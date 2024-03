Prasówka z Krakowa 23.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej”?

Prasówka Kraków 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ekstremalna Droga Krzyżowa. Pielgrzymi wyruszyli w trudzie, ciemnościach i milczeniu. Nocą przejdą 40 km albo więcej Pielgrzymi wyruszają w piątkowy wieczór, 22 marca, na Ekstremalną Drogę Krzyżową. Mają do pokonania jednej nocy ponad 40 km, ale są też trasy na 50 km, 60 km i znacznie dłuższe. Z sześciu krakowskich kościołów wychodzą na 33 trasy, a w całej Małopolsce na setki tras. To droga krzyżowa, więc biorą ze sobą krzyż, mniejszy lub większy najczęściej prowizoryczny zbity z dwóch kawałków drewna czy grubszych patyków. Na czoło mała lampka, a do plecaka płaszcz od deszczu, kanapka i niewielki termos z herbatą, choć ten pod koniec trasy wydaje się zbyt ciężki.

📢 Proponują komunikacyjną rewolucję: metro dla Krakowa na już, czyli autobusy i tramwaje z częstotliwością co 5 minut Krakowscy kandydaci Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców do Sejmiku Małopolskiego i Rady Miasta Krakowa w piątek (22 marca) zaprezentowali swoje postulaty dotyczące polityki wojewódzkiej i miejskiej w sferze komunikacji i transportu. Wśród propozycji pojawiły się m.in. częstsze kursy autobusów i tramwajów, budowa parkingów, czy rozwój szybkiej kolei nie tylko w Krakowie, ale też w Tarnowie, Nowym Sączu i na Podhalu. Kandydaci podkreślali też, że są przeciw wprowadzaniu Strefy Czystego Transportu.

📢 Piotr Morajko nowym Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie W piątek 22 marca w siedzibie KWP w Krakowie odbyła się uroczystość powitania nowego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Podczas dzisiejszej ceremonii, nadinsp. Rafał Kochańczyk – Zastępca Komendanta Głównego Policji wprowadził na stanowisko szefa małopolskich policjantów inspektora Piotra Morajkę, dotychczas pełniącego obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Prasówka 23.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. 17-latek chciał "urozmaicić" ekrany energochłonne Trasy Wolbromskiej kolorowym graffiti. Narobił szkód na 8 tys. zł. Krakowscy policjanci zatrzymali 17-latka, który na początku lutego br. dokonał uszkodzenia infrastruktury „Trasy Wolbromskiej” bazgrając nielegalne graffiti. Szkody, jakich dokonał młody mężczyzna, sięgają ponad 8 tysięcy złotych. O wymiarze kary dla 17-latka zdecyduje sąd rodzinny.

📢 Polska - Estonia. Najlepsze memy po meczu barażowym w Warszawie - zobacz z czego śmieją się internauci W półfinale baraży o prawo gry w Euro 2024 reprezentacja Polski zmierzyła się w Warszawie z drużyną Estonii. Biało-Czerwoni pokonali rywala 5:1, co zapewniło im awans do finału baraży. We wtorek 26 marca zagrają z Walią, ale swą grą długo nie zachwycali. Zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - Estonia na PGE Narodowym. 📢 Wielkie Smocze Widowisko jednak się odbędzie! Impreza wraca do Teatru Groteska 8 i 9 czerwca w Krakowie odbywać się będzie 23. edycja Wielkiej Parady Smoków. Tegorocznemu wydarzeniu miało po raz pierwszy nie towarzyszyć spektakularne wieczorne Wielkie Widowisko Plenerowe w Zakolu Wisły. Jak poinformował magistrat, wydarzenie jednak się odbędzie. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie przejmie go również Krakowskie Biuro Festiwalowe. Jak dotychczas smoki nad Wisłą zjawią się za sprawą Teatru Groteska. - Wiele osób stanęło w obronie smoków - wyjaśnia Moniak Chylaszek z magistratu.

