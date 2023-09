Prasówka z Krakowa 13.09.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.09, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Teatr Groteska nie będzie już robił wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą”?

Prasówka Kraków 13.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Teatr Groteska nie będzie już robił wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą Zmiana dyrektora po 25 latach to niejedyna rewolucja w Teatrze Groteska. Po 22 latach teatr nie będzie już organizował swoich flagowych projektów: wielkiego smoczego widowiska nad Wisłą i Festiwalu Teatru Formy Materia Prima, przejmują je inne instytucje. O ile w ogóle znajdą się pieniądze, by je zorganizować.

📢 Pierwszy tydzień kursowania do Górki Narodowej. Krakowiaki jeżdżą, choć przez prerię Urzędnicy z Zarządu Inwestycji Miejskich podsumowali kursowanie tramwajów do Górki Narodowej, które tak na serio ruszyły tam 4 września i mieliśmy wtedy serię awarii. Pojawiły się informację, że inwestycja dla tramwajów typu Krakowiak, najnowocześniejszych nie została dostosowana. Urzędnicy podsumowaniem chcą obalić ten mit. Pokazują też zdjęcia, tramwaj faktycznie jedzie, ale zwraca uwagę inny szczegół. Na razie widoki jak na wyschniętej prerii.

📢 Wypadek w Krakowie. Zderzenie trzech samochodów na skrzyżowaniu Piastowskiej i Lea Kraków, skrzyżowanie ulicy Lea z Piastowską - doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, brak informacji o osobach poszkodowanych. Występują utrudnienia w ruchu.

Prasówka 13.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na 13 września 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w środę Horoskop dzienny na środę 13 września dla wszystkich znaków zodiaku. Co wydarzy się u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Przejdź do galerii i sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy.

📢 Północ Krakowa doczekała się tramwaju. Teraz mieszkańcy łączą siły i walczą o park Po oddaniu do użytku tramwaju do Górki Narodowej, na który mieszkańcy czekali od dekad, czas na zadbanie o miejsce do spacerów i wypoczynku. Nie kolejny mini-skwer, ale potężny park, teren zielony dla całej północy Krakowa. Aktualnie prowadzone są prace nad planem miejscowy dla rejonu Witkowic i mieszkańcy uważają, ze to okazja by zabezpieczyć nawet 100 hektarów pod park godny nawet konkurować z Laskiem Wolskim. Łączą siły z innymi grupami mieszkańców, którzy walczą o zieleń w swojej okolicy. Poniżej informacja prasowa wystosowana do mediów: 📢 Nowe stoiska ożywiły słynne targowisko w Krakowie. Sprzedawcy z Tomeksu w końcu mają dach nad głowami Na terenie Centrum Handlowego Tomex w Bieńczycach na nowych, zadaszonych stoiskach w końcu pojawili się kupcy ze swoimi produktami. W dotychczasowym miejscu, gdzie handel odbywał się pod chmurką, ma powstać hipermarket budowlany Castorama. Kupcy przenieśli się bliżej ronda Kocmyrzowskiego.

📢 Kosmiczny pociąg satelitów Starlink rozświetli niebo. Niezwykłe przedstawienie na niebie widoczne będzie dziś w całej Polsce! Niezwykła gratka dla wszystkich fanów kosmosu i nowych technologii. Dziś nad Polską przeleci kosmiczny pociąg satelitów Starlink, należących do słynnego biznesmena, Elona Muska. Prognozy pogody są optymistyczne i wszystko wskazuje na to, że sznur satelitów pędzących po niebie będzie doskonale widoczny także z Małopolski. Ten widok robi wielkie wrażenie! 📢 Kraków. Potrącenie pieszego na Zabłociu. 75-latek wszedł na czerwonym świetle na przejście dla pieszych Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na wysokości Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 75-latek wszedł na przejście dla pieszych na czerwonym świetle. Mężczyzna został zabrany do szpitala. Poszkodowany jest w stanie nie zagrażającym życiu.

📢 Tak ma wyglądać upamiętnienie Orląt Lwowskich w parku przy ul. Karmelickiej. Rozstrzygnięto konkurs Porzucone uczniowskie tornistry i mur z przejściem z napisem: "Bohaterskiej Młodzieży Miasta / Semper Fidelis / w hołdzie mieszkańcy Ziemi Krakowskiej" - tak ma wyglądać pomnik Orląt Lwowskich w nowo stworzonym parku przy ul. Karmelickiej w Krakowie. We wtorek, 12 września, został rozstrzygnięty konkurs architektoniczno-rzeźbiarski na upamiętnienie młodych obrońców Lwowa. Można już zobaczyć, jak zwycięski pomysł prezentuje się na wizualizacjach i modelu. W najbliższym czasie ma się odbyć dyskusja publiczna z autorami. 📢 Dziesięć pięter Szymborskiej. Mural z noblistką na Piaskach Nowych Stulecie urodzi Wisławy Szymborskiej stało się pretekstem dla powstania kolejnego muralu poświęconego noblistce w przestrzeni miasta. Nowy mural powstał na Piaskach Nowych, gdzie Szymborska dostała całe dziesięć pięter.

