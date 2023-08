Prasówka z Krakowa 15.08.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.08, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Noc Cracovia Sacra w kościołach i klasztorach. Na otwarcie koncertował zespół Mazowsze ”?

Prasówka Kraków 15.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Noc Cracovia Sacra w kościołach i klasztorach. Na otwarcie koncertował zespół Mazowsze Krakowskie i podkrakowskie kościoły oraz klasztory po raz kolejny szeroko otwierają swoje drzwi w ramach organizowanej przez miasto Nocy Cracovia Sacra. Bogaty program wydarzenia tworzą koncerty, wystawy, zwiedzanie, warsztaty, wykłady, prezentacje i widowisko. 16. Krakowska Noc Cracovia Sacra odbywa się 14 i 15 sierpnia. Tematem przewodnim w tym roku jest symbolika roślinna w sztuce sakralnej.

📢 Kąpielisko Kryspinów zamknięte przez sanepid. Woda została skażona, wykryto bakterie coli W Kryspinowie nie ma szansy na kąpiel w Zalewie na Piaskach w najbliższych dniach. To jedno z najbardziej znanych kąpielisk zostało tymczasowo zamknięte przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie. Zakaz obowiązuje ze względu na wykrycie w wodzie bakterii typu coli. Taka sytuacja potrwa do odwołania. Plaża będzie czynna, ale wejście do wody niemożliwe.

📢 Wisła Kraków. Trener Radosław Sobolewski w ogniu krytyki, ale po kompromitującym meczu w Tychach na razie bez zmian w „Białej Gwieździe” Kibice Wisły Kraków mają pełne prawo być mocno rozczarowanymi po starcie drużyny w nowym sezonie I ligi. Po czterech kolejkach „Biała Gwiazda” ma raptem pięć punktów na koncie i do liderującego zespołu GKS-u Tychy traci już siedem punktów. Mimo kiepskiego startu i fatalnej gry w ostatnim meczu w Tychach, na razie nie zanosi się na to, żeby w klubie z ul. Reymonta podjęto jakieś ostrzejsze działania, choćby w sprawie sztabu z trenerem Radosławem Sobolewskim na czele. Oświadczenie w tej sprawie wydał prezes nawet Jarosław Królewski.

Prasówka 15.08 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Społecznicy chcą ochronić drzewa przed wycinką i proponują: postawmy Akademię Muzyczną tam, gdzie miało być Centrum Muzyki Aktywiści chcą uratować ponad 200 drzew w rejonie ulicy Skrzatów przed wycinką pod budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej. Proponują, żeby kompleks dla uczelni powstał na sąsiednich działkach, gdzie planowano Centrum Muzyki, ale jego realizacja w tym miejscu nie doszła do skutku. Zieleniec z drzewami sugerują włączyć z kolei do mającego powstać obok parku Grzegórzeckiego. Wystosowali już w tej sprawie apel do prezydenta Krakowa, marszałka województwa małopolskiego, a także do rektora Akademii Muzycznej.

📢 Paznokcie french migdałki i kwadratowe. Dużo wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach 14.08 Klasyczny french manicure? A może różowy, z brokatem albo z kolorowymi końcówkami? French manicure to hit w każdym wydaniu. Od lat nie wychodzi z mody i prezentuje się świetnie na paznokciach w różnych kształtach. Wybierając french manicure masz pewność, że twoje paznokcie będą stylowe i eleganckie, a jeśli lubisz zaszaleć możesz dołożyć odrobinę brokatu lub wzorki. Zobacz 25 różnych wzorów i inspiracji na eleganckie i delikatne paznokcie french w modnych kolorach. 📢 Masa remontów drogowych w różnych dzielnicach Krakowa. Sprawdźcie, czy utrudnienia nie dosięgną również was po długim weekendzie W wielu krakowskich dzielnicach cały czas są prowadzone mniejsze lub większe remonty. Jedne utrudnienia są bardziej dotkliwe dla mieszkańców, a inne mniej. Sprawdzamy, gdzie aktualnie trwają prace i kiedy przewidywane jest ich zakończenie. Lista jest naprawdę długa.

