Prasówka z Krakowa 2.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tej nocy mrok nie spowija mogił naszych bliskich. Tysiące zniczy rozświetla krakowskie cmentarze”?

Prasówka Kraków 2.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tej nocy mrok nie spowija mogił naszych bliskich. Tysiące zniczy rozświetla krakowskie cmentarze Uroczystość Wszystkich Świętych to czas głębokiej zadumy i refleksji nad swoim życiem, a także ogromnej tęsknoty za osobami, których groby odwiedzamy w tym dniu. W późnych godzinach wieczornych 1 listopada na cmentarzach oświetlonych blaskiem tysiąca świec, wyjątkowo mocno odczuwamy te emocje. Ta niesamowita atmosfera dotyka nas właśnie w tę noc, gdy nie pozwalamy by ciemność zapanowała nad mogiłami naszych bliskich. Zobaczcie jak pięknie wyglądają krakowskie cmentarze dzisiejszego wieczoru.

📢 To prawdziwy sprawdzian dla komunikacji miejskiej. Wzdłuż krakowskich cmentarzy cały czas przejeżdżają sznury autobusów Mieszkańcy Krakowa posłuchali rad i zaleceń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie i wybierają dzisiaj podróżowanie po stolicy Małopolski komunikacją miejską. 1 listopada w Krakowie to prawdziwy test dla miejskiego transportu publicznego. Autobusy miejskie jeżdżą z rekordową częstotliwością, a cmentarne parkingi zamieniają się w tymczasowe dworce autobusowe. Przystanki znajdujące się w pobliżu cmentarzy pękają w szwach, a na pobliskich ulicach cały czas widać sznury przejeżdżających autobusów.

📢 Największe krakowskie cmentarze z lotu ptaka. Dziesiątki osób odwiedza groby swoich bliskich. Zobaczcie jak wygląda cmentarz Batowice Spoglądamy na największe krakowskie cmentarze z lotu ptaka. Ogromna liczba mieszkańców odwiedza groby swoich bliskich. Przy bramach prowadzących do nekropolii cały czas gromadzi się coraz więcej osób. Wzdłuż ulic przy cmentarzach widać sznury autobusów komunikacji miejskiej. Zobaczcie jak aktualnie wygląda cmentarz Batowice okiem drona.

Prasówka 2.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wszystkich Świętych w Krakowie. Miodek turecki - przysmak cmentarny we wszystkich kolorach tęczy. Co to w ogóle jest? Miodek turecki to smakołyk sprzedawany przy cmentarzach na Wszystkich Świętych. Szczególnie w Krakowie można spotkać stoiska całe zasypane twardymi "kamykami" uwiezionymi w foliowych woreczkach. Kiedyś tylko w kilku kolorach, kawowym, beżowym, bursztynu. Teraz we wszystkich kolorach tęczy. Uważajcie na zęby. A obok miodku... serca z piernika i misie z kremem. To typowe cmentarne słodycze.

📢 Wisła Kraków pamięta o swoich zmarłych sportowcach, trenerach, działaczach W Wiśle Kraków przywiązują dużą wagę do dnia Wszystkich Świętych. Co roku klub z ul. Reymonta upamiętnia swoich byłych zawodników, trenerów, działaczy, którzy już odeszli. Również w tym roku Wisła z prezesem Jarosławem Królewskim na czele delegacji odwiedziła groby wiślaków. 📢 Jedzenie na cmentarzach. Kiedyś tylko obwarzanki, dziś budki z fastfoodami Jednym się to podoba, innych zniesmacza "jak można jeść pod cmentarzem?". Kiedyś ograniczało się to do małych stoisk z obwarzankami, bywała też wata cukrowa. I oczywiście miodek turecki, ale to tradycja. Teraz na cmentarzach stoisk z jedzeniem, fastfoodami, jest dużo więcej. Szczególnie widać to na cmentarzu Podgórskim, ale również na Rakowickim. Cóż, ludzie szukają zarobku w trudnych czasach, a zgłodnieć można wszędzie.

📢 Wege Festiwal ponownie zawita do Krakowa. Od roślinnych pyszności znów będą uginały się stoły Wege Festiwal to największe w Polsce targi kuchni wegetariańsko-wegańskiej. Jest to jedyne miejsce, w którym zestawionych zostaje tak wiele rozmaitych dań i produktów. To dobra okazja do spotkania ze znajomymi, ale także do spróbowania zróżnicowanej kuchni bezmięsnej z całego świata. Wege Festiwal odbędzie się 11-12 listopada w hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha. 📢 Mieszkańcy ruszyli na krakowskie cmentarze. Pod nekropoliami pojawią się tłumy. MPK zachęca do korzystania z komunikacji miejskiej Mieszkańcy Krakowa jak również przyjezdni goście tłumnie ruszyli by odwiedzić groby bliskich zmarłych. Na ulicach miasta, szczególnie w pobliżu cmentarzy zaczynają się pojawiać tłumy. Komunikacja miejska również powoli się zapełnia. Przy stoiskach z kwiatami i zniczami obok krakowskich cmentarzy zaczynają ustawiać się kolejki. MPK S.A. w Krakowie zachęca by korzystać z miejskiej komunikacji.

