Prasówka z Krakowa 20.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wielka burza nad Małopolską. Powalone drzewa, zablokowane drogi. Sytuacja jest poważna”?

Prasówka Kraków 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wielka burza nad Małopolską. Powalone drzewa, zablokowane drogi. Sytuacja jest poważna Sprawdziły się zapowiedzi meteorologów. Przez Kraków i inne rejony Małopolski przechodzą bardzo intensywne burze. Nie tylko grzmi i błyska się, ale przede wszystkim mocno wieje i pada. Strażacy już mają pełne ręce pracy. Pojawiają się informacje o kolejnych interwencjach - związanych m.in. z powalonymi drzewami, blokującymi drogi.

📢 Kraków. Radni sejmiku zdecydowali. Kandydatura Łukasza Kmity ponownie odrzucona Łukasz Kmita nie będzie Marszałkiem Województwa Małopolskiego. W środę 19 czerwca odbyła się kolejna sesja sejmiku województwa, na której radni podjęli kolejną, trzecią już próbę wyboru marszałka. Emocji i gorących potyczek słownych nie brakowało. Ostatecznie nieznaczną większością głosów kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie został wybrany.

📢 Kraków. Droga forteczna na Wawel odsłania swoje tajemnice przed archeologami. Jak zmieni się to miejsce? Latami przykryta warstwą ziemi i porośnięta trawą, teraz pokazała się badaczom. Archeolodzy odsłonili na północnych stokach Wawelu około 170-letni trakt z wapienia jurajskiego, zbudowany jeszcze przez Austriaków. A w najniższej partii tej dawnej drogi na zamek odkryli jeszcze ciut starszy zabytek: pozostałości małej fortecy strzegącej wstępu na wzgórze wawelskie, tzw. blokhauzu z połowy XIX wieku.

Prasówka 20.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niecodzienne lądowanie samolotu w Krakowie. Pilot zgłosił problemy techniczne Coś się stało z samolotem KLM? Stoi po wylądowaniu na pasie do kołowania. Za nim ruszyły straże pożarne… - zgłosił nam w środę (19 czerwca) krótko po godz. 18 zaniepokojony Czytelnik, który zaobserwował niecodzienną sytuację w Porcie Lotniczym w Balicach, przejeżdżając autostradą A4.

📢 Trwa Jarmark Świętojański w Krakowie. Sprawdź program darmowych koncertów i imprez na najbliższe dni Jeszcze tylko do 23 czerwca 2024 roku Bulwar Czerwieński to magiczne miejsce, gdzie ożyją stare zwyczaje i rozbrzmiewać będzie gwar Jarmarku Świętojańskiego. To wyjątkowa okazja, by zanurzyć się w bogatej tradycji Krakowa i Małopolski, podziwiać rękodzieło lokalnych twórców, wziąć udział w warsztatach i koncertach, a także poczuć magię Nocy Świętojańskiej. 📢 Koncerty Justina Timberlake`a w Krakowie pod znakiem zapytania? Gwiazdor został złapany za jazdę pod wpływem alkoholu. Ma sprawę w sądzie Trwa właśnie światowa trasa koncertowa Justina Timberlake, jednym z jej przystanków mają być dwa występy w krakowskiej Tauron Arenie. Sęk w tym, że gwiazdor w ostatnich dniach popadł w tarapaty, a ich skutkiem będzie rozprawa sądowa wyznaczona na 26 lipca. Wtedy właśnie Justin Timberlake ma rozgrzewać do białości krakowską publiczność. Czy występ artysty w Tauron Arenie?

📢 Tropikalny upał w Krakowie. Mieszkańcy Nowej Huty chętnie korzystają z kurtyn wodnych i chowają się w cieniu starych drzew Fala czerwcowych upałów dotarła do Krakowa. W środę, 19 czerwca 2024 roku, termometry w mieście wskazują 33 stopnie Celsjusza. Szczególnie odczuwalne są te temperatury na nowych osiedlach gdzie wysokie bloki mieszkalne kumulują ciepło. W "starej" części Nowej Huty mieszkańcy szukają schronienia przed palącym słońcem pod drzewami i chętnie korzystają z kurtyn wodnych przy Alei Róż oraz pod Nowohuckim Centrum Kultury. 📢 Kraków. Rozpoczął się sezon kąpielowy! Mieszkańcy tłumnie ruszyli na Bagry i Zakrzówek W upalny dzień 19 czerwca rozpoczął się sezon kąpielowy w Krakowie, oficjalnie. Potrwa do 8 września. Będą ratownicy, przygotowane plaże i pomosty, patrole straży miejskiej, ale przede wszystkim bezpieczne miejsce do plażowania i kąpieli. Mieszkańcy z powodu wysokich temperatur już ruszyli na Zakrzówek i Bagry, najbardziej popularne kąpieliska w Krakowie.