📢 Spacer po Parku Bednarskiego to świetny plan na upalne dni. Zobaczcie jak wszystko tu pięknie kwitnie Kwitnący Park imienia Wojciecha Bednarskiego w Krakowie to idealna propozycja spaceru w upalne dni. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: dzieci moc atrakcji w strefie rozrywki, a każdy bez względu na wiek, miejsce na odpoczynek w otoczeniu zieleni i kwitnących roślin. Przypominamy, że park po długim i burzliwym remoncie, został hucznie otwarty podczas pikniku 27 kwietnia br. 📢 Długi weekend w Krakowie. Najciekawsze wydarzenia w dniach 14-15 sierpnia: Festiwal Pierogów, Cracovia Sacra, Artyści w hołdzie Niepodległej Wyczekiwany długi weekend zbliża się wielkimi krokami. Wolne dni będą porą odpoczynku dla wielu krakowian, czemu sprzyjać z pewnością będzie słoneczna pogoda. Być może to już ostatni upalny weekend w tym roku, dlatego warto w pełni go wykorzystać. Z tej okazji, prezentujemy zestawienie najatrakcyjniejszych wydarzeń weekendowych w Krakowie. Zobaczcie sami, co będzie się działo.

📢 Kraków. Jest decyzja w sprawie kościoła na Wesołej. "Posługa wśród chorych i koncerty" Ani krakowska kuria, ani Kościół Narodowy w Polsce nie przejmą od Agencji Rozwoju Miasta Krakowa kościoła w dawnej dzielnicy Wesoła. - Posługę dla wiernych, także chorych i ich rodzin, będzie nadal zapewniać Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra. My ze swojej strony zajmiemy się organizacją koncertów muzyki poważnej - poinformowali nas przedstawiciele gminnej spółki. Tymczasem już 18 sierpnia do budynku dawnego klasztoru wprowadzi się wielokrotnie nagradzana oraz prowadząca działalność edukacyjną Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble. Wcześniej zadomowiła się tam już Capella Cracoviensis. 📢 Kraków. Dwaj Rosjanie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Zostali zatrzymani przez ABW Minister koordynator służb specjalnych, szef MSWiA Mariusz Kamiński na swoim profilu w mediach społecznościowych poinformował o zidentyfikowaniu i zatrzymaniu dwóch Rosjan, którzy w Krakowie i Warszawie kolportowali materiały propagandowe Grupy Wagnera. Sytuacja ma związek z pojawiającymi się w różnych częściach miasta naklejkami, na których widniały napisy zachęcające do dołączenia do Grupy Wagnera.

📢 Kibice Legii Warszawa na meczu z Puszczą. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu Cracovii Legia Warszawa. Około 600 kibiców zespołu z Łazienkowskiej zjawiło się na stadionie Cracovii 13 sierpnia, aby dopingować piłakrzy Legii w meczu z Puszczą Niepołomice. Zobaczcie zdjęcia z sektora gości. 📢 W poniedziałek, 14 sierpnia, baseny na Zakrzówku będą otwarte Poniedziałek to dzień prac serwisowych na basenach na Zakrzówku. Z powodu długiego weekendu prace nie będą jednak prowadzone i dzięki temu krakowianie mogą skorzystać z kąpieliska. W poniedziałek, 14 sierpnia, baseny będą więc otwarte. 📢 Wojsko w Małopolsce rośnie w siłę. 15 sierpnia świętujemy razem z żołnierzami Nad bezpieczeństwem w Małopolsce i Krakowie czuwa coraz więcej żołnierzy. Są tu m.in. spadochroniarze z 6. Brygady Powietrznodesantowej. Prężnie działa 5 Batalion Dowodzenia, w gotowości są wojska specjalne, stale rozwijane są struktury 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W Balicach mamy 8. Bazę Lotnictwa Transportowego. Ponadto na Sądecczyźnie trwa formowanie 4. Batalionu Piechoty Górskiej. Wojskowy potencjał w regionie jest coraz większy. Będzie się można o tym przekonać uczestnicząc w uroczystościach i imprezach towarzyszących tegorocznemu Świętu Wojska Polskiego, obchodzonemu 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny polsko-bolszewickiej.