📢 To najmłodszy cmentarz w Krakowie. Swego czasu była o niego batalia Cmentarz w Podgórkach Tynieckich. To najmłodszy duży cmentarz w Krakowie. Powstawał w atmosferze protestów okolicznych mieszkańców, a jego budowę badała też prokuratura. Działa jednak od lat wraz z krematorium. Jak się zmienił przez ten czas? Nasz fotoreporter wybrał się tam w okresie Świąt Wszystkich Świętych. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Poważny wypadek w Krakowie na Alejach Trzech Wieszczów. Są ranni Kraków, skrzyżowanie ul. Krowoderskiej z Aleją Juliusza Słowackiego w kierunku Kleparza - doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, są osoby poszkodowane. Na miejscu pracują służby ratunkowe,występują utrudnienia w ruchu. 📢 Kraków. Funkcjonowanie komunikacji miejskiej we Wszystkich Świętych 1 listopada W związku ze zwiększonymi potrzebami przewozowymi w rejonie cmentarzy, w okresie Uroczystości Wszystkich Świętych, w dniu 1.11.2023 r. (środa – Dzień Wszystkich Świętych) zostaną wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

📢 Bójka na masce auta i ziemi. Puściły nerwy. Skutki wielkich korków w Krakowie. Jest film Radny miejski Łukasz Wantuch opublikował w sieci filmik, który pokazuje jak kierowcom w Krakowie, podczas ulewy i wielkich korków mogą puścić nerwy. Na nagraniu widzimy dwóch mężczyzn bijących się ze sobą, najpierw na masce samochodu, a później na ziemi. Od jakiegoś czasu z powodu licznych remontów ulic w Krakowie mamy drogowy armagedon, a pogoda nie pomaga. 📢 Kraków. Groby wybitnych Polaków, królów, twórców, bohaterów - na Wawelu, w Krypcie na Skałce i Panteonie Narodowym W podziemiach katedry na Wawelu w okazałych, misternie zdobionych sarkofagach spoczywają królowie, są tu groby wieszczów i bohaterów narodowych. Krypta bazyliki na Skałce jest miejscem pochówku wielkich Polaków, zasłużonych dla kultury, nauki i sztuki. Również w podziemiach kościoła św. św. Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej, w Panteonie Narodowym, pochowani są wybitni artyści i uczeni. Gdzie można zapalić znicz Stanisławowi Wyspiańskiemu, a gdzie wspomnieć Sławomira Mrożka lub polskich matematyków, którzy złamali szyfr Enigmy? Podpowiadamy na kolejnych slajdach w naszej galerii.

📢 Nowy grobowiec rodziny Koral - twórców „lodowego imperium” tonie w kwiatach. Zaprojektował go sam Józef Koral Na cmentarzu komunalnym przy ulicy Śniadeckich w Nowym Sączu znajduje się jeden grobowiec rodzinny, który zdecydowanie rzuca się w oczy. Jest większy, dużo bardziej okazały i bez wątpienia zwraca uwagę. Napis na nim informuje że, to grobowiec rodziny Koralów - właścicieli znanej firmy zajmującej się produkcją słynnych lodów „Koral”. Został wybudowany rok temu. Przed tegoroczną uroczystością Wszystkich Świętych tonie w kwiatach. Na Grobowcu pojawiła się również nowa złota tabliczka „zaprojektował Józef Koral”. Wiadomo już według czyjego pomysłu został wybudowany. 📢 Ostatnie pożegnanie Wandy Półtawskiej w Krakowie. Spoczęła na cmentarzu Salwatorskim Mszą żałobną w bazylice Mariackiej, we wtorek 31 października, Kraków pożegnał Wandę Półtawską. O godz. 12.30 rozpoczęła się modlitwa różańcowa w intencji Zmarłej. Homilię podczas mszy św. wygłosił kard. Stanisław Dziwisz. Po mszy pogrzebowej ciało Wandy Półtawskiej spoczęło na cmentarzu parafialnym w Salwatorze. Uroczystości miały charakter państwowy i odbywały się z ceremoniałem wojskowym. W uroczystościach pogrzebowych wziął również Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą Damą Agatą Kornhauser-Duda, marszałek województwa Małopolskiego Witold Kozłowski oraz wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Tłumy zebrane w bazylice Mariackiej żegnały Wandę Półtawską gromkimi brawami.

📢 Kraków. Na ulicę Blich wrócił asfalt i miejsca postojowe. Teraz czas na park kolejowy Tak wygląda nowa ul. Blich. Pojawił się asfalt i zatoki postojowe. Teraz uwaga wykonawców skupi się na przygotowaniu terenów rekreacyjnych pod estakadą kolejową. Ma tam powstać park kolejowy przy współpracy miasta i PKP PLK. Podobną sytuację mamy tez na ulicy Halickiej gdzie powiększano nasyp kolejowy prowadzony do nowego mostu na Wiśle.

📢 Kraków. Koń wpadł do zbiornika z wodą. Zanim strażacy wyciągnęli zwierzę trzeba było mu podać środki uspokajające Strażacy z OSP w Kościelnikach w poniedziałek brali udział w nietypowej akcji. Przy ul. Pysocice koń wpadł do zbiornika z wodą. Zwierzęciu trzeba było podać środki uspokajające, żeby można było go wyciągnąć na powierzchnię przy pomocy dźwigu.

