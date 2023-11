Prasówka z Krakowa 16.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Apelują do rektora o start w wyborach na prezydenta Krakowa. Na liście znane nazwiska”?

Prasówka Kraków 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Apelują do rektora o start w wyborach na prezydenta Krakowa. Na liście znane nazwiska Wiele znanych osób podpisało się pod apelem do prof. Stanisława Mazura, rektora Uniwersytetu Ekonomicznego o kandydowania na urząd prezydenta Krakowa w przyszłorocznych wyborach.

📢 Kraków. Sprawa "znikającego domu". Sąd skazał, później uniewinnił, a teraz Sąd Najwyższy uchylił wyrok Po ponad pięciu latach sądowej batalii Sąd Najwyższy uchylił wyrok krakowskiego sądu drugiej instancji, który uznał, że dowody przedstawione w sprawie nie wystarczają dla uznania oskarżonych za winnych nielegalnego zburzenia pozostałości domu w Woli Justowskiej. - Jesteśmy zachwyceni tym - mówiła na gorąco po decyzji SN mec. Klara Andres, pełnomocnik Thomasa Zielińskiego właściciela domu.

📢 Wypadek pod Krakowem. Zderzenie dwóch samochodów na drodze serwisowej obok zakopianki W środę, 15 listopada doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych tuż za Krakowem w Libertowie w gminie Mogilany. Zdarzenie miało miejsce na drodze serwisowej obok zakopianki, ale korkowało się także na krajówce. Z pierwszych relacji służb wynikało, że nie ma osób poszkodowanych, ale potem okazało się, że wzywano zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu pracują wszystkie służby.

Prasówka 16.11 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Budżet miasta Krakowa na 2024 rok: Wydatki przekroczą 8,5 mld zł. Duże koszty utrzymania. Nie ma pieniędzy na nowe, duże inwestycje W środę, 15 listopada, prezydent Krakowa Jacek Majchrowski przedstawił projekt budżetu Krakowa na 2024 rok. Według wstępnego planu wydatki miasta ogółem przekroczą 8,5 mld zł. W urzędzie przekonują, że wysokie ceny energii, inflacja i presja płacowa wpływają na wzrost wydatków bieżących. Na utrzymanie wszelkiego typu infrastruktury i usług dla mieszkańców miasto planuje przeznaczyć więc ok. 7,5 mld zł. Inwestycje wpisane do projektu budżetu opiewają na kwotę prawie 1 mld zł. To głównie kontynuacja już rozpoczętych zadań. Brakuje natomiast pieniędzy na nowe, duże przedsięwzięcia, np. linie tramwajowej. W magistracie podkreślają, że miasto jest gotowe przystąpić do realizacji kolejnych zadań po pozyskaniu środków unijnych i odblokowaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Przejdź do GALERII, by zobaczyć wykresy prezentujące szczegółowo koszty i plany finansowe miasta na przyszły rok.

📢 Idąc przez Kraków spotkacie smoki! Lada dzień się pojawią! Gdzie? W przyszłym tygodniu rozpocznie się montaż siedmiu figurek smoków na krakowskich placach, ulicach i w parkach. Będziecie mogli spotkać Smoka: Geodetę, Fotografa, Malarza, Smoka z Rybą, z Latawcem i z Mapą. Pod Wawelem pojawiło się też dziesięć kolejnych Smoków, które wkrótce także zobaczycie na ulicach. 📢 Kraków. Wyczekiwany park na terenie po motelu Krak: pojawiły się duże huśtawki i stoły piknikowe Są pierwsze efekty prac przy tworzeniu parku przy ul. Radzikowskiego, nieopodal ronda Ofiar Katynia. Na części terenu po dawnym motelu Krak pojawiły się już duże huśtawki oraz stoły piknikowe. W ramach I etapu zagospodarowania terenu nowego parku zyskał on też boisko trawiaste wraz bramkami do piłki nożnej, zestawem do siatkówki oraz piłkochwytami. "Teren boiska pozostanie ogrodzony do momentu wzmocnienia się trawnika. W pobliżu boiska pojawiły się nowe nasadzenia drzew" - informuje Zarząd Zieleni Miejskiej.

