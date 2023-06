Prasówka z Krakowa 23.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmiany personalne 2023 w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian”?

Prasówka Kraków 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmiany personalne 2023 w Archidiecezji Krakowskiej. Gdzie pojawi się nowy proboszcz? Sprawdź listę zmian Krakowska kuria ogłosiła - jak co roku przed wakacjami - zmiany personalne wśród duchowieństwa Archidiecezji Krakowskiej. Wiadomo już, gdzie pojawią się nowi proboszczowie i administratorzy parafii. Ogłoszone zmiany dotyczą także wikariuszy oraz księży, którym powierzono szczególne funkcje i obowiązki. - Tam, gdzie idziemy wiernie za Chrystusem, tam na pewno zawsze możemy cieszyć się Jego błogosławieństwem mówił abp Marek Jędraszewski, dziękując proboszczom przechodzącym na emeryturę i wręczając nowe nominacje księżom Archidiecezji Krakowskiej.

📢 Czy Matejko może zaskoczyć? Odpowie nowa wystawa Muzeum Narodowego w Krakowie Ponad 300 prac, m.in. obrazów, szkiców, rysunków, fotografii, dokumentów, medali i strojów złożyło się na wystawę "Matejko. Malarz i historia", która będzie gościć w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Krakowie od 23 czerwca do 7 stycznia 2024 roku. - Chcemy pokazać Matejkę w zupełnie nowy sposób - zapowiada Andrzej Szczerski, dyrektor MNK.

📢 Igrzyska Europejskie 2023. Są pierwsze medale dla Polski! Złoto i brąz w sprincie kajakowym W czwartek w kajakowym sprincie odbyły się cztery finały. Pierwszy z udziałem Polaków przyniósł medal w C-2 na 500 m, Norman Zezula i Aleksander Kitewski popłynęli po brąz. Wcześniej w eliminacjach mieli 2. czas w swoim biegu, co dawało powód liczyć na to, że włączą się do walki o podium. Udało się na nim stanąć, ale wcale nie było łatwo.

Prasówka 23.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Na Zakrzówku sypią się mandaty. Straż miejska wlepiła już ponad pół tysiąca Wraz z nadejściem letnich temperatur patrole straży miejskiej regularnie kontrolują Park Zakrzówek. Strażnicy zwracają szczególną uwagę na wykroczenia związane z niestosowaniem się do przepisów zawartych w regulaminie parku, ale także kontrolują teren pod kątem przewinień popełnianych przez kierowców. W związku z tym, w okresie od 1 maja do 20 czerwca br. ujawnili 793 wykroczenia. W tym ponad 60 we wtorkowy upalny dzień 20 czerwca. Na kąpiele na Zakrzówku zezwolono 1 czerwca, ale dopiero 22 czerwca oficjalnie otwarto kąpielisko z ratownikami. Jakie wykroczenia nad zalewem są popełniane najczęściej?

📢 Wypadek pod Krakowem. Dwa pojazdy zderzyły się w gminie Zielonki na drodze wojewódzkiej. Jest osoba ranna W czwartek, 22 czerwca doszło do wypadku w Brzozówce w gminie Zielonki. Było tuż po południu, gdy zderzyły się dwa samochód. Jedna osoba została poszkodowana. Wezwano zespół ratownictwa medycznego. 📢 Wisła Kraków na pierwszych zajęciach po urlopach. Są w drużynie nowi piłkarze Wisła Kraków rozpoczęła przygotowania do sezonu 2023/2024 w I lidze. Wśród podopiecznych Radosława Sobolewskiego jest nowy skrzydłowy z Hiszpanii Jesus Alfaro oraz sześciu piłkarzy, którzy w ubiegłym sezonie występowali w zespole Centralnej Ligi Juniorów U-19. 📢 Cracovia podjęła ważne decyzje kadrowe, odchodzi jedenastu piłkarzy W dniu rozpoczęcia zajęć przygotowawczych do nowego sezonu (pierwszy trening po południu w Cracovia Training Center w Rącznej) Cracovia podjęła ważne decyzje odnośnie kilkunastu piłkarzy. Rozwiązano za porozumieniem stron umowę z Marcinem Budzińskim, który w minionym sezonie występował tylko w drugim zespole.

