Prasówka z Krakowa 15.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie autobusu MPK z taksówką w centrum miasta Wieczorem w niedzielę na ul. Pawiej w Krakowie doszło do zderzenia do samochodu osobowego (taksówki) z autobusem MPK. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu z ul. Szlak. Utrudnienia w ruchu było duże.

📢 Art & Food Bazar w Krakowie. Na Starym Kleparzu królowały specjały kuchni z całego świata W niedzielę, 14 maja, na Starym Kleparzu odbyła się kolejna edycja wydarzenia Art & Food Bazar. Na straganach można było zjeść potrawy od lokalnych wystawców, którzy z pasją przygotowują najlepsze pozycje z kuchni całego świata. Nie zabrakło również rękodzieła, pysznej kawy i herbaty oraz wielu słodkości.

📢 Sezon letni w Krakowie rozpoczęty? Na zamkniętym Zakrzówku już się kąpią. Do tego tłumy spacerowiczów. Kiedy oficjalne otwarcie? Ciepłe, majowe dni sprawiły, że wielu mieszkańców wybrało się w weekend na spacer na Zakrzówek. Nie zabrakło też śmiałków, którzy zdecydowali się na kąpiel. Problem w tym, że to wciąż plac budowy. Tworzony tam park jak i kąpielisko nie zostały jeszcze oficjalnie otwarte.

📢 Piknik i wspólne planowanie zagospodarowania Parku Kurdwanów ZDJĘCIA W ten weekend w Parku Kurdwanów odbywał się miejski piknik. Był on zarazem okazją do otwarcia zrewitalizowanej części tego parku i wypowiedzenia się mieszkańców na temat jego ostatecznego kształtu. W programie znalazły się m.in. warsztaty ekologiczne, zajęcia fitness i konkursy z nagrodami.

📢 Niespodzianka dla mieszkańców Krakowa. Niecodzienne wykonanie hejnału z Wieży Mariackiej z okazji święta Straży Granicznej ZDJĘCIA W sobotę i niedzielę, 13 i 14 maja, o godzinie 13 mieszkańcy Krakowa mogli po raz pierwszy w historii usłyszeć hejnał mariacki z wieży Kościoła Mariackiego w wykonaniu funkcjonariusza Straży Granicznej. Hejnał wykonał st. sierż. SG Jarosław Strączek z Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej. Tak rozpoczęto świętowanie z okazji 32. rocznicy powołania Straży Granicznej. 📢 Kraków. Zabytkowa kamienica "Pod Rakiem" padła ofiarą wandala. Sprawca zatrzymany W nocy z piątku na sobotę strażnicy miejscu patrolujący ul. Szpitalną zauważyli mężczyznę malującego żółtym sprayem po drzwiach kamienicy. Zabytkowej kamienicy z pięknym rzeźbionym rakiem na elewacji. Sprawca na widok zbliżającego się patrolu schował spray i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu został ujęty. Mężczyzna przyznał się do dewastacji drzwi i elewacji zabytkowej kamienicy, a w związku z tym trafił w ręce policji.

📢 Kraków. Akcja protestacyjna mieszkańców przeciwko wielkiej wycince drzew pod budowę linii tramwajowej do Mistrzejowic Mieszkańcy Krakowa zorganizowali akcję protestacyjną przeciwko planowanej wycince drzew związanej z budową linii tramwajowej z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Drzewa przeznaczone do wycinki zostały oznakowane przez protestujących. Rozwiesili też kartki z informacją "1059 zdrowych drzew zniknie za kilka dni" i apelem do przesyłania do miasta sprzeciwu, aby uratować tę zieleń. Przedstawiciele wykonawcy inwestycji zapewniają, że w ramach rekompensaty zaplanowano nowe nasadzenia. 📢 Z Wawelu na Skałkę. Tłumy na procesji ku czci Świętego Stanisława. Krakowska tradycja, która sięga XIII wieku W niedzielę, 14 maja o godz. 9 z katedry na Wawelu wyruszyła tradycyjna procesja ku czci św. Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Wierni przeszli do klasztoru oo. Paulinów na Skałce, gdzie przy ołtarzu Trzech Tysiącleci odbyła się uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. biskup Jan Kopiec.

📢 Runmageddon Kraków 2023. W biegu Nocnych Rekrutów błota i wody pod Tauron Areną nie brakowało ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie i wieczór w Tauron Arenie zameldowali się uczestnicy ostatnich biegów Runmageddonu 2023, tym razem w kategoriach Junior, Intro i Nocny Rekrut. Oni, podobnie jak poprzednicy, mieli szansę sprawdzić się w ekstremalnych warunkach. Nie zabrakło nawet wody i błota, mimo że w Krakowie przez cały dzień świeciło słońce. Obejrzyjcie zdjęcia uczestników zawodów w galerii. 📢 Kraków. Wystartowała strefa relaksu Shuvary Park przy Saskiej Kino letnie, pikniki na kocu, sportowe zabawy, street food, krafty i tańce pod gwiazdami. Spędzanie weekendów na leżaku przy drinku i piwie lub bardziej aktywnie na boisku do kosza czy grając w ping ponga. To wszystko w Shuvary Park, strefie relaksu, która ponownie rozpoczyna swój sezon już w drugi weekend maja. Przy Saskiej 23, na terenie powstającego kampusu biurowego The Park Kraków. Shuvary Park znajdują się 200 m od przystanku tramwajowego Lipska, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych ścieżek rowerowych i oczywiście zalewu Bagry.

📢 Teddy Bear Game na stadionie Cracovii - misie latały w powietrzu Po raz drugi Cracovia zorganizowała akcję Teddy Bear Game. Nikt poza nią w Polsce tego nie robi. Znana z lodowisk impreza polega na rzuceniu pluszaków po bramce dla "Pasów". Stało się to dopiero po meczu, bo Cracovia przegrała 0:1. 📢 Garbarnia Kraków. Kibice na meczu „Brązowych" z Polonią Warszawa. Zobaczcie zdjęcia 714 kibiców - w tym większość ze stolicy - zjawiło się na sobotnim meczu 31. kolejki II ligi piłkarskiej Garbarnia Kraków - Polonia Warszawa (1:3). Chcesz zobaczyć, jak dopingowali swoich ulubieńców na stadionie przy ul. Rydlówka? Kliknij w przycisk „zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo.

📢 Runmageddon Kraków 2023. W sobotnie popołudnie przeszkody pokonywały dzieci i całe rodziny ZDJĘCIA W sobotnie popołudnie na trasy wokół Tauron Areny wybiegły dzieci oraz ich rodzice. W Runmageddon Kraków 2023 przyszła bowiem pora na rywalizację w kategoriach Kids i Family by Flis. Było wiele wysiłku i mnóstwo zabawy, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia uczestników biegów w naszej galerii. A to nie koniec atrakcji na dzisiaj.

📢 Reginald Sas Jaworski królem elektem krakowskiego Bractwa Kurkowego ZDJĘCIA Na Pasterniku odbyło się doroczne strzelanie o godność Króla Kurkowego 2023. Wygrał Reginald Sas Jaworski, marszałkami zostali Krzysztof Kosek i Tomasz Cichoń. 📢 Kraków. Nie wiesz jak ogarnąć brodę i zakręcić wąsa? Na Barber Fest można znaleźć odpowiedź W Hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha w Krakowie odbywa się Barber Fest. To pierwsze w Polsce wydarzenie, które zrzesza najlepsze polskie salony barberskie, tatuatorów, producentów akcesoriów barberskich, designerów mody męskiej, producentów kosmetyków do pielęgnacji włosów, brody i skóry w jednym miejscu.

