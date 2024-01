Prasówka z Krakowa 19.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Sprawdź!”?

Prasówka Kraków 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. Sprawdź! Dostępne są oferty pracy w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków. W wybranym dziale UMK opublikował ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych GMK oraz podmiotach realizujących BIP na wspólnej platformie BIP MK. Nabór ogłaszają i prowadzą kierujący daną jednostką lub podmiotem. Sprawdź oferty oraz dowiedz się, jakie wymagania trzeba spełnić, aby zostać zatrudnionym na danym stanowisku. Na liście pielęgniarka, nauczyciel przyrody i biologii czy fizjoterapeuta.

📢 Elon Musk przyleci w poniedziałek do Krakowa. Założyciel Tesli, najbogatszy człowiek świata, odwiedzi też Oświęcim Elon Musk, najbogatszy człowiek na świecie, założyciel Tesli, SpaceX i właściciel portalu X w przyszłym tygodniu przyleci do Polski – dowiedział się portal mycompanypolska.pl. 22 stycznia ma wylądować w Krakowie, gdzie najpewniej spotka się z ministrem cyfryzacji Krzysztofem Gawkowskim, a dzień później odwiedzi Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu.

📢 Kraków. Odzyskany blask zabytków w Mogile. A tak mają wyglądać w przyszłości wnętrza Domu Młynarza Do kościoła św. Bartłomieja powróciły oryginalne kolory oraz wizerunek Dzieciątka w żłóbku na tkaninie, którą odnaleziono w skarbcu klasztornym. Aniołkom dorobiono brakujące skrzydła. Konserwację przeszły organy. Z kolei w bazylice cystersów w Mogile, w kaplicy Krzyża Świętego widać z kolei efekty działań konserwatorów przy barokowym ołtarzu. A XIX-wieczny Dom Młynarza tuż przy klasztorze - zrekonstruowany i po zakończonym remoncie, czeka na urządzenie w środku i tchnięcie w niego nowego życia. Pomysł i wizualizacje już są.

Prasówka 19.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Problem z dzikami w Krakowie. Radni piszą rezolucję do wojewody i Inspektoratu Weterynarii ws. zniesienia zakazu ich relokacji Dzików w Krakowie z roku na rok przybywa. Wielu mieszkańców boi się o swoje bezpieczeństwo. Zdaniem krakowskich radnych jedynym sposobem na regulację tej kwestii, jest zmiana decyzji Małopolskiego Lekarza Weterynarii, która zabrania relokacji odłowionych dzików na tereny niezurbanizowane. Radni przygotowali w tej sprawie rezolucję, która ma być głosowana na sesji rady miasta 31 stycznia. Co na to Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie?

📢 Zmarł Zenon Baran, były piłkarz i trener Hutnika. Cracovię prowadził w ekstraklasie W wieku 89 lat zmarł Zenon Baran - były piłkarz Hutnika Kraków, później przez wiele lat pracujący na Suchych Stawach jako trener. Był także szkoleniowcem ekstraklasowej Cracovii. 📢 Będą rekompensaty dla kierowców z Krakowa w związku ze strefą czystego transportu? Radni uchwalili rezolucję Radni Miasta Krakowa jednogłośnie przegłosowali rezolucję skierowaną do premiera RP i parlamentu w sprawie opracowania programu rekompensat dla mieszkańców i miast wprowadzających strefy czystego transportu. Dopłaty mieliby otrzymywać m.in. kierowcy wymieniający na nowszy model pojazdy niespełniające norm emisji spalin w SCT. 📢 Kraków. Agencja Rozwoju Miasta ogłosiła przetarg na sprzedaż budynku na Wesołej. Prezydent Jacek Majchrowski przeciwny Agencja Rozwoju Miasta Krakowa, która od lat ma za zadanie zagospodarować poszpitalne tereny i budynki na Wesołej, ogłosiła 17 stycznia przetarg na sprzedaż budynku przy ulicy Śniadeckich 5. Na ten ruch zareagował prezydent Jacek Majchrowski, który nie kryjąc zaskoczenia całą sytuacją, polecił Agencji wycofanie oferty sprzedaży.