📢 Kraków. Licznik stop. To koniec z wybrzuszeniami szyn na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej. Trwa inwestycja za 94 mln zł Społecznicy naliczyli, że od 2021 r. na ulicach Kościuszki i Zwierzynieckiej doszło do ponad 60 usterek torowiska tramwajowego, które w końcu przejdzie kompleksowy remont. Zgodnie z planem inwestycja warta ponad 90 mln złotych ma się zakończyć w sierpniu przyszłego roku. W związku z jej rozpoczęciem licznik Stowarzyszenia Ulepszamy Kraków! został wyłączony. - Uruchomiliśmy go, żeby zmotywować miejskich urzędników do przeprowadzenia inwestycji, która była odsuwana w czasie - przekonują krakowscy aktywiści. 📢 Kraków. Krety opanowały Górkę Narodową? Urzędnicy: to dziury pod nowe drzewa i krzewy Rozpoczęły się pierwsze przygotowania do nasadzeń roślin w ramach budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. W terenie wykopywane są dołki - mniejsze na krzewy, a większe na drzewa.

📢 Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie po modernizacji. Nowy sprzęt i sale czekają na pacjentów Po gruntownym remoncie przyszedł czas na wielkie otwarcie. Pod koniec ubiegłego tygodnia wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka wziął udział w otwarciu zmodernizowanego budynku nr 2 Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka w Krakowie. Inwestycja, podnosząca standard placówki, została zrealizowana dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich. Nowoczesny sprzęt i sale już czekają na pacjentów. 📢 Meksykańska fala w Tatrach. Zabawa turystów w drodze na Rysy jak kibiców na stadionie piłkarskim. Tego jeszcze w górach nie grali! Meksykańska fala „przeszła” przez Tatry. Tego jeszcze w górach nie było! Skąd pomysł znany ze stadionów piłkarskich i wydarzeń sportowych pojawił się w górach? To efekt zabawy turystów idących, a właściwie stojących w kolejce na Rysy, po słowackiej stronie Tatr. Trzeba przyznać, że widok był niecodzienny i wzbudził skrajne emocje.

📢 Ogromny arsenał broni odkryty przez policję. Śledztwo dotyczy też Małopolski Zatrzymanie 8 osób podejrzanych oraz przejęcie 238 jednostek broni palnej, ponad 20 elementów broni palnej i kilkaset sztuk amunicji, to efekt 3 miesięcy pracy CBŚP i Prokuratury Krajowej. Jest to kolejna akcja ukierunkowana na eliminowanie z rynku nielegalnej broni palnej i amunicji. Łącznie w śledztwie występuje 157 podejrzanych, którym przedstawiono ponad 230 zarzutów, zabezpieczono także ponad 500 jednostek broni palnej, kilkanaście tysięcy sztuk amunicji i kilkaset istotnych elementów broni. 📢 Przed Muzeum Narodowym w Krakowie wyrosły pomidory, papryka, kukurydza... W maju Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie wraz z pracownikami Muzeum Narodowego posadzili przed wielkim gmachem przy alejach... warzywa. Teraz można zebrać plon. Rośnie kapusta, pomidory, kukurydza, papryka. Wszystko pięknie w zabezpieczonych drewnianymi skrzynkami grządkach.

📢 Tak wygląda obecnie ul. Wrocławska. To chyba najbardziej zabudowany blokami fragment Krakowa Ulica Wrocławska w Krakowie. Jeszcze kilka lat temu jej zabudowę można by uznać za wzorcową, podobną do starej Nowej Huty. Bloki, tak bloki, ale odsunięte od ulicy, w określonej odległości od siebie, a pomiędzy zabudową szerokie pasy zieleni, podwórka. Zaznaczmy... podwórka z drzewami, i to takimi konkretnymi, a nie zasadzonymi płytko "gałązkami". I co się tam wydarzyło? 📢 Ruszyła rozbudowa ulic: Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej w Krakowie. Będzie bezpieczniej W poniedziałek, 11 września, rozpoczęła się długo wyczekiwana przez mieszkańców Krakowa rozbudowa ulic Stelmachów, Piaskowej i Jordanowskiej. Tak zwane "ulice wstydu" zmienią swe oblicze nie do poznania - zyskają chodniki, oświetlenie i równą jezdnię, co zwiększy bezpieczeństwo tak pieszych, jak i kierowców.

📢 Święto w jurajskim klimacie. Juromania z rekonstrukcjami historycznymi, pokazami, zwiedzaniem atrakcji w dzień i w nocy Przez trzy dni będzie trwała Juromania, czyli święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej od piątku, 15 września do niedzieli, 17 września. Na Szlaku Orlich Gniazd wystarczy atrakcji dla wszystkich. Będą rekonstrukcje historyczne, zwiedzanie jaskiń i zamków w dzień i w nocy, wycieczki z przewodnikami, rajdy, biegi, pikniki. Warto poczuć prawdziwy jurajski klimat. 📢 Ulicami Krakowa przejedzie parada zabytkowych i współczesnych tramwajów W niedzielę, 17 września, podczas Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ulicami Krakowa przejadą historyczne i współczesne tramwaje. Pojazdy wyjadą o godz. 11.00 z zajezdni tramwajowej Podgórze przy ul. Brożka 3 i przejadą do zajezdni tramwajowej Nowa Huta na ul. Ujastek 12. Do pojazdów będzie można wsiąść na terenie zajezdni Podgórze (wejście na teren zajezdni będzie możliwe już od godz. 10.00) oraz tylko na jednym przystanku na trasie parady – „Teatr Słowackiego”.

