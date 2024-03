Prasówka z Krakowa 13.03.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rośnie napięcie na linii prezydent Krakowa Jacek Majchrowski - rodzina Gibałów. Ojciec kandydata wylicza miliardy i zarzuca manipulację”?

Prasówka Kraków 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rośnie napięcie na linii prezydent Krakowa Jacek Majchrowski - rodzina Gibałów. Ojciec kandydata wylicza miliardy i zarzuca manipulację Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski ogłosił, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich na kolejną kadencję, ale komentuje wyborczą kampanię. Na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zapytał o kwestie związane z finansowaniem działalności jednego z kandydatów Łukasza Gibały ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, który jest liderem przedwyborczych sondaży. Chodzi o wielomilionową pożyczkę jakiej udzieli mu ojciec na budowę nowej fabryki. Ojciec kandydata Leszek Gibała przesłał nam wyjaśnienia, które są odpowiedzią na wątpliwości prezydenta, zawarł w nich także swoje zarzuty wobec Jacka Majchrowskiego.

📢 Krystyny i Krysie świętują w Krakowie. Doroczny wielki zjazd tym razem odbywa się pod Wawelem. Można dołączyć! W Krakowie rozpoczął się trzydniowy XXVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn. Uczestniczki na początek miały okazję w jednakowych, zjazdowych kapeluszach zająć miejsca na Sali Obrad w krakowskim magistracie i spotkać się tam z gościem specjalnym - językoznawcą profesorem Jerzym Bralczykiem. Z kolei w środę około 400 Krystyn weźmie udział w przemarszu spod Barbakanu na Rynek Główny, w towarzystwie Bractwa Kurkowego i orkiestry. Zapraszają wszystkie swoje imienniczki z Krakowa i okolic, a także sympatyków Krystyn - by do nich dołączyć podczas tego wydarzenia.

📢 W Krakowie powstaną dwa ważne przystanki kolejowe. Są decyzje zezwalające na budowę Coraz bliżej do budowy przystanków kolejowych Kraków Piastów i Kraków Kościelniki. Oba mają znacznie ułatwić komfort podróży nie tylko w stolicy Małopolski, ale także w aglomeracji. We wtorek (12 marca) wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar przekazał na ręce dyrektora Zakładu Linii Kolejowych w Krakowie – PKP Polskie Linie Kolejowe Włodzimierza Zembola decyzje o pozwoleniu na budowę dla dwóch nowych obiektów.

Prasówka 13.03 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jarmark wielkanocny w Krakowie rozpocznie się 21 marca. Na Rynku już są montowane stoiska Na krakowskim Rynku Głównym, po stronie Wieży Ratuszowej, trwają już przygotowania do corocznego jarmarku wielkanocnego, montowane są stoiska kupców. Przedświąteczne targi będą trwały od 21 marca do 1 kwietnia. Organizatorem wydarzenia jest Krakowska Kongregacja Kupiecka i firma Artim. Na jarmarku nie zabraknie też spotkań z tradycją - będzie okazja, by poznać zwyczaje i obrzędy wielkanocne, a koła gospodyń wiejskich zaprezentują regionalne potrawy.

📢 Tak Kraków świętował 25 lat Polski w strukturach NATO. Uroczystości na Rynku Głównym W Krakowie odbyły się obchody 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12 na krakowskim Rynku Głównym. Wzięły w niej udział pododdziały jednostek wojskowych Garnizonu Kraków. Był też przemarsz żołnierzy wokół Rynku Głównego, przez ul. Grodzką na plac Ojca Adama Studzińskiego. 📢 Rozpoczęła się kolejna faza prac konserwatorskich na wieżach bazyliki Mariackiej w Krakowie. Zobacz, co się zmieni! Rozpoczął się kolejny etap konserwacji bazyliki Mariackiej w Krakowie. Prace koncentrują się na elewacji wież oraz hełmie wieży wyższej z koroną królewską. Teren wokół świątyni jest już zabezpieczony, a rusztowania powstają na wieży hejnalicy i ścianie szczytowej kościoła. Wejście do bazyliki będzie możliwe tylko od strony ulicy Floriańskiej, ale tradycja odgrywania hejnału pozostaje nienaruszona.

📢 Kraków. Wkrótce otwarcie fragmentu przebudowywanej Zwierzynieckiej w kierunku al. Krasińskiego Trwa przebudowa ciągu ul. Kościuszki i Zwierzynieckiej w Krakowie. W rejonie ul. Powiśle trwa układanie torowiska oraz budowa jezdni, jeśli tylko warunki pogodowe pozwolą, od przyszłego poniedziałku, 18 marca dopuszczony zostanie tu ruch pojazdów – w kierunku al. Krasińskiego. 📢 Kraków. Tak będzie wyglądała Biblioteka Czartoryskich po remoncie Ponad 37 mln zł otrzymało Muzeum Narodