Prasówka z Krakowa 20.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Prasówka Kraków 20.09: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Wmurowano akt erekcyjny Krakowskiego Centrum Muzyki. Jest szansa na pierwszy koncert pod koniec 2025 roku We wtorek, 19 września, odbyła się uroczystość podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego Krakowskiego Centrum Muzyki w Cichym Kąciku. Wydarzenie zorganizowano na terenie, jaki powstaje obok trwającej budowy nowej sali koncertowej. Ze względu na padający deszcz skorzystano też z gotowego już parkingu na 195 samochodów, który jest częścią muzycznego kompleksu przy ul. Piastowskiej.

📢 Dobre wieści w sprawie remontu dworu Badenich w Wadowie. Jest szansa, że budowa będzie realizowana w latach 2024-2026 Adaptacja i modernizacja zabytkowego dworu w Wadowie to zadanie, które Zarząd Zieleni Miejskiej planuje w tym roku zgłosić do wprowadzenia na listę rankingową inwestycji. Budowa byłaby wówczas realizowana w latach 2024–2026. Po przeprowadzeniu prac budynek będzie pełnił funkcję domu kultury, którego zarządcą będzie Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Będzie także się w nim mieścić filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa. Mieszkańcy dzielnicy XVII od lat starają się o remont Dworu Badenich, dlatego też wzięli sprawy w swoje ręce i zgłosili do tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa zadanie pn. "Niechże się każdy dowie, że zbieramy fundusze na remont Dworu w Wadowie".

📢 Zofia i Nikodem najpopularniejszymi imionami w I połowie 2023 roku. Kto jeszcze w pierwszej dziesiątce? Znany jest już najnowszy ranking imion nadawanych dzieciom w Polsce, obejmujący I połowę 2023 roku. Jak się okazuje, prym wiodą obecnie Zofia i Nikodem. Nowa lista imion nadawanych dzieciom w naszym kraju zostały została opracowana na podstawie informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL. Na kolejnych slajdach w naszej galerii prezentujemy 10 najpopularniejszych w pierwszym półroczu tego roku imion męskich, a także pierwszą dziesiątkę najmodniejszych imion dla dziewczynek. A jakie imiona są teraz najrzadsze? To też sprawdziliśmy.

Prasówka 20.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Sprawca tragicznego wypadku przy moście Dębnickim jechał z prędkością 162 km/h. Rejestratory nie odnotowały prób hamowania Biegli sądowi ustalili, że żółte auto osobowe, które prowadził Patryk P. jechało z zawrotną prędkością - jak na warunki miejskie - 162 km/h. Maksymalna prędkość, z jaką można poruszać się po Alei Trzech Wieszczów w miejscu, w którym doszło wypadku to 40 km/h. Do tragedii doszło w nocy z 14 na 15 lipca. W wypadku zginęły cztery osoby.

📢 Kraków. Dwóch mężczyzn odpowie za przestępstwa narkotykowe. Policja zatrzymała ich w rejonie Prądnika Białego Dwóch mężczyzn zatrzymanych w rejonie Prądnika Białego odpowie za posiadanie oraz przygotowanie do wprowadzenia do obrotu znacznych ilości narkotyków. Grozi im kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Podczas przeszukania jednego z mieszkań w rejonie Prądnika Białego, oprócz nielegalnych substancji policjanci zabezpieczyli gotówkę w kwocie 25 tys. zł, 325 gramów marihuany, blisko 150 gramów mefedronu oraz prawie 50 gramów kokainy. 📢 W Krakowie otwarto wyjątkowy ośrodek naukowo-badawczy. Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki już działa! W Krakowie otwarto wyjątkowy w skali europejskiej ośrodek badań innowacyjnych materiałów budowlanych w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i akustyki. Centrum Badawcze Bezpieczeństwa Pożarowego i Akustyki powstało w ramach Łukasiewicz - Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych.

📢 W Krakowie wiele słupków ulicznych zardzewiało – rozpadające się konstrukcje fatalnie wyglądają i stanowią zagrożenie dla przechodniów Rdza pożera wiele zainstalowanych w ostatnich latach słupków ulicznych. Niektóre stalowe konstrukcje już się zupełnie rozpadają i trudno uwierzyć, że tak szybko uległy zniszczeniu. Odpadające duże fragmenty lakieru oraz spore plamy rdzy sprawiają, że elementy fatalnie wpływają na estetykę miasta, a niektóre ulice wygalają jakby była organizowana jakaś zbiórka złomu. O ostre części popękanej struktury łatwo można zahaczyć luźniejszym ubraniem i stanowią zagrożenie dla zwierzaków, które przecież często lubią się ocierać o różne rzeczy. Stowarzyszenie Ulepszamy Kraków! skierowało do Zarządu Dróg Miasta pytanie co miasto zamierza z tym problemem zrobić? 📢 Zalane ulice w Krakowie, podtopione posesje pod miastem, rozlewiska na drogach. Pogoda daje we wtorek w kość Ulewy we wtorkowy poranek powodują utrudnienia na drogach w Krakowie i okolicy. Pierwsze informacje pojawiały się o zalanej drodze w Sieciechowicach w gminie Iwanowice, a Rudawie w gminie Zabierzów już około godz. 8 zalewało posesje. Niezbędna była interwencja strażaków i pompowanie wody. W samym Krakowie zalało m.in. ul. Pomorską i drogę pod wiaduktem na Prądnickiej.

📢 Trudne warunki na drogach i A4 w Krakowie i okolicy. Ulewy, dużo wypadków i kolizji Silny deszcz powoduje utrudnienia na drogach w Krakowie i tuż za miastem. W powiecie myślenickim potęgowały się problemy, zaczęło się w od potrącenia pieszego na zakopiance. Kolejne potrącenie było w powiecie krakowskim. W Krzyszkowicach doszło do zderzenia dwóch pojazdów, potem doszło do dwóch kolejnych wypadków na zakopiance w Głogoczowie. Utrudnienia były na pasie w kierunku Krakowa. Blokował się wjazd do Krakowa. 📢 Przez Modlniczkę i Modlnicę na wielkie stadiony. Międzynarodowy Turniej Młode Talenty im. Lucjana Franczaka wygrała reprezentacja Śląska Reprezentacja U12 Śląskiego Związku Piłki Nożnej wygrała w gminie Wielka Wieś Międzynarodowy Turniej "Młode Talenty" im. Lucjana Franczaka. Na boiskach w Modlnicy i Modlniczce Ślązacy okazali się lepsi od reprezentacji z Czech (region Ostrawa), Słowacji (Bańska Bystrzyca) i Małopolskiego ZPN. W tym turnieju poza sportowym ważny jest też także inny aspekt: integracji młodych piłkarzy, wymiany doświadczeń i transgranicznych relacji. Wśród gości pojawili się m.in. wybitni ongiś piłkarze, reprezentanci Polski Piotr Skrobowski i Marek Kusto, byli podopieczni patrona imprezy.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zakopianka korkuje się od rana Wypadek dwóch samochodów przy przejściu dla pieszych w Głogoczowie, w stronę Krakowa. Zablokowany prawy pas jezdni. Zakopianka zaczyna się mocno korkować. Tym bardziej że to nie był koniec problemów - niedługo później na jezdni w kierunku Krakowa doszło do potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. 📢 Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata: Miejsce dla samochodów jest poza ścisłym centrum miasta Trzeba odróżnić bardzo wąskie, partykularne podejście ekologiczne od patrzenia całościowego na miasto. Jestem zwolennikiem rozwiązań mocno zrównoważonych - mówi rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata, który podczas niedawnej konferencji Krynica Forum 2023 uczestniczył w debacie poświęconej rozwoju infrastruktury w naszym kraju.

📢 "Mistrzowie" parkowania w Krakowie. Robią, co chcą, ale straż miejska ich tropi Parkowanie na zakazie, na pasach dla pieszych, przed bramą wyjazdową, na trawniku, na całym chodniku, parkowanie gdzie się da. Tak zostawiają swoje auta "mistrzowie parkowania" w Krakowie. Tropi ich straż miejska, bo stwarzają niebezpieczeństwo, bo utrudniają ruch inny kierowcom, a także pieszym. Bywa też, że źle zaparkowane auto tamuje ruch tramwajów i paraliżuje komunikację miejską w Krakowie. Zobaczcie przykłady z ostatniego czasu.

📢 Kraków. To chyba najbardziej wypasione kwatery dla studentów. Tuż przy Błoniach Studenci stanowią już ok. 20 proc. mieszkańców Krakowa, dlatego śmiało można nazwać go największym ośrodkiem akademickim w kraju. Co roku, na przełomie września i października, wyzwaniem dla miasta staje się zakwaterowanie tak dużej liczby żaków. Jakich mieszkań szukają studenci i co znajdą w ofercie Krakowa? Akademiki, kawalerki, pokoje, a nowością są lokale w abonamencie. I to tuż przy krakowskich Błoniach. Superlokalizacja, wysoki standard i.... ta cena. 📢 Groźny wypadek na autostradzie A4. Trzy pasy były zablokowane Na autostradzie A4, przed zjazdem na Wieliczkę, w kierunku Rzeszowa - doszło do nocnego zdarzenia drogowego z udziałem busa. Brak osób poszkodowanych. Zablokowane były trzy pasy autostrady. Ruch odbywał się pasem awaryjnym. 📢 Kraków. Będzie protest podczas premiery filmu Agnieszki Holland „Zielona granica” Na 21 września, na godz. 18.15, zaplanowana jest w Kinie pod Baranami krakowska prapremiera wzbudzającego w Polsce wielkie emocje filmu Agnieszki Holland „Zielona granica”. Już wiadomo, że wydarzeniu będą towarzyszyć protesty - pierwszy zapowiedziały już krakowskie struktury Młodzieży Wszechpolskiej.

📢 Ceny nieruchomości w Krakowie i gminach ościennych - działki, domy, mieszkania - raport Wybierając mieszkanie z rynku wtórnego w gminie podmiejskiej, za metr kwadratowy zapłacimy czasami nawet do 50 proc. mniej niż w stolicy regionu. Niestety, w niektórych aglomeracjach znalezienie mieszkania pod dużym miastem jest trudne z powodu bardzo ograniczonej liczby ofert – tak wynika z najnowszego raportu lokalnego przygotowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl. Jak wypada Kraków i obwarzanek?

📢 Zaginęła Sylwia Krupińska, mieszkanka gminy Kocmyrzów-Luborzyca. Od piątku nie kontaktuje się z rodziną 27-letnia Sylwia Krupińska z Woli Luborzyckiej w gminie Kocmyrzów-Luborzyca zaginęła w piątek, 15 września 2023 roku. Zaginiona kobieta ostatni raz widziana była w piątek około godziny 17.15. Wówczas wyszła z miejsca zamieszkania w Woli Luborzyckiej . Poszukuje jej rodzina i policja.

