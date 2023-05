Prasówka z Krakowa 14.05.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Kino letnie, pikniki na kocu, sportowe zabawy, street food, krafty i tańce pod gwiazdami. Spędzanie weekendów na leżaku przy drinku i piwie lub bardziej aktywnie na boisku do kosza czy grając w ping ponga. To wszystko w Shuvary Park, strefie relaksu, która ponownie rozpoczyna swój sezon już w drugi weekend maja. Przy Saskiej 23, na terenie powstającego kampusu biurowego The Park Kraków. Shuvary Park znajdują się 200 m od przystanku tramwajowego Lipska, w bezpośrednim sąsiedztwie licznych ścieżek rowerowych i oczywiście zalewu Bagry.

W sobotnie popołudnie na trasy wokół Tauron Areny wybiegły dzieci oraz ich rodzice. W Runmageddon Kraków 2023 przyszła bowiem pora na rywalizację w kategoriach Kids i Family by Flis. Było wiele wysiłku i mnóstwo zabawy, o czym możecie się przekonać, przeglądając zdjęcia uczestników biegów w naszej galerii. A to nie koniec atrakcji na dzisiaj.

W Hali 100-lecia Cracovii przy al. Focha w Krakowie odbywa się Barber Fest. To pierwsze w Polsce wydarzenie, które zrzesza najlepsze polskie salony barberskie, tatuatorów, producentów akcesoriów barberskich, designerów mody męskiej, producentów kosmetyków do pielęgnacji włosów, brody i skóry w jednym miejscu.

Kilka minut przed północą na skrzyżowaniu ulicy Nowohuckiej z Centralną doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, jak widać na zdjęciach, powodem była nadmierna prędkość i niedostosowanie się do sygnalizacji świetlnej. Na szczęście nie było rannych...

Za nami już prawie połowa maja, a przed nami... najbardziej imprezowy tydzień w roku! Juwenalia Krakowskie to doskonała okazja, by trochę zaszaleć. Szykuje się mnóstwo imprez, koncertów i eventów dla studentów (ale nie tylko)! Kto wystąpi podczas Juwenaliów w Krakowie? Gdzie i kiedy? Sami zobaczcie.

To był bardzo zacięty mecz. Wisła Kraków tak naprawdę musiała go wygrać, żeby wciąż liczyć się poważnie w walce o bezpośredni awans do ekstraklasy. I krakowianie to zrobili, choć w twardym starciu z Bruk-Betem Termalicą nie mieli łatwo. Ostatecznie „Biała Gwiazda” wygrała 2:1.

Grupa mieszkańców Krakowa wystosowała petycję do prezydenta i radnych, z prośbą o wykup zabytkowej i niszczejącej Willi Modrzejówka mieszczącej się przy al. Grottgera i udostępnienie jej krakowianom. Na przeszkodzie może stanąć jednak plan zagospodarowania przestrzennego oraz fakt, że właściciel którym jest Arcybractwo Miłosierdzia, właśnie przygotowuje się do remontu budynku.