Prasówka z Krakowa 14.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wydarzenia w Krakowie w weekend 14-16 czerwca. Gdzie możemy się wybrać w te dni?”?

Prasówka Kraków 14.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wydarzenia w Krakowie w weekend 14-16 czerwca. Gdzie możemy się wybrać w te dni? W dniach 14-16 czerwca w Krakowie nie zabraknie wydarzeń sportowych, poświęconych gastronomii a także koncertów na żywo. Wśród nich znajdą się między innymi: Koncert Chóralny, Pilates na świeżym powietrzu oraz Jarmark Świętojańki. Sprawdź naszą galerię, żeby znaleźć coś dla siebie!

📢 Zorganizowali protest solidarnościowy przed Collegium Broscianum: "Nie ma zgody na przemoc" W środę (12 czerwca) studenci Uniwersytetu Warszawskiego protestujący w obronie Palestyny zablokowali wjazd na uczelnię, co nie spodobało się władzom UW. Skończyło się wezwaniem policji. Dzień później (13 czerwca) organizujący podobny protest studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowali akcję solidarnościową, która odbyła się przed Collegium Broscianum przy ul. Grodzkiej.

📢 Wielkie chwile w życiu Adama Buksy. 27-letni krakowianin wziął ślub z Aleksandrą, a teraz zagra na Euro 2024 Adam Buksa to jedyny krakowski piłkarz w kadrze Michała Probierza, która w niedzielę 16 czerwca rozpocznie rywalizację na turnieju Euro 2024. Były gracz Bronowianki, Juvenii, Hutnika, Wisły i Garbarni przeżywa piękne dni, wszak tuż przed wyjazdem z reprezentacją Polski do Niemiec wziął w Krakowie ślub z wieloletnią partnerką Aleksandrą Zębalą.

Prasówka 14.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Siatkarki plażowe już grają w turnieju VW Beach Pro Tour Futures w Krakowie W Krakowie rozpoczął się turnieju siatkówki plażowej kobiet VW Beach Pro Tour Futures by Orlen Paliwa. Na boisku stworzonym przed Galerią Krakowską w czwartek rozgrywane są kwalifikacje.

📢 U stóp Wawelu rozpoczął się Jarmark Świętojański z mnóstwem atrakcji Od 13 do 23 czerwca na Bulwarze Czerwieńskim potrwa Jarmark Świętojański. Organizatorzy zapowiadają bogaty program wydarzenia. Sprawdziliśmy, co krakowianie znajdą na targowych straganach. 📢 Wiele ofert pracy w Krakowie. Tylko te najnowsze! Dowiesz się, ile zarobisz. Za 16 tysięcy też się coś znajdzie Praca w Krakowie. Szukasz? Myślisz o zmianie? Sprawdź najnowsze oferty z Grodzkiego Urzędu Pracy! W Krakowie poszukiwani są pracownicy w wielu zawodach, z bardzo różnymi kwalifikacjami. Wśród najświeższych ogłoszeń jest takie z zarobkami przekraczającymi 16 tysięcy złotych miesięcznie. Wszystkie oferty prezentujemy w tej galerii z informacją o stawce, jaką można zarobić na danym stanowisku. 📢 Takie wykształcenie ma Ada Fijał. Serialowa aktorka rodem z Krakowa studiowała w Collegium Medicum UJ w Krakowie Skończyła prestiżowe I LO w Krakowie, czyli "Nowodworka", a potem studia medyczne w Collegium Medicum UJ w Krakowie (2000). Przyszła pani stomatolog stwierdziła jednak, że jej pasją jest aktorstwo. Ada Fijał, bo o niej mowa, skończyła więc i krakowską PWST (2002). Bohaterka popularnych seriali jest więc nie tylko dyplomowaną aktorką, ale też dentystką.

📢 Chill Party w Nowej Hucie. Letnie wydarzenia w Przestrzeniach Nowohuckich. Sprawdź jak przyjemnie spędzić piątkowy wieczór w Krakowie Przestrzenie Nowohuckie & Gruba Buła ogłaszają rozpoczęcie sezonu letniego. W programie na nadchodzące wakacje znalazły się cykliczne piątki z DJ-em, które odbędą się na scenie plenerowej od godziny 19:00 do 22:00. To idealny sposób na rozpoczęcie weekendu w chilloutowym klimacie! ️ 📢 Niezwykła historia kotka TAXI z Krakowa. Gdzie on tam pobiegł?! Niezwykłą historię - z małym kotkiem w roli głównej - opisali właśnie inspektorzy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. To cud, że maluch żyje! A wszystko wydarzyło się w centrum Krakowa!

