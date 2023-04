Prasówka z Krakowa 16.04.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Sobota była drugim - z trzech - dniem odbywających się w Krakowie i budzących ogromne kontrowersje Targów HUNT EXPO. Obrońcy zwierząt sprzeciwiają się organizowaniu takiej imprezy, zachęcają do jej bojkotu, wcześniej wystąpili też do marszałka województwa małopolskiego Witolda Kozłowskiego oraz prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego z apelem o rezygnację z patronowania tej imprezie. Pod ich naciskiem prezydent miasta rzeczywiście z patronatu się wycofał. Protesty również towarzyszą już odbywającym się targom.

Stowarzyszenie PODGORZE.PL oraz Fundacja Targ Pietruszkowy zaprosiły w sobotę (15 kwietnia) na kolejną Podgórską Wyprzedaż Garażową na placu Niepodległości. Ta swoista giełda na podgórskim placu jest organizowana tuż po targu pietruszkowym. - To doskonała okazja, by podarować drugie życie przedmiotom, których ktoś już nie potrzebuje - zachęcali organizatorzy. Sprawdziliśmy, jakie skarby można było znaleźć na stoiskach.

Uroczystość upamiętniająca ojca hm. gen. bryg. Adama Franciszka Studzińskiego, kapelana 4. Pułku Pancernego "Skorpion" 2. Warszawskiej Brygady Pancernej, uczestnika walk o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię odbyła się w sobotę w Krakowie, z okazji 15. rocznicy śmierci dominikanina. - To jeden z bohaterów naszej wolności - mówił minister Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W meczu 28. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia pewnie pokonała Radomiaka 3:0. Blisko 8 tysięcy kibiców miało podstawy do satysfakcji. Kibice zobaczyli trzy gole i mogli się cieszyć z dobrej postawy swoich ulubieńców.

Rozkwitły magnolie, które stanowią najpiękniejszą oprawę dla zabytków na wzgórzu wawelskim. Odwiedzający Wawel już tradycyjnie "obstawiają" rozkwitłe krzewy, by zatrzymać ten widok na zdjęciach. Bywalcy zauważają, że magnolie tym razem niestety przemarzły, a w związku z tym są mniej okazałe. Mimo to nie brakuje im uroku, co potwierdzają kadry naszej fotoreporterki Anny Kaczmarz. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.