zewnątrz, ale także charakter człowieka. Kraków go znał i on też znał Kraków, nie wiem, jak bez siebie będą teraz istnieć. Wydawało mi się, że Adam jest wieczny. Myliłam się. Odszedł w wieku 71 lat. Na zdjęciach Adam Wojnar w obiektywie Wacława Klaga

📢 Kraków. W Zakładzie Karnym Nowa Huta osadzeni przed świętami robią domki dla ptaków i świąteczne ozdoby W okresie przedświątecznym osadzeni wykonują również ozdoby świąteczne na dostarczonych przez pracowników Zarządu Zieleni Miejskiej brzozowych drewienkach. Ozdoby malowane, stroiki świąteczne trafią w różne miejsca, również na akcje charytatywne. Wszystkie te cuda powstają w przeznaczonych do dyspozycji osadzonych warsztacie oraz szwalni. 📢 Kraków. Środek dawnych Zakładów Zbożowych zburzony. Powstaną tu mieszkania Środkowa część budynku dawnych Zakładów Zbożowych w Krakowie przy ulicy Mogilskiej... przestała istnieć. Z ziemią zrównał ją ciężki sprzęt. Deweloper, który buduje tu mieszkania informował nas, że zostanie ona przebudowa, ale bardziej trafne wydaje się słowo "odbudowana". Ale nie dokładnie, historycznie, ale już jako nowoczesne lokale mieszkalne. W rejonie skrzyżowania Meissnera z Mogilską powstaną w sumie 4 budynki mieszkalne, jeden o aż 14 piętrach. Mamy też stare zdjęcia jak zakłady zbożowe funkcjonowały w dawnych czasach! Mamy też wizualizacje przyszłej zabudowy i wnętrz. Zobaczcie.

📢 Spowiedź w Krakowie 2023: gdzie wyspowiadać się przed Bożym Narodzeniem? Lista kościołów, godziny Mimo apeli, które co roku padają z ambon: by spowiedzi przedświątecznej nie odkładać na ostatnią chwilę, wielu m.in. zabieganych i zapracowanych decyduje się na podejście do konfesjonału tuż przed wigilią - albo i w sam ten dzień. Z myślą o takich osobach sprawdziliśmy, w których krakowskich kościołach i w jakich godzinach jest jeszcze możliwość wyspowiadania się przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem. 📢 Łatwo z Krakowa nie wyjedziecie. Wypadki na Zakopiańskiej i Jasnogórskiej Ul. Zakopiańska - zderzenie dwóch samochodów osobowych. Służby na miejscu. Występują utrudnienia w ruchu. Korek utworzył się od Brożka aż pod Trasę Łagiewnicką. Godzinę później doszło do groźnego wypadku na północy miasta, na ul. Jasnogórskiej. Zderzenia dwóch pojazdów, brak informacji o osobach poszkodowanych na miejscu policja oraz straż pożarna występują utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Franciszkanie szukają par, które wcielą się w Świętą Rodzinę w Żywej Szopce. Wydarzenie rozpocznie się 24 grudnia Ojcowie Franciszkanie, którzy od ponad 30 lat organizują pod krakowską Kurią Żywą Szopkę, poszukują 4 kandydatów do roli Józefa i 4 kandydatek do roli Maryi. Zgłaszać można się przez stronę internetową lub media społecznościowe Żywej Szopki przy Franciszkańskiej. 📢 Kraków. Zmiana organizacji ruchu na ul. Grzegórzeckiej i Blich Dobiega końca prowadzona na zlecenie PKP PLK modernizacja linii kolejowej E30. W związku z tym pod koniec roku zmianie ulegnie organizacja ruchu na ulicach Grzegórzeckiej i Blich – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Ale zapewne zmieni się jeszcze nie raz, bo w tym miejscu trwają już kolejne prace na parkiem kolejowym.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Konstytucjonalistka- Zajęcie mediów publicznych jest nielegalne