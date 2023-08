Prasówka z Krakowa 17.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Święto u seniorów z gminy Wielka Wieś. Śpiewali, tańczyli, a teraz liczą na zniżkową kartę seniora”?

Prasówka Kraków 17.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Święto u seniorów z gminy Wielka Wieś. Śpiewali, tańczyli, a teraz liczą na zniżkową kartę seniora Seniorzy z gminy Wielka Wieś zorganizowali zabawę w Giebułtowie. Przybyło kilkaset osób, członkowie dziewięciu gminnych klubów seniora ze wszystkich gminnych miejscowości. To był czas świętowania i integracji. Osoby starsze, samotne, emeryci i renciści poznawali się i udowadniali, że siły i energii mają więcej niż niektórzy nastolatkowie.

📢 Wisła Kraków. Piłkarze „Białej Gwiazdy” spotkali się z kibicami. W tym jeden nowy Wisła Kraków kontynuuje spotkania kibiców z piłkarzami. W środę 16 sierpnia w klubowym sklepie na stadionie przy ul. Reymonta z fanami spotkali się Marc Carbo i Dawid Szot.

📢 Wisła Kraków. „Biała Gwiazda” sprzedała ważnego piłkarza Potwierdziło się to, o czym spekulowano od kilku tygodni. Boris Moltenis żegna się z Wisłą Kraków. Środkowy obrońca został definitywnie sprzedany do Austrii Lustenau, czyli zespołu austriackiej Bundesligi. O transferze poinformowała sama Wisła.

Prasówka 17.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kąpielisko Kryspinów wciąż zamknięte. Pobrano kolejne próbki do badań jakości wody. Nowe wyniki mogą być w piątek Zakaz kąpieli obowiązuje w Kryspinowie w ośrodku Zalew na Piaskach leżący w Budzyniu w gminie Liszki. Sanepid zamknął akwen po skażeniu wody. Wykryto bakterie typu coli. w środę, 16 sierpnia ponownie pobrano próbki wody do badania laboratoryjnego, ale na wyniki trzeba poczekać do piątku. Być może przed weekendem znów będzie można pływać w kąpielisku Kryspinów, jednym z najbardziej znanych zalewów w okolicy Krakowa.

📢 Zawody z udziałem łazika na pozaziemskiej planecie. Krakowscy studenci byli najlepsi! Zespół AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po raz pierwszy wziął udział w odbywających się w Kanadzie międzynarodowych zawodach robotycznych z serii Rover Challenge i znokautował przeciwników. Studenci z Akademii Górniczo-Hutniczej okazali się najlepsi w czterech z pięciu zadań z udziałem łazika. W jednym z nich (Water Redirection) otrzymali aż 148 na 150 możliwych punktów. 📢 Rowerzyści w Krakowie czekają na tę drogę. Ruszają prace na ul. Księcia Józefa Dobre wieści dla rowerzystów. 16 sierpnia rozpoczęła się budowa drogi dla rowerów na ulicy Księcia Józefa w Krakowie. Pierwsze prace na odcinku od klasztoru norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim już trwają. Według planów roboty mają potrwać do końca października br.

📢 Światowy Dzień Roller Coastera. Park Rozrywki Energylandia w Zatorze będzie ich mieć najwięcej na świecie! Zobacz zdjęcia i wideo Park Rozrywki Energylandia w Zatorze w tym roku ma zostać parkiem numer jeden na święcie pod względem liczby posiadanych roller coasterów, a to za sprawą otwarcia nowej strefy Sweet Valley. 16 sierpnia obchodzimy Światowy Dzień Roller Coastera, przyjrzyjmy się zatem wyjątkowym kolejkom dostępnym na terenie zatorskiego parku. 📢 Kraków. Tragiczny finał poszukiwań 70-letniego mężczyzny nad Zalewem Bagry. Z wody wyciągnięto ciało Od wtorku 15 sierpnia, nad Zalewem Bagry trwały poszukiwania 70-letniego mężczyzny, który przyjechał nad wodę ze swoją żoną. To właśnie ona zgłosiła jego zaginięcie. Niestety, w środę po południu z zalewu wyciągnięto ciało zaginionego. Bilans długiego weekendu nad wodą w Małopolsce jest dramatyczny - w sumie utonęły cztery osoby.

📢 To już oficjalne: Bartłomiej Sienkiewicz "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa. Kto na pozostałych miejscach? W wyborach parlamentarnych "jedynką" Koalicji Obywatelskiej do Sejmu z Krakowa będzie były minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz. Nie jest to zaskoczenie, bo o jego kandydaturze na lidera w stolicy Małopolski mówiło się nieoficjalnie od wielu tygodni. Z drugiego miejsca wystartuje natomiast była snowboardzistka Jagna Marczułajtis-Walczak, z kolei z trzeciego szef małopolskiej PO Aleksander Miszalski. 📢 Trwa nabór do Obwodowych Komisji Wyborczych. Można zarobić nawet 800 zł Prezydent RP Andrzej Duda ogłosił termin wyborów parlamentarnych na 15 października. W Krakowie i Małopolsce trwa przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych. Za pracę w nich można zarobić 600-800 zł. 📢 Mija miesiąc od rozpoczęcia prac przy budowie tramwaju do Mistrzejowic. Wiele zdążyło się już wydarzyć Minął już miesiąc od rozpoczęcia budowy nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic. W tym czasie prace skoncentrowane były na przygotowaniu terenu pod przebudowę infrastruktury podziemnej oraz miejsca pod budowę przyszłego torowiska. W tym samym czasie odbyły się również głośne protesty mieszkańców i aktywistów wobec wycinki drzew pod budowę tej inwestycji.

