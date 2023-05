Prasówka z Krakowa 2.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Czy to dobry czas na prasówkę? Zobacz, które wiadomości nasi czytelnicy wczoraj czytali najchętniej w Krakowie.

Prasówka Kraków 2.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice Cracovii dopingowali zespół w meczu z Miedzią Legnica Sporo fanów pofatygowało się na stadion przy ul. Kałuży w poniedziałkowy wieczór. Przyszło ich na stadion blisko 9 tysięcy. Cracovia grała z Miedzią Legnica. Kibice rozczarowani opuszczali obiekt, bo ich ulubieńcy tylko zremisowali 1:1.

📢 Akcja „Bezpieczny Powrót” w nocnych tramwajach. Az 114 osób "zapomniało" kupić bilet Nocne kontrole zakończone 14 mandatami i 10 upomnieniami. Czego dotyczyły? W nocy z 28 na 29 kwietnia w nocnych tramwajach została przeprowadzona kolejna już w tym roku akcja "Bezpieczny Powrót". Inspektorzy ruchu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego SA oraz krakowscy policjanci znów razem pracowali, a wszystko po to, by zadbać o bezpieczeństwo pasażerów podróżujących nocnymi liniami tramwajowymi. Jednak kontrolą były objęte nie tylko tramwaje, ale również kierowcy samochodów i ich stosunek do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w rejonie linii tramwajowej.

📢 Przeszli ulicami Krakowa, by zwrócić uwagę na współczesne problemy pracownicze Ulicami miasta przeszła demonstracja zorganizowana z okazji Międzynarodowego Święta Solidarności Ludzi Pracy. 1 maja o godz. 15.30 z zaułku św. Tomasza wyszedł protest Komisji Hotelarstwa i Gastronomii Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, przeszedł wzdłuż Plant i zakończył się na Placu Wielkiej Armii Napoleona pod Wawelem. Jak podkreślali organizatorzy, główne założenie tej manifestacji to zwrócenie uwagi na współczesne problemy pracownicze, a także możliwość przedstawienia swoich postulatów dotyczących zatrudnienia i płacy.

Prasówka 2.05 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Krakowianie chętnie wypoczywają nad wodą. 1 maja na Bagrach zrobiło się tłoczno Na krakowskich Bagrach długi majowy weekend trwa. Słoneczna pogoda przyciągnęła wielu plażowiczów, a także miłośników sportów wodnych i rekreacji na świeżym powietrzu. Każdy odpoczywa w tym urokliwym miejscu nad wodą w taki sposób, jak najbardziej lubi. Takich obrazków z plaży nad Bagrami nie oglądaliśmy już dłuższy czas. Leżaki, hamaki i kocyki poszły tutaj w ruch. Na miejscu również można kupić kubek aromatycznej kawy, albo zjeść pyszny obiad. Jeśli ktoś nie może się doczekać urlopu nad morzem, to właśnie tutaj może zażyć namiastki klimatów z północy kraju, bo na odwiedzających czeka już działająca w tym sezonie tężnia solankowa.

📢 Wisła Kraków. W przypadku kibiców „Białej Gwiazdy” to już nie dziwi… Kolejny domowy mecz Wisły Kraków znów zobaczy komplet publiczności. Klub z ul. Reymonta poinformował, że wszystkie bilety na spotkanie z Bruk-Betem Termalicą, zaplanowane na piątek 12 maja na godz. 20.30, zostały sprzedane. 📢 Tłumy na majówce u stóp Wawelu. Niczego tu nie brakuje i można wesprzeć zwierzaki lub też porozmawiać z kocim behawiorystą Pogoda zrobiła pozytywnego psikusa i tym samym przyciągnęła tłumy na bulwar Czerwieński w Krakowie. Nie bez powodu wszyscy w ostatnich dniach tutaj lgną, bo jest po co. Na "Majówce nad Wisłą" na odwiedzających podnóża Wawelu można znaleźć kilkadziesiąt kolorowych stoisk wypełnionych po brzegi regionalnym asortymentem. Ponadto można tu również trafić na stoiska dwóch fundacji, które wspierają zwierzaki. Na najmłodszych spacerowiczów odwiedzających to miejsce czekają również warsztaty, gry i zabawy. Wydarzenie będzie trwało do 3 maja.