📢 Afera w krakowskiej edukacji. Wyłudzano dotacje oświatowe. Zarzuty dla byłej wiceprezydent, kierownika, ale na tym może się nie skończyć Prokuratura Regionalna w Krakowie prowadzi śledztwo w sprawie procederu wyłudzeń dotacji oświatowych w związku z prowadzeniem sieci publicznych i niepublicznych przedszkoli. Zarzuty postawiono sześciu osobom, w tym dwójce krakowskich urzędników: byłej wiceprezydent Krakowa ds. edukacji oraz kierownikowi referatu Szkół i Placówek Niesamorządowych Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa. 📢 Ferie 2024 w Krakowie. Te niezwykłe miejsca zwiedzisz zupełnie za darmo Jak spędzić ferie w Krakowie nie wydając ani złotówki? Jeśli nie masz planów na ferie odwiedzenie tych miejsc może okazać doskonałym rozwiązaniem. Nie dość ze zachwycają to odwiedzenie ich jest zupełnie darmowe. Wydaje się niemożliwe, a jednak! Oto lista miejsc w Krakowie, które możesz odwiedzić zupełnie za darmo. Dowiedz się co? Gdzie i kiedy możesz zwiedzić w Krakowie, nie wydając ani złotówki.

📢 Jacek Zieliński, trener Cracovii: Mam nadzieję, że w najbliższych dniach dojdzie do nas dwóch piłkarzy Od sobotniego wieczora piłkarze Cracovii przebywają w tureckim Belku na zgrupowaniu. Mają za sobą już jeden mecz kontrolny – z Debreceni VSC. Rozgrywany przez 120 minut mecz zakończył się remisem 3:3, a krakowianie stracili gola w drugiej doliczonej minucie. Trener Jacek Zieliński sprawdził 22 z 26 zawodników jakich ma ze sobą w Turcji. 📢 Bulterier zaatakował w centrum Krakowa na ul. Lubicz. Mieszkanka ostrzega "Dzisiaj wydarzyła się bardzo nieprzyjemna sytuacja. CHCIAŁAM PRZESTRZEC WŁAŚCICIELI PSÓW, ABY UWAŻALI. Mój chłopak spacerował z naszym buldogiem francuskim i nasz buldog został zaatakowany przez bulteriera, właściciel i pies uciekli, sprawa jest już na policji" - informuje pani Julia na Facebooku. Do ataku doszło na ulicy Lubicz w Krakowie.

📢 Co robić w ferie w Krakowie? TOP 14 atrakcji dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe 2024. Tu nie będziecie się nudzić! Co robić na ferie zimowe w Krakowie? To pytanie zadaje co roku wielu rodziców. Przedstawiamy TOP 14 pomysłów i największych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Niektóre propozycje są na tyle ciekawe, że zainteresują także dorosłych. Brzmi jak dobry plan? Przejdź do galerii zdjęć i sprawdź, jak dobrze wykorzystać czas zimowych ferii w Krakowie. 📢 Niezwykły pogrzeb ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, znanego duchownego, brata niepełnosprawnych. Na cmentarzu zapłonęły nawet race Czwartek, 18 stycznia, był drugim dniem ceremonii pogrzebowych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego. O godzinie 10 wprowadzono trumnę do kościoła pw. św. Brata Alberta w Radwanowicach. To w tej miejscowości żył ks. Tadeusz, tu pracował, pełnił posługę i tu chciał być pochowany. Pochowany został na cmentarzu w sąsiedniej Rudawie. Zmarłego ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, prezesa tej fundacji pochowano w grobowcu śp. Zofii Tetelowskiej, właścicielki dworu w Radwanowicach, która oddała ten swój majątek, żeby powstała placówka dla osób niepełnosprawnych. W drugi dzień pogrzebu uroczystościom przewodniczył ks. bp. Damian Muskus, biskup pomocniczy Archidiecezji Krakowskiej. Modlitwy odbywały się w obrządkach łacińskim i ormiańskim.

📢 Nowy Kaufland otwarty w Krakowie. To kolejny wielki sklep przy Galicyjskiej Nowy, już siódmy w Krakowie, sklep sieci Kaufland został otwarty w Krakowie. Obiekt stanął przy ulicy Galicyjskiej, która już prowadzi do powstałej niedawno galerii handlowe Atut. Nieopodal jest też Lidl. Naprzeciwko Kauflanda - Expo Kraków. A w budowie mamy Designer Outlet. Ten rejon Krakowa staje się wielkim kompleksem handlowym, a w okolicy powstają też nowe osiedla. Czas pokaże, czy nowe drogi budowane tu i wiecznie korkująca się Nowohucka - wytrzymają rosnące natężenie ruchu. 📢 Potężna awaria sieci ciepłowniczej w Krakowie. 1/4 miasta była bez dostaw ciepła! Duża awaria ciepłownicza! Blisko 25% obszaru miasta (od Łęgu do granic południowych Krakowa) bez dostaw energii cieplnej. Problem pojawił się w rejonie ul. Wodnej. Pogotowie ciepłownicze MPEC zaczęło go usuwać w nocy. W pierwszej kolejności dokonane zostały przełączenia na głównej sieci ciepłowniczej, w celu ograniczenia ilości mieszkańców pozbawionych dostaw ogrzewania i ciepłej wody. Jak informuje MPEC SA usunięcie awarii nastąpi dziś, 18 stycznia o godz. 18.00.

