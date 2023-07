Prasówka z Krakowa 17.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Akcje krakowskiej drogówki przeciwko nielegalnym wyścigom. Praktycznie co weekend policja prowadzi działania mające na celu przeciwdziałania nielegalnym wyścigom i generowanym przez nie niebezpiecznymi sytuacjom drogowym. W nocy z 14 na 15 lipca 2023 roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie również przeprowadzili tego typ działania, którymi objęty został rejon miasta Krakowa, jak również okolicznych miejscowości.

W ramach budowy linii tramwajowej do Górki Narodowej zostały zamontowane zielone wiaty przystankowe. Na ich dachach rosną kolorowe rozchodniki. Plany są takie, by nowa linia tramwajowa z Krowodrzy Górki do Górki Narodowej została uruchomiona od września tego roku.