📢 Cracovia zmienia herb i nazwę. Ma być historycznie W dniu 118. urodzin następują ważne zmiany w Cracovii. Zmienia się nazwa z MKS Cracovia SSA na KS Cracovia SA. Jest też nowy herb. Krakowski klub w momencie sprzedaży akcji przez miasto stracił już legitymację, by nazywać się Miejskim Klubem Sportowym

📢 Nie każdy bohater ma pelerynę. Pracownicy MPK zostali nagrodzeni za ratowanie życia i zdrowia innych ludzi Ratowali życie prowadząc resuscytację, opatrywali rannych, opiekowali się chorymi, wykazywali się odwagą broniąc pasażerów przed fizycznym atakiem i zatrzymując wandali niszczących tramwaje. A to nie wszystko! Wykazywali się spostrzegawczością i refleksem ostrzegając pieszych na przejściach przed pędzącymi na nich samochodami. A do tego tylko przez ostanie ponad pół roku pomogli w odnalezieniu 14 osób, w tym dzieci, a także seniorów, często cierpiących na zaniki pamięci. 📢 W turnieju Beach Pro Tour Futures czas na siatkarki. W Krakowie wystąpią medalistki Euro U-22 W czwartek 13 czerwca rozpoczynają się kwalifikacje do turnieju głównego VW Beach Pro Tour Futures Kraków siatkarek. Na doping kibiców pod Galerią Krakowską w tym etapie międzynarodowych rozgrywek liczą dwie polskie pary plażowe.

📢 Mieszkańcy Wzgórz Krzesławickich obawiają się intensywnej zabudowy. Namawiają do składania wniosków do planu ogólnego Mieszkańcu ul. Sandora Petofiego obawiają się, że na sąsiednim terenie pokopalnianym i wielkiej skarpie w przyszłości może powstać duże osiedle mieszkalne. Ci, którzy są przeciwko takiej zabudowie namawiają do złożenia wniosku do Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego na tym terenie. - Jest to sposób na to by przekazać UMK swoje zdanie na ten temat - mówi jedna z mieszkanek ul. Petofiego na Wzgórzach Krzesławickich.

📢 Międzynarodowy Festiwal Chóralny Cracovia Cantans 2024. Śpiewający świat w Krakowie! Darmowe koncerty Miłośnicy muzyki chóralnej z całego świata zgromadzą się w Krakowie w dniach 13-16 czerwca 2024 roku na 13. Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym Cracovia Cantans. Wyjątkowe wydarzenie obfituje w bogaty program koncertów, przesłuchań konkursowych i innych wydarzeń muzycznych, które zachwycą zarówno koneserów, jak i laików.

📢 Absurdy Krakowa. Co było pierwsze? Brama czy słup? Mieszkaniec ma zastawioną bramę infrastrukturą Tauronu Kraków dla Mieszkańców, stowarzyszenie związane z radnym miejskim Łukaszem Gibałą, interweniuje w sprawie absurdu jaki mamy przy ul. Radomskiej w Krakowie, na Prądniku Czerwonym. Od lat bramę wjazdową do posesji mieszkańca blokuje słup należący do Tauronu. Droga na której stoi należy do miasta. Jeśli mieszkaniec nie chce mieć słupa przed domem, musi zapłacić za jego przesunięcie, a to koszty. 📢 Najlepsze punkty i tarasy widokowe w Krakowie. Skąd oglądać panoramę miasta? Czy istnieje lepszy sposób na odkrywanie uroków miasta z innej perspektywy, niż oglądanie go z lotu ptaka? Namiastkę takich wrażeń mogą zapewnić ogólnodostępne punkty widokowe. Sprawdzamy, gdzie wybrać się w Krakowie i okolicach, aby podziwiać panoramę miasta w pełnej okazałości.

📢 Noc Kupały pod Kopcem Wandy: Przywitaj lato z muzyką, zabawą i słowiańską tradycją! Wyjątkowe wydarzenie w Krakowie W sobotę, 23 czerwca, Ośrodek Kultury Norwida zaprasza na wyjątkowe wydarzenie plenerowe – "Strawę pod Kopcem Wandy", inspirowane słowiańskim świętem Nocy Kupały. To już kolejna edycja magicznej imprezy, która odbędzie się u podnóża Kopca Wandy, w otoczeniu zieleni i pięknej scenerii Krakowa. 📢 Muzyczne Powitanie Lata w Kuter Porcie. Plażowe szaleństwo, koncerty plenerowe i zabawa taneczna! Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, co oznacza, że już niebawem w Krakowie i okolicach rozpocznie się sezon imprez plenerowych. Jeden z nich, zdecydowanie należąca do tych wyjątkowych, już za kilkanaście dni odbędzie się w Kuter Porcie w Nieznanowicach. W programie Muzycznego Powitania Lata liczne atrakcje - zarówno dla dorosłych, jak i tych najmłodszych. Co będzie się działo? Kto wystąpi? Jak zdobyć bilet? Sprawdź koniecznie.

📢 Montaż schodów na Małopolskim Dworcu Autobusowym w Krakowie. Prace postępują. Zdjęcia Montaż ruchomych schodów na dworcu autobusowym w Krakowie widocznie postępuje. Ku końcowi zmierza już pierwszy etap prac ściśle związany z montażem schodów. Zanim jednak schody zostaną oficjalnie uruchomione, czekają je jeszcze dwa etapy prac, które będą dotyczyć instalacji zadaszenia i szyb ochronnych. Tymczasem zobaczcie na zdjęciach, jak teraz prezentują się słynne schody. 📢 Jest terminarz I ligi piłkarskiej - hitowy mecz Wisły Kraków na początek PZPN ogłosił terminarz Fortuna I ligi na sezon 2024/2025. Rozgrywki potrwają od 20-21 lipca do 24-25 maja.

