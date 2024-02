Prasówka z Krakowa 17.02.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Jeśli lubicie słodycze, lepiej sprawdźcie, czy nie macie w domu tych ciastek. Producent przyznał, że można w nich znaleźć metalowe ciała obce, których zjedzenie niesie ryzyko obrażeń. Wyrzuć je do kosza albo odnieś do sklepu!

Królowa Jadwiga, król Jagiełła i jego brat książę Witold, Spytko z Melsztyna i damy dworu królowej z Wawelu to postaci, które tanecznym krokiem zjawiły się w Collegium Novum. Wszystko to za sprawą Baletu Cracovia Danza, który zaprosił krakowian na swój kolejny happening. Tym razem prowadząc śladem królowej Jadwigi.

Galaxy Tab S6 Lite to Twoje niezastąpione narzędzi...

Wyjątkowy i wszechstronny Tak wiele do zaoferowani...

Zapnij pasy i leć do świata innowacji Potęga mocy ...

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Na strzeżonym przejeździe kolejowym w Balicach zamykały się rogatki, oznajmiał to znak świetlny, jednak to nie powstrzymało kierowcy ciężarówki. Postanowił przejechać przez tory. Wjechał pod opadającą zaporę, która zatrzymała się na przyczepie jego pojazdu. Policjanci z powiatu krakowskiego za to przewinienie ukarali kierowcę mandatem w wysokości 3 tys. zł mandatu, otrzymał też 15 punktów karnych.

W wielu dzielnicach Krakowa w ostatnich latach wybudowano baseny. Ostatnio kolejny taki obiekt otwarto w Nowej Hucie. Mieszkańcy Płaszowa, gdzie z każdym rokiem osiedla się rozrastają, przybywa bloków i lokatorów, od lat nie mogą się doczekać na krytą pływalnię. Plan jest taki, by powstała w ramach Całorocznego Centrum Sportów Zimowych. Radny z rejonu Płaszowa Jacek Bednarz poinformował o tym, na jakim etapie jest przygotowywanie tego zadania.