📢 Wietrzenie magazynu Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie. 15 procent zniżki na cały asortyment Dwa dni - 23 i 24 czerwca - potrwa akcja wyprzedaży powojskowego sprzętu i ubrań, którą organizuje krakowski oddział Agencji Mienia Wojskowego. Przy ul. Księży Pijarów 3 w Krakowie na nabywców będą czekać przecenione o 15 procent m.in. dresy "ferdki", manierki i hełmy, będzie okazja kupić ze zniżką drewniane skrzynie, taborety, porcelanę... Podczas wyprzedaży zakupy będzie można zrobić w piątek od 9 do 17 i w sobotę między 9 a 13. Zyski ze sprzedaży AMW przekaże na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. 📢 Zakrzówek oficjalnie otwarty! Budowa kąpieliska wywoływała w Krakowie wiele emocji. To jest jednak przepis na hit lata 2023 Od dziś mieszkańcy Krakowa mogą oficjalnie już korzystać z najbardziej atrakcyjnego kąpieliska w Krakowie, które jest strzeżone przez ratowników. Część krakowskich aktywistów ma sporo zastrzeżeń, co do kąpieliska odnośnie stanu bezpieczeństwa tego miejsca i czystości wody. Urzędnicy zapewniają jednak, że kąpielisko jest bezpieczne a woda nadaje się do kąpieli, co potwierdza sanepid. - Zakrzówek to też jedno z najczęściej kontrolowanych miejsc w Krakowie przez strażników miejskich - zapewnia Piotr Kempf, dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

📢 To idealne miejsce by skryć się przed letnim skwarem. Malwowy Ogród Krakowian rozkwita bujną roślinnością Bardzo wysokie temperatury i piekące słońce to idealny czas by skryć się w cieniu drzew w jednym z Ogrodów Krakowian. Lokalizacji tych zielonych przestrzeni w Krakowie jest naprawdę wiele, a jedną z nich jest właśnie Malwowy Ogród Krakowian, który znajduje się w Dzielnicy VI Bronowice przy ul. Balickiej. Można tu nacieszyć się bujną roślinnością, a także odpocząć na ławko-huśtawkach czy też przy stołach piknikowych. 📢 Wielkie smocze święto w Krakowie. Ile kosztowała jego organizacja? Miejskie wydatki w Krakowie za każdym razem budzą kontrowersje. Mieszkańcy chcą wiedzieć ile pieniędzy i na co przeznaczono. W ich imieniu radny Łukasz Maślona zapytał prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego o to ile w tym roku przeznaczono na realizację Nocnego Widowiska na Wiśle w ramach tegorocznej Parady Smoków, a szczególnie na pokazy pirotechniczne na Wiśle. - Ile środków pochodziło od sponsorów, a ile pieniędzy ze środków publicznych? - pyta radny. Prezydent miasta odpowiada i przedstawia kwoty. Koszt Wielkiego Nocnego Widowiska nad Wisłą wyniósł ok. 828 tys. zł, z czego pokaz pirotechniczny to kwota 129 tys. zł.

📢 BMX Freestyle. Salta na rowerach, loty nad skateparkiem, czyli igrzyska w Krzeszowicach rozpoczęte Ludzie latający na rowerach, salta i fikołki w powietrzu z rowerem trzymanym tylko nogami. Zawodnicy i ich pokazy nad skateparkiem. Tak zaczęło się szaleństwo rowerowe w Krzeszowicach. W pierwszym dniu Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska w Krzeszowicach rozgrywano zawody w kolarstwie BMX Feestyle. Zdawało się, że trików nie będzie końca, ale po występach kobiet zabawę popsuła pogoda. Po rozgrzewce mężczyzn zaczął padać deszcz i zawody przerwano do odwołania.

