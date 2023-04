Prasówka z Krakowa 22.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

To już nie pierwszy przypadek agresywnej napaści na kontrolera biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Tym razem do zdarzenia doszło w autobusie linii 129 na odcinku Politechnika-Dworzec Główny Zachód. Jak poinformował nas Piotr Wieczorek, dyrektor i rzecznik prasowy firmy Rewizor, tym razem pasażer podczas kontroli był agresywny i prawdopodobnie pod wpływem środków odurzających. Do poszkodowanego kontrolera przyjechało pogotowie ratunkowe. To już dziewiąta napaść tego typu w ostatnim czasie.

Parlamentarzyści i krakowscy radni są zgodni co do tego, że pomysł budowy reaktora w Nowej Hucie jest dobry, aczkolwiek powinien być realizowany w porozumieniu z mieszkańcami. Samorządowcy uruchomili nawet dedykowany adres mailowy, na który można przysyłać opinie i uwagi. Może być ich sporo, chociażby z Krakowa, gdzie sprawa budowy reaktora podzieliła mieszkańców, w tym m.in. Mistrzejowic.

Ogień Pokoju, przywieziony do Polski trzy tygodnie temu z Rzymu przez prezydenta Andrzeja Dudę, w piątek 21 kwietnia przyleciał do Krakowa. Prezes spółki Igrzyska Europejskie 2023 Marcin Nowak przekazał go marszałkowi województwa małopolskiego Witoldowi Kozłowskiemu.

"Co trzeba mieć w głowie, żeby zrobić coś takiego??? Nie lubisz zwierząt - nie musisz ich mieć, nie musisz im pomagać, ale ich nie krzywdź!!! Właśnie przejęliśmy młodego gołąbka, któremu ktoś odciął ogon i przyciął skrzydła. Bardzo dziękujemy Pani, która nie pozostała obojętna na los ptaka i zabezpieczyła go do naszego przybycia. Maluch jedzie do zaprzyjaźnionej Fundacja Peruna" - taki wpis pojawił się na Facebooku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.