📢 Znany sklep przy ulicy Stolarskiej w Krakowie kończy działalność. Zdecydowały warunki ekonomiczne Sklep „Dominikański”, działający od dziesięciu lat w centrum Krakowa, zostanie zamknięty z końcem stycznia 2024. - Niestety, mimo wielu wiernych i życzliwych czytelników, klientów i gości, obecne warunki ekonomiczne nie pozwalają nam na kontynuowanie prowadzenia sprzedaży w dotychczasowej formie, stąd decyzja o zamknięciu sklepu stacjonarnego Dominikańskiego Ośrodka Liturgicznego w krużgankach krakowskiego klasztoru dominikanów przy Stolarskiej 12 - poinformowali zakonnicy na swej stronie internetowej. 📢 Dodatkowe spotkanie w sprawie rozbudowy A4 w Krakowie. Pojawił się też film w sieci i kolejny list Czytelnika Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprasza mieszkańców Krakowa na dodatkowe spotkanie w sprawie planowanej rozbudowy obwodnicy naszego miasta. Planowane jest na 25 stycznia. Inwestycja budzi wielkie emocje, nie tylko w relacji mieszkańców w stosunku do GDDKiA, ale też między mieszkańcami, którzy maja różne opinie na temat przebiegu trasy. Na kanale youtube Autostrady Polska pojawił się natomiast film, w którym autor stara się w przystępny sposób wytłumaczyć założenia inwestycji, jej warianty i problemy jakie ona generuje. Publikujemy też kolejny list Czytelnika w sprawie przebudowy A4 w rejonie Krakowa.

📢 Tajemniczy pożar luksusowego auta w Krakowie. Sprawę bada policja Firma wypożyczająca samochody otrzymała zgłoszenie, że Audi Q2 z wypożyczalni doszczętnie spłonęło w okolicy krzyża "pod Lipką" w krakowskich Bronowicach. Pracownicy techniczni mieli odebrać samochód po zakończonej przez klienta rezerwacji. Po drodze zastali oni auto zakopane w polu. Z powodu zamarzniętej ziemi konieczne było wezwanie profesjonalnej pomocy drogowej. Zanim ta przybyła, firma dostała informację o podpaleniu samochodu. - Obecnie współpracujemy m.in. z policją w celu wyjaśnienia sytuacji - czytamy w informacji od firmy 4mobility.pl. 📢 Szpital Uniwersytecki w Krakowie będzie musiał zawiesić ważny program? Otyłość zabija, a pacjenci wciąż nie wiedzą, czy będą leczeni Szpital Uniwersytecki w Krakowie, jak też 18 innych ośrodków w kraju, które w ramach wdrożonego w 2022 roku programu KOS-BAR zoperowały już 2500 osób z otyłością olbrzymią, wciąż nie wiedzą, czy będzie on kontynuowany i w jakim kształcie. - Jestem zniesmaczona podejściem Ministerstwa Zdrowia do świadczeniodawców i pacjentów. Ustna informacja to brak informacji i żadna placówka na jej podstawie nie wyda swoich pieniędzy – unosi się dr Małgorzata Gałązka-Sobotka, koordynatorka programu i jego gorąca orędowniczka.

📢 Turystyczne podsumowanie 2023 roku. Kraków odwiedza coraz więcej turystów zagranicznych. Problemy mieszkańców z centrum miasta Miniony rok był czasem rozbudowy i wzmacniania ruchu turystycznego w stolicy Małopolski. Od czerwca do sierpnia 2023 Kraków odnotował wzrost liczby turystów zagranicznych o 157 proc. a także 5,9 proc. wzrost liczby odwiedzających krajowych - w stosunku do 2022 roku. Do Krakowa najczęściej przyjeżdżają goście z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii. Największy ruch turystyczny skupia się głównie w centrum miasta, które przyciąga bogatą ofertą historyczną, muzealną, sakralną, a także kulinarną. Niestety, ale mocno rozwinięta turystyka w centrum Krakowa ma również smutne oblicze dla mieszkających tam osób.