📢 Paragony grozy z... toalety na krakowskim dworcu! Tyle trzeba zapłacić! Czy można stać się ofiarą "paragonów grozy", zanim się jeszcze wyjedzie na wakacje? Na krakowskim dworcu autobusowym przy ulicy Bosackiej - niestety tak. Jeśli ktoś będzie musiał skorzystać z toalety na dworcu przed podróżą, to musi przygotować się na solidny wydatek! Aż nie do wiary, że na publicznym dworcu trzeba aż tyle płacić za skorzystanie z WC! 📢 Wybór marszałka województwa małopolskiego nadal pod znakiem zapytania. Z kim Jarosław Kaczyński spotkał się w Krakowie? Jak udało nam się nieoficjalnie dowiedzieć, temat problemów w małopolskiego sejmiku miał pojawić już podczas rozmów kuluarowych przed mszą św. na Wawelu we wtorek 18 czerwca. Jarosław Kaczyński jak co miesiąc przyjechał do Krakowa na miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej, która zginęła w katastrofie prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Po mszy politycy PiS udali się na spotkanie z prezesem Kaczyńskim do biura zarządu okręgowego PiS przy ul. Retoryka. Jednym z tematów miał być wybór marszałka województwa. Jak się dowiedzieliśmy, "rozmawiano o sejmiku, ale nie zaproszono klubu radnych. Było kilku radnych, ale nie rozmawiał z nimi prezes".

📢 CYBERSEC 2024. Eksperci debatują w Krakowie, jak ochronić Europę przed atakami w sieci i zwiększyć cyberbezpieczeństwo Polskie działania w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej 2025 i związane z tym priorytety w zakresie cyberbezpieczeństwa w kraju i Europie - to jeden z wiodących tematów Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2024, które odbywa się w hali EXPO przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie. To dwudniowe wydarzenie rozpoczęło się w środę (19 czerwca). Uczestniczy w nim około dwa tysiące osób - przedstawiciele firm z branży cyberbezpieczeństwa, inwestorzy, politycy, wojskowi i naukowcy. Gościem specjalnym jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

📢 Radni Miasta Krakowa obradują. Strefa Czystego Transportu wejdzie w życie w Krakowie w 2025 roku Strefa Czystego Transportu zostanie wprowadzona w Krakowie od 1 lipca 2025 roku, a nie jak planowano 1 lipca br. Tak zdecydowali krakowscy radni podczas pierwszej z dwóch sesji rady miasta, która miała miejsce w środę 19 czerwca. Oprócz tego radni zajęli się zmianami w budżecie, czy poszerzeniem strefy płatnego parkowania. O godzinie 15, rozpoczęła się druga sesja rady gminy, na której radni wysłuchali raportu o stanie gminy i zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania dla prezydenta Krakowa.

📢 Zaplanowane przerwy w dostawach energii elektrycznej od 19 do 24 czerwca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 19.06.24 W najbliższych dniach planowane są przerwy w dostawach prądu zarówno w Krakowie, jak i w okolicznych miejscowościach. Szczegółowe informacje dotyczące planowanych wyłączeń energii elektrycznej na poszczególnych ulicach, osiedlach oraz w miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego i miechowskiego znajdziesz poniżej. Przerwy w dostawach prądu będą miały miejsce od środy 19 czerwca do poniedziałku 24 czerwca. 📢 Meteorolodzy ostrzegają. Nie tylko upały. Możliwe burze z gradem w Krakowie i Małopolsce. Wprowadzono najwyższy stopień zagrożenia W środę 19 czerwca synoptycy wydali ostrzeżenie drugiego stopnia przed upałami i możliwymi burzami w Krakowie i Małopolsce, którym mogą towarzyszyć silne opady deszczu, a nawet gradu. Stopień zagrożenia został następnie podniesiony do najwyższego - EXT, co oznacza ekstremalne zagrożenie burzowe. Mieszkańcy jedenastu województw otrzymują na telefony alerty RCB.