📢 Kraków. Strażnicy miejscy w pogoni za papugą. Ta chciała być skowronkiem w parku Jordana Zapewne uciekła komuś z hodowli, wyfrunęła z klatki i dalej przez okno, a następnie zagubiła się w betonowej dżungli. Szukając ucieczki trafiła do przytulnego parku Jordana w Krakowie. Tam papugę, piękną, kolorową, złapali strażnicy miejscy. Czy znajdą jej właściciela? 📢 Kraków. W sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego promocja dziś i jutro. Zajrzeliśmy tam z aparatem. Zobaczcie jakie ceny! Wielka promocja i wielka wyprz... w sklepie wojskowym Agencji Mienia Wojskowego przy ul. XX Pijarów 3. Zajrzeliśmy tam z aparatem i sprawdziliśmy ceny. Półki uginają się od sprzętu wojskowego, którego nowoczesna armia nie powinna już używać, ale który może być atrakcją dla cywilów i miłośników militariów.

📢 Krakowska Hala Targowa na Grzegórzkach będzie zabytkiem: Co to oznacza dla planowanego klubu nocnego? Wiceprezydent Krakowa, Andrzej Kulig, poinformował, że Hala Targowa na Grzegórzkach w Krakowie ma zostać wpisana do rejestru zabytków. Ta decyzja ma na celu wstrzymanie prac związanych z utworzeniem klubu nocnego, który budził kontrowersje wśród mieszkańców.

📢 Łukasz Kmita apeluje o przepisy, które ograniczą patodeweloperkę. "Zaproponuję podpisanie wspólnej interpelacji" Nowe prawo, które miało wejść w życie 1 kwietnia i zatrzymać lub ograniczyć tzw. patodeweloperkę zostaje wstrzymane przez rząd Donalda Tuska. - Apeluję do rządu oraz moich konkurentów w wyborach, posłów Platformy i Trzeciej Drogi o podpisanie się pod wspólnym apelem, by te przepisy weszły w życie zgodnie z planem - mówił na dzisiejszej konferencji prasowej dotyczącej betonowania Krakowa Łukasz Kmita, kandydat na Prezydenta Miasta. 📢 W kwietniu ma rozpocząć się proces przeciwko byłej prezes klubu Wisła Kraków. Szkody finansowe liczone są w milionach Podczas czwartkowego posiedzenia organizacyjnego krakowski sąd wyznaczył datę rozpoczęcia procesu w sprawie byłych członków zarządu klubu piłkarskiego, w tym ówczesnej prezes Marzeny S.-C. Pierwsza rozprawa ma się odbyć 18 kwietnia. Marzena S.- C. usłyszała zarzut uczestnictwa w zorganizowanej grupie przestępczej. Miała wyrządzić szkody finansowe w Wiśle na prawie 7,3 mln zł oraz narazić piłkarską spółkę na niebezpieczeństwo utraty ponad 2,5 mln zł w związku z zawarciem niekorzystnych umów o realizacje usług na rzecz klubu, m.in. z firmą Annę M.-Z.

📢 Wybory 2024 w Krakowie. Kulig wyzywa Gibałę na debatę 1 na 1. "Zapraszam totalnego krytyka". Gibała odpowiada... "Kulig vs Gibała, czyli słowny pojedynek o Krakowie. Twarzą w twarz. Bez sztywnych reguł ograniczających odpowiedzi. Czy to możliwe? To zależy, czy Łukasz Gibała podejmie rzucone przez Andrzeja Kuliga wyzwanie" - tak zaczyna się informacja ze sztabu wyborczego wiceprezydenta Krakowa Andrzeja Kuliga. Ten podnosi, że w przeciwieństwie do lidera Krakowa dla Mieszkańców uczestniczy we wszystkich debatach, a Gibała niektóre sobie darował. W tej sprawie Gibała robi unik. Robi się ciekawiej w kamapanii wyborczej w wyborach samorządowych 2024 w Krakowie.

📢 Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic już hałasuje i nie daje spać mieszkańcom. Pracują nawet w nocy - List Czytelnika Jeszcze nie wyruszył na torowisko a już okoliczni mieszkańcy nie mogą przez niego spać. Oczywiście chodzi o budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic w rejonie ul. Młyńskiej. Po obu jej stronach mam duże osiedla, a jak się okazuje prace na placu budowy prowadzone są nawet w nocy. Problem opisał w liście do redakcji Czytelnik. Interweniowała straż miejska. Urzędnicy odpowiadają.