📢 Bardzo tanie domy do remontu wystawione na sprzedaż w Małopolsce! Ich cena nie przekracza 200 tysięcy złotych! Nieruchomości do remontu cieszą się obecnie ogromną popularnością, a ofert sprzedaży przybywa. Nabycie takiego domu może okazać się wspaniałą inwestycją. Sprawdziliśmy, z jakimi cenami za metr trzeba się liczyć, poszukując domu do remontu w Małopolsce. Zobaczcie! 📢 Śledczy z Krakowa na tropie fałszerzy oświadczeń lekarskich. Zatrzymano 9 osób w sprawie Genesis Market Krakowscy policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się podrabianiem orzeczeń lekarskich do celów sanitarno-epidemiologicznych, zaświadczeń o odbytym szkoleniu bhp oraz wszelkiego rodzaju dokumentów stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy. 📢 Kraków. „Marzę o Kościele, który…” Młodzi ludzie spotkają się, żeby rozmawiać o wspólnocie wiary „Marzę o Kościele, który…”- tak brzmi hasło tegorocznego Spotkania Młodych Archidiecezji Krakowskiej, organizowanego w ramach diecezjalnego Światowego Dnia Młodzieży. Potrwa od piątku, 24 listopada do niedzieli, 26 listopada w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. Młodzi będą rozmawiać, modlić się i poznawać we wspólnocie Kościoła.

📢 Wypadek i ogromny korek na A4 między Brzeskiem a Tarnowem. Po zderzeniu dwóch dostawczaków autostrada była zablokowana. Zobacz zdjęcia Kierowcy poruszający się autostradą A4 w kierunku Tarnowa natrafią na duże utrudnienia w ruchu między węzłami Brzesko i Tarnów-Zachód. Na wysokości Bielczy doszło do zderzenia dwóch samochodów dostawczych. Na jezdnię wysypał się ładunek. 📢 Kraków. Remont na Zwierzynieckiej odkrył elementy starego mostu na Rudawie Rozkopując ulicę Zwierzyniecką, gdzie podobnie jak na Kościuszki prowadzony jest szeroki front prac, robotnicy odkryli pozostałości XIX-wiecznego mostu na Rudawie. To ciekawostka dla archeologów, ale problem dla wykonawcy i miasta. Znalezisko trzeba zbadać i zabezpieczyć, a instalacje, które miały być w tym miejscu, przełożyć, to może wydłużyć czas prac.

📢 Groźny wypadek w Krakowie przy Wielickiej. Dwie osoby ranne We wtorkowy wieczór, 14 listopada, w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Wlotowej z Wielicką doszło do groźnego wypadku, zderzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala.

📢 Potrącenie osoby pieszej pod Krakowem. Wypadek okazał się śmiertelny Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 14 listopada wieczorem w Cianowicach w gminie Skała. Na drodze lokalnej, na ul. Smardzowickiej potrącona została osoba piesza. To kobieta. Na pomoc poszkodowanej wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 6. Jednak podczas reanimacji ratownikom nie udało się uratować kobiety. 📢 Gigantyczny korek na al. 29 Listopada i ul. Opolskiej. Kierowcy stoją nawet blisko godzinę w korku! Gigantyczny korek powstał na al. 29 Listopada w Krakowie. Kierowcy czekają nawet godzinę na przejazd fragmentu drogi od Galerii Krakowskiej w kierunku ulicy Opolskiej! Podobny korek występuje także na ulicy Opolskiej w kierunku ronda Ofiar Katynia. Powodem utrudnień jest wymiana asfaltu. Na miejsce przyjechała policja. 📢 Przed krakowskim sądem rozpoczął się proces prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do HiT oraz wydawnictwa We wtorek przed krakowskim sądem okręgowym odbyła się pierwsza rozprawa w procesie prof. Wojciecha Roszkowskiego, autora podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość oraz wydawcy książki – Białego Kruka. Pozew złożyła rodzina dziecka poczętego metodą in vitro. Na sędziego w procesie dotyczącym podręcznika HiT został wylosowany Waldemar Żurek. Ale nie wiadomo, czy poprowadzi kolejne rozprawy, ponieważ obrońca pozwanego zawnioskował o wyłączenie sędziego z tej sprawy.

📢 Wesele w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. To była tradycyjna, polska biesiada. Mamy zdjęcia z imprezy! Wesele jak z bajki odbyło się w minioną sobotę (11 listopada) w sali dance w klubie Energy2000 w Przytkowicach. Klubowicze mogli poczuć się jak na prawdziwym weselu, na którym króluje biesiadny klimat i taneczna muzyka. Nie mogło oczywiście zabraknąć najbardziej znanych zabaw weselnych, a o północy zorganizowano oczepiny. Zobaczcie, co tam się działo.