📢 Arkadiusz Milik pokazuje luksusowe mieszkanie we Włoszech. Mieszka tak z Agatą Sieramską - modelką i trenerką z Krakowa Arkadiusz Milik i Agata Sieramska tworzą piękną parę. Ujawnili swój związek w walentynki 2022 roku. Od tego czasu są praktyczne nierozłączni. Modelka i influencerka z Krakowa, która na Instagramie prowadzi treningi dla swoich obserwatorów od jakiegoś czasu mieszka we Włoszech wraz ze swoim ukochanym. Ich apartament robi wrażenie. 📢 25. rocznica święceń biskupich kardynała Stanisława Dziwisza W niedzielę, 30 kwietnia w Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach wierni zgromadzili się by dziękować za 25 lat sakry biskupiej kardynała Stanisława Dziwisza. Podczas uroczystości został odczytany list od papieża Franciszka, który dziękował kard. Stanisławowi Dziwiszowi za jego posługę, wierność i niezłomność w troskliwie wypełnianej służbie. - Dwadzieścia pięć lat temu św. Jan Paweł II Wielki powołał Ciebie do grona następców Apostołów. On także osobiście wskazał Ci biskupie zawołanie: Sursum corda – „W górę serca” - mówił abp. Marek Jędraszewski.

📢 Tańczące fontanny już cieszą oko. Krakowskie tężnie solankowe również zostały już uruchomione Długi majowy weekend i piękna pogoda, która mu towarzyszy, to idealna okazja by skorzystać z dobrodziejstw tężni solankowych. Nad Bagrami i Zalewem Nowohuckim już można poczuć się jak nad morzem i zakosztować solnego mikroklimatu. Krakowskie tężnie są otwarte codziennie, przez całą dobę. Nie można z nich korzystać jedynie w okresie zimowym. Z kolei nad Zalewem Nowohuckim została uruchomiona również inna atrakcja, a mianowicie mowa tutaj o pływających fontannach. Podczas weekendu majowego można tam podziwiać festiwal wody, światła i muzyki. 📢 Weekendowa przerwa na placu budowy przy ulicy Opolskiej w Krakowie. Potężne konstrukcje lśnią w słońcu Nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej w Krakowie nabiera kształtów. W związku z tym, potężną metamorfozę przechodzi także ulica Opolska. Na czas trwania weekendu majowego, intensywne prace, które tam trwają, na chwilę się zatrzymały. Korzystając z okazji odwiedziliśmy pusty plac budowy. Potężne konstrukcje i ciężkie sprzęty lśnią w ciepłym majowym słońcu. Zobaczcie jak aktualnie wygląda to miejsce w Krakowie.

📢 Jarosław Królewski, prezes i właściciel Wisły Kraków: Jestem ostatnią osobą, która będzie blokowała rozwój tego klubu Bądźmy dojrzali i spokojni. Już mieliśmy komunikaty w przeszłości w ramach, których „opadały szczeny” a potem mieliśmy akcje reanimacyjne - mówi prezes i większościowy właściciel Wisły Kraków Jarosław Królewski w sprawie potencjalnego przejęcia klubu przez inwestora. 📢 Sonia Bohosiewicz gwiazdą miasteczka festiwalowego Off Camery w Krakowie Od czwartku trwa w Krakowie 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Jak co roku fani kina mogą spotkać gwiazdy w miasteczku festiwalowym na placu Szczepańskim - w niedzielę gościła tam Sonia Bohosiewicz. Dziś aktorka znana głównie z filmów i seriali, przed laty występowała na krakowskich scenach teatralnych.

📢 Absurd na budowie w Krakowie. Przy ul. Opolskiej pomalowali ekrany akustyczne na zielono. Dziwne wyjaśnienia urzędników Temat ekranów akustycznych, które pojawiają się wzdłuż budowanej linii tramwajowej na Górkę Narodową od samego początku budzi wśród mieszkańców Krakowa mieszane uczucia. Już pod koniec marca pojawiały się zmiany decyzji, np. w sprawie betonowych ekranów, które stanęły w rejonie pętli Krowodrza Górka. Wyraźny sprzeciw wobec stawiania takich ekranów pojawił się także ze strony mieszkańców ul. Pachońskiego. Tymczasem w rejonie ul. Nad Sudołem wykonawca mocno wziął sobie do serca prośby mieszkańców o większą ilość zieleni i ekrany pomalował właśnie na zielono. Zarząd Inwestycji Miejskich wyjaśnia.

📢 Brama w Gorce otwarta! Centrum przyrodnicze i ścieżka w koronach drzew robią wrażenie. Gdzie to jest? Dojazd, ceny biletów, zdjęcia Brama w Gorce otwarta! Centrum edukacyjno-przyrodnicze, którego głównym elementem jest kładka w koronach drzew to najnowsza inwestycja turystyczna na Podtatrzu. Kosztowała 30 mln zł, a jej budowa trwała kilka lat. W pierwszy dzień - w niedzielę 30 kwietnia - przyciągnęła tłumy chętnych. Pomysł na majówkę? Gdzie jest Brama w Gorce, jak tam dojechać, ile kosztują bilety - wszystkie informacje są w tekście.