📢 Co robić w weekend w Krakowie? Oto najlepsze wydarzenia w dniach 22-24 marca: Półmaraton Marzanny, Festiwal Roślin, Jarmark Wielkanocny Wiosna w kalendarzu i w powietrzu... Tak zapowiada się pierwszy wiosenny weekend w Krakowie. Oprócz wyjątkowego klimatu, w nadchodzących dniach szykuje się naprawdę wiele atrakcji, które sprawią, że będą wyjątkowe! Zobaczcie, co będzie się działo! 📢 Kraków. Wyłączenie ruchu na części Dobrego Pasterza. Zmiany z powodu dwóch biegów w mieście Kierowcy muszą szczególnie uzbroić się z cierpliwość na północy Krakowa. Trwa tam przecież budowa linii tramwajowej do Mistrzejowic powodująca spore korki. To z kolei wiąże się dziś z wyłączeniem części jezdni przy skrzyżowaniu Lublańskiej i Dobrego Pasterza. Trwa również remont Zwierzynieckiej i Kościuszki. W weekend natomiast utrudnienia kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej napotkają z powodu dwóch biegów, które odbędą się na ulicach Krakowa.

📢 Kraków. Ceny na Jarmarku Wielkanocnym poszybowały w górę. Pierogi i zupa rekordzistami Pierogi - 40 złotych, Pajda ze smalcem - 18 zł, a cały bochen 60 złotych, zupa od 15 do nawet 30 złotych, cebulka do pierogów - 8 złotych, a 4 churrosy będą nas kosztować 20 złotych. To ceny produktów jakie znajdziecie na Jarmarku Wielkanocnym w Krakowie. Jak widać inflacja nie odpuszcza nawet tutaj...

📢 Kraków. Rap Wagary w Tauron Arenie. Tak bawiła się publiczność! Na scenie Smolasty, Young Multi, Malik Montana ZDJĘCIA Rap Wagary 2024. Pierwszy dzień wiosny, w szkołach znany jako Dzień Wagarowicza, w Tauron Arenie świętowała krakowska młodzież. Fani hip-hopu bawili się do kawałków aż siedmiu wykonawców polskiej sceny rapowej. Wśród nich znaleźli się: Smolasty, Malik Montana czy Young Multi, których uchwycili nasi fotoreporterzy. ZDJĘCIA

📢 Memy po meczu Polska - Estonia. Na szczęście nie musimy się śmiać ze Szczęsnego Mecz Polska - Estonia toczył się do jednej bramki, szczególnie wtedy, gdy jeden z gości na warszawskich salonach musiał je opuścić z uwagi na czerwoną kartkę. Jak się jednak okazało, naszym piłkarzom i tak przytrafił się przykry moment, gdy Estończycy chwilę ich rozluźnienia zamienili na gola. Chyba nigdy nie widzieliśmy tak wściekłego Wojciecha Szczęsnego. Warto bowiem wiedzieć, że był to jedyny celny strzał przyjezdnych na PGE Narodowym. Najmniej pocieszony był jednak Robert Lewandowski, bo mimo kilku prób ani razu nie trafił do siatki. Czynili to jego partnerzy i Biało-Czerwoni wygrali 5:1. We wtorkowym finale baraży w Cardiff z Walią już takiego spacerku nie będzie. Śmiejmy się więc, póki możemy... Obejrzyjcie memy w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Kraków. Nowy Dom Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej gotowy! Gmina Miejska Kraków zakończyła budowę nowego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Praskiej 27. Obecnie trwa urządzanie terenów zielonych wokół obiektu. W nowoczesnej placówce docelowo ma zamieszkać 100 osób. Koszty inwestycji to około 51 mln zł w tym 30 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład.

📢 Plaga masowych zwolnień w krakowskich korporacjach. Na "czarnej liście" GUP jest już 1500 osób Krakowskie korporacje masowo zwalniają pracowników. W zeszłym miesiącu informowaliśmy o zwolnieniu ponad 200 osób w Aptiv, kolejne 200 osób miało stracić pracę w PepsiCo, a teraz masowe zwolnienia szykuje Octopus. Grodzki Urząd Pracy alarmuje, że do zwolnień grupowych zgłoszonych zostało już 1500 osób. To więcej niż w całym 2023 roku.