📢 Kraków. Jest propozycja, żeby można było legalnie pić alkohol na Bulwarze Kurlandzkim Stowarzyszenie "Nowa Generacja" proponuje, żeby na Bulwarze Kurlandzkim w Krakowie powstała strefa, gdzie można by legalnie pić niskoprocentowe alkohole, np. piwo czy wino. Ich spożywanie jest dopuszczone m.in. na bulwarach wiślanych w Warszawie. Porządku w krakowskiej strefie miałaby pilnować straż miejska. 📢 Nowa fryzura Agaty Kornhauser-Dudy. Pierwsza dama zaskoczyła wszystkich swoim nowym wizerunkiem. Zobacz, na jakie uczesanie się zdecydowała Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie zaskakiwała nas swoimi stylizacjami. Pierwsza dama nie boi się odważnych kolorów i oryginalnych krojów swoich ubrań. 15 sierpnia 2023 roku w dniu Święta Wojska Polskiego żona Prezydenta zaskoczyła wszystkich. Tym razem swoją nową fryzurą.

📢 Kładka pieszo-rowerowa łącząca Przegorzały z Pychowicami byłaby dużym ułatwieniem dla mieszkańców Krakowa. To jak spacer w koronach drzew Pomost techniczny, łączący Przegorzały z Pychowicami to tani sposób na to, by mieszkańcy Krakowa zyskali nową kładkę pieszo-rowerową przez Wisłę. Krzysztof Kwarciak, przewodniczący Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! apeluje do prezydenta o przeprowadzenie rzetelnej analizy możliwości adaptacji pomostu. - Obiekt z daleka przypomina most i zdarza się, że turyści, którzy nie znają okolicy jadą rowerem w jego stronę myśląc, że będą mogli się przedostać na drugą stronę Wisły. Dostępu do pomostu strzeże jednak wysoki płot z zaostrzonymi końcami, a wejście wymaga wspięcia się po drabinie, która jest tylko dostępna dla pracowników miejskich wodociągów - wyjaśnia Kwarciak.

📢 To ona umie zrobić najlepsze moskole i tańczy jak noświarnejso górolecka. Znamy gaździnę Roku 2023 W Gliczarowie Górnym wybrano najlepsza gaździnę na Podhalu 2023 roku. Wybory odbyły się podczas Festynu Glycarowskiego w ramach Tatrzańskich Wici. To nie były byle jakie zawody, bo tytuł gaździny roku to nie przelewki. Dobra góralska gospodyni musi dobrze opiekować się zwierzętami gospodarskimi, posprzątać koło domu a przydałoby się także by dobrze tańczyła i śpiewała. Została nią Janina Czernik z Poronina. 📢 Tragiczny bilans długiego sierpniowego weekendu w Małopolsce. Utonęły 3 osoby, a 5 zginęło w wypadkach drogowych Statystyki prowadzone przez wydział ruchu drogowego, które dotyczą bezpieczeństwa na małopolskich drogach, kolejny raz pokazują zatrważające dane. Według wstępnych informacji, podczas długiego sierpniowego weekendu, czyli od 11 do 15 sierpnia br. na małopolskich drogach doszło do 35 wypadków, w których 5 osób zginęło, a 40 zostało rannych. To jednak nie wszystko. Podczas wypoczynku nad wodą utonęły 3 osoby.

📢 Tatry zrobiły się purpurowe. Kwitnie właśnie wierzbówka kiprzycka. To zapowiedz nadchodzącej jesieni Kto w sierpniu wybiera się na wycieczkę w Tatry - z pewnością nie pożałuje. To najlepszy czas, by podziwiać górskie hale skąpane kwitnącą właśnie o tej porze roku wierzbówką kiprzycy. Widok jest piękny. To jednak zarazem zapowiedź nadchodzącej jesieni. 📢 Retro Party w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. DJ Insane i zespół Weekend rozgrzali klubowiczów! Mamy zdjęcia z imprezy! Retro Party to jedna z najpopularniejszych cyklicznych imprez w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej bawimy się przy dźwiękach muzyki, którą dobrze znamy. W klubie Energy2000 rozbrzmiały największe hity z ostatnich dwóch dekad. Za konsolą stanął DJ Insane, a na sali dance wystąpił zespół Weekend. Zobaczcie, co tam się działo.

📢 Kraków. Nad Zalewem Bagry poszukiwano 70-letniego mężczyzny. Kąpielisko było zamknięte Nad Zalewem Bagry w Krakowie po południu trwały poszukiwania 70-letniego mężczyzny. Około godz. 15 jego żona powiadomiła policję o jego zaginięciu. Kąpielisko zostało zamknięte, w wodzie pracowali nurkowie. Wieczorem plaże były już otwarte, a służby zakończyły prace. Na razie brak informacji o zaginionym.

Piknik Wojskowy Silna Biało-Czerwona w Ciechocinku