📢 Jak co roku Kraków hucznie obchodzi Wianki. Noc Świętojańska nad Wisłą: Sobótka Bronowicka w Parku Tetmajera! W sobotę 22 czerwca 2024 roku o godzinie 12:00 zapraszamy wszystkich na wyjątkowe wydarzenie – Sobótkę Bronowicką! Zanurzmy się w magicznej atmosferze najkrótszej nocy roku, świętując nadejście lata w otoczeniu pięknej przyrody Parku Rzecznego im. Włodzimierza Tetmajera w Bronowicach. Będzie to niezapomniana okazja, by wspólnie śpiewać, tańczyć i wziąć udział w licznych atrakcjach inspirowanych dawną słowiańską obrzędowością.

📢 Remonty i korki w Krakowie. Wielkie zmiany w rejonie Alei Trzech Wieszczów, na Kościuszki, Królowej Jadwigi, w Mistrzejowicach Wakacje blisko i drogowcy w Krakowie już planują dołożyć remontów i zmian. Bo ponoć większość mieszkańców wyjeżdża i nie będzie im to przeszkadzać. Zmiany z powodu przebudowy Zwierzynieckiej i Kościuszki dotkną Aleje Trzech Wieszczów i ul. Królowej Jadwigi, budowa tramwaju do Mistrzejowic spowoduje zamknięcie pętli w Mistrzejowicach, a już powoduje ogromne utrudnienia w rejonie ronda Polsadu. Przypomnijmy też, że aktualnie tramwaje nie jeżdżą między rondem Mogilskim i Grzegórzeckim, a na to wszystko jeszcze nałożyć trzeba wakacyjny rozkład jazdy, czyli cięcia kursów. Biada zostającym w mieście, biada! Jedyny plus? Wzmocnienie komunikacji na Wianki.

📢 Wiszące ogrody w Krakowie jeszcze piękniejsze niż rok temu. Ten kwietny balkon zachwyca Zarząd Zieleni Miejskiej znów pokazuje i promuje zielony kwietny balkon na jednym z budynków Krakowa. Pisaliśmy o nim rok temu, ale teraz wygląda jeszcze lepiej. ZZM zachęca innych do tworzenia takich oaz na balkonach, bo to i estetyczne i proekologiczne, choć trzeba włożyć nie lada wysiłku, by uzyskać efekt widoczny na zdjęciach. 📢 Rozpoczęło się zgrupowanie pięknych kandydatek do tytułu Miss Supranational 2024 w Krynicy-Zdroju 73 pretendentki do korony Miss Supranational 2024 rozpoczęły swoje zgrupowanie w województwie małopolskim. W tym roku finalistki ugości hotel Belmonte w Krynicy-Zdroju. Kandydatki podczas zgrupowania spędzą czas na przygotowaniach do gali finałowej, ale też będą miały okazję zwiedzić piękne zakątki województwa małopolskiego. Dziewczyny z ponad 70 krajów poznają nie tylko polską kulturę i zwyczaje, ale także lokalną kulturę regionu małopolskiego. Będą miały też szansę przekonać się o słynnej polskiej gościnności na własnej skórze.

📢 Ponad 30 niewybuchów na budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wstrzymano prace na odcinkach nowej trasy Liczne niewybuchy znajdowane w rejonie przebudowywanej pętli Mistrzejowice utrudniają i ograniczają tempo prac związanych z budową nowej linii tramwajowej do krakowskich Mistrzejowic. Jak poinformował we wtorek (18 czerwca) Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gülermak, podczas prowadzenia robót ziemnych w tym rejonie pracownicy tej firmy natknęli się już na 32 niewybuchy. Według wykonawcy kontraktu te nieprzewidziane okoliczności mogą spowodować opóźnienie w realizacji inwestycji. - Tempo prac zostało ograniczone, a część z nich musiała zostać czasowo wstrzymana – podała firma. 📢 Najmniej popularne kierunki studiów w Krakowie. Na niektóre nie było nawet 0,5 kandydata na miejsce Trwa rekrutacja na studia na rok akademicki 2024/2025. Uczelnie w całej Polsce starają się przyciągnąć kandydatów atrakcyjną ofertą, wzbogaconą o nowe kierunki, jak też zachęcają stypendiami dla najlepszych czy zapewnionymi miejscami w akademiku dla studentów I roku. Maturzyści podejmują teraz ważne życiowe decyzje, m.in. sprawdzając, które kierunki studiów najchętniej wybierali ich starsi o rok koledzy w ostatnim naborze. A na które studia najłatwiej było się dostać? Sprawdziliśmy to na krakowskich uczelniach.

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.