📢 W Krakowie powstanie nowa droga dla rowerów do mostu Zwierzynieckiego Rozpoczyna się budowa nowej drogi dla rowerów, którą zaplanowano na ul. Księcia Józefa. Trasa powstanie na odcinku od klasztoru Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim. Pierwsze prace mają ruszyć od 16 sierpnia. 📢 Służba wojskowa. Ppłk. Zbigniew Pustułka: Dla każdego, kto jest chętny by wstąpić do armii, znajdziemy miejsce Chociaż w tym roku przygotowano 25 tysięcy miejsc dla chcących wstąpić do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, ta liczba już dawno została przekroczona. Na służbę w wojsku trzeba również patrzeć jak na każdą inną pracę, dlatego oferta, która jest przedstawiana nowym kandydatom idącym w kamasze jest coraz bardziej atrakcyjna. - Dla każdego, kto się do nas zgłosi, znajdziemy odpowiednie stanowisko, gdzie będzie mógł się wykazać - mówi zastępca szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie ppłk Zbigniew Pustułka.

📢 Puszcza Niepołomice. Kibice na meczu z Legią. Było ich sporo, mieli powody do radości. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa. 5313 widzów - według oficjalnej frekwencji - obejrzało w niedzielę 13 sierpnia ten mecz na stadionie Cracovii. W tej liczbie była około 600-osobowa grupa kibiców Legii, ale gros stanowili sympatycy Puszczy oraz publiczność, która po prostu chciała zobaczyć ekstraklasowy mecz, z udziałem wicemistrza Polski. Kibice niepołomickiej drużyny solidnie dopingowali drużynę, a na koniec nagrodzili piłkarzy gromkimi brawami. Bo Puszcza Legii nie dała się pokonać, zremisowała 1:1. Zobaczcie zdjęcia z trybun. 📢 Robert Więckiewicz sporo już osiągnął, ale nadal chce się uczyć Za młodu prowadził hulaszczy tryb życia. Ustatkował się przed czterdziestką. Dziś jest kochającym mężem i ojcem, który stroni od świata celebrytów.

📢 Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa. Wicemistrz Polski nie dał rady beniaminkowi. Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Legia Warszawa 1:1 w meczu 4. kolejki ekstraklasy, rozegranym w niedzielę 13 sierpnia na stadionie Cracovii. Beniaminek sprawił niespodziankę, urywając punkt wicemistrzowi Polski. - Dziękujemy, dziękujemy! - skandowali po końcowym gwizdku kibice Puszczy, która w tym roku pisze niesamowitą historię. 📢 Walce, czardasze i "O sole mio" w Parku Zdrojowym. Krakowianie tłumnie przybyli na wiedeński koncert Kilkaset osób przybyło na koncert z muzyką wiedeńską w Parku Zdrojowym na terenie dawnego uzdrowiska przy rondzie Matecznego przy ul. Wadowickiej. Podczas wydarzenia, na które zapraszała Krakowska Pijalnia Zdrojowa, wystąpiła Salonowa Orkiestra Camerata wraz z solistą Jackiem Ozimkowskim. Występy artystów zostały przyjęte przez widownię z wielkim aplauzem. 📢 Nie było łatwo pisać o kobietach, które głównie zajmowały się dojeniem krów - mówi Joanna Kuciel-Frydryszak, autorka książki „Chłopki” 16 lat to wiek, kiedy wiejską dziewczynę uznaje się za dojrzałą do małżeństwa. Wkrótce zaczyna rodzić dzieci i tak już będzie przez następne dwadzieścia lat. Doskonale wie, czego może się spodziewać w dalszym życiu: trudu i zmagania, a często głodu i samotności. To los kobiet w jej rodzinie od pokoleń, dlaczego jej własny miałby być lepszy - pisze Joanna Kuciel-Frydryszak w książce pt. „Chłopki. Opowieść o naszych babkach”. Autorka przedstawia ich codzienność wypełnioną pracą ponad siły, ale również marzeniami o lepszym jutrze dla kolejnych pokoleń. Także dla nas.