📢 Na stadionie Wisły zapłonął znicz Ognia Pokoju. W Krakowie rozpoczęły się Igrzyska Europejskie 2023 Było momentami podniośle, ale i radośnie. Wczoraj na stadionie miejskim im. H. Reymana w Krakowie odbyła się ceremonia otwarcia III Igrzysk Europejskich 2023. Wzięły w niej udział liczne delegacje ponad 7 tysięcy sportowców, którzy będą walczyć o 253 komplety medali. Formułę otwarcia igrzysk na zakończenie uroczystości, którą z trybun obejrzało ok. 20 tysięcy widzów, wygłosił prezydent RP Andrzej Duda. Całość uświetnił efektowny pokaz sztucznych ogni.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie rozpoczęte! Ceremonia otwarcia na stadionie Wisły: relacja minuta po minucie Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023. Ceremonia otwarcia tej wielkiej imprezy sportowej odbywa się w środę 21 czerwca na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana. Tak jak zwykle w przypadku tego typu wydarzeń, zaplanowano przemówienia oficjeli, ale nie oszukujmy się - publiczność na trybunach i telewizyjno-streamingowa czekała na sportowców oraz artystów. Muzycznie ceremonię rozkręcili m.in. Roxie Węgiel i Kalush Orchestra. Efekty specjalne, występy taneczne - to też już zobaczyliśmy. Tutaj relacjonujemy wydarzenie prosto ze stadionu Wisły. - Igrzyska Europejskie Kraków-Małopolska 2023 uważam za otwarte! - ogłosił o godz. 23.07 prezydent RP Andrzej Duda. 📢 Niezwykła Noc Kupały na kopcu Krakusa. Wianki, wróżby i wielkie ognisko. Tak krakowianie świętowali najkrótszą noc w roku Na Kopcu Krakusa odbyła się Noc Kupały, spotkane krakowian nawiązujące do pogańskiego obrządku. Impreza związana jest z najdłuższym dniem w roku (a w sumie z najkrótszą nocą). Kiedy miłośnicy sportu bawili się na ceremonii otwarcia igrzysk europejskich, miłośnicy bardziej mistycznej rozrywki zawitali na kopiec z Podgórzu. Rozpalano ogniska, pleciono i puszczano wianki na wodzie, szukano kwiatu paproci. Były wróżby, zabawy przy ogniu, taniec, muzyka, występy artystyczne, no i świetna zabawa.

📢 Kraków. Protest mieszkańców w czasie ceremonii otwarcia igrzysk europejskich Mieszkańcy Prądnika Czerwonego zorganizowali protest przeciwko wycince 1059 drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic. Protest odbył się przed Stadionem Miejskim im. Henryka Reymana, w środę 21 czerwca o godzinie 20.00. Przyszło kilkadziesiąt osób. A to właśnie na stadionie gdzie swoje mecze zwykle rozgrywa Wisła Kraków odbywała się w tym samym czasie ceremonia otwarcia igrzysk europejskich, na którą przyszło sporo widzów. Mijali transparenty pikietujących napisane po angielsku. Porządku pilnowała policja. 📢 Bezpieczeństwo na Igrzyskach Europejskich 2023. Prawie 1,3 tys. policjantów zabezpiecza imprezę na terenie Małopolski W Małopolsce już od kilku dni trwa policyjna operacja związana z zapewnieniem bezpieczeństwa sportowcom, kibicom i mieszkańcom podczas Igrzysk Europejskich 2023. Do bezpośrednich działań z tym związanych skierowano tu prawie 1,3 tys. policjantów z czego 1 tys. to policjanci z Małopolski, a 270 to funkcjonariusze z innych województw. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zabezpiecza to sportowe wydarzenie już od pierwszych przylotów uczestników.

📢 Podróż w przeszłość w podziemiach opactwa w Tyńcu. Teraz poszukiwany wykonawca prac Benedyktyni tynieccy poszukują w ogłoszonym konkursie ofert wykonawcy prac budowlanych, instalacyjnych, jak też badań archeologicznych w opactwie w Tyńcu. W planach mają stworzenie tutaj nowej atrakcji turystycznej - trasy muzealnej prowadzącej przez podziemia klasztoru i kościoła. Ma ona powstać w ramach projektu realizowanego z kilkumilionowym dofinansowaniem ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 📢 Duże zmiany w Krakowie. Zarząd Transportu Publicznego przejmuje Punkty Sprzedaży Biletów i uruchamia dodatkowe kontrole biletów Pierwszy dzień lipca przyniesie duże zmiany. Na początku przyszłego miesiąca Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie (ZTP) przejmie dotychczas zarządzane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Punkty Sprzedaży Biletów i przekształci je w Punkty Obsługi Pasażerów. To jednak nie wszystko. ZTP uruchomi również uzupełniającą kontrolę biletów w pojazdach MPK w Krakowie. W związku z nowymi obowiązkami, poszukiwani są również pracownicy.

