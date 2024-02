Prasówka z Krakowa 21.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Relikty XIX-wiecznego fortu na rondzie Mogilskim wyglądają rozpaczliwie. Zabytkowe mury popadają w coraz większą ruinę. Daszki, które mają je zabezpieczać, są już od dłuższego czasu podziurawione, z pozrywaną papą. Do tego bazgroły na murach, rozrzucone cegły i elementy zabezpieczeń, śmieci. Pozostałości bastionu "Lubicz" na rondzie w centrum Krakowa miały się doczekać w końcu konserwacji i nowych zadaszeń, co zapowiadano w 2022 roku. Nic z tego. Zarząd Dróg Miasta Krakowa starał się o pieniądze na remont, ale jak dotąd bez efektu.

Krakowskie szpitale kładą coraz większy nacisk na rozwój wysokospecjalistycznych rozwiązań z dziedziny robotyki medycznej. Pierwszy robot DA VINCI pojawił się w Szpitalu na Klinach i do dzisiaj oferuje pacjentom szereg zabiegów komercyjnych. Kolejnym szpitalem, który może się pochwalić robotem DA VINCI jest Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, który korzysta z jego pomocy od października 2023 r. - oferując zabiegi robotyczne finansowane przez NFZ. Tymczasem w ramach budowania Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Robotycznej w Krakowie Szpital Dziecięcy wyłonił firmę, która zajmie się stworzeniem systemu chirurgii robotycznej do zabiegów pediatrycznych. Koszt tej inwestycji to ok. 15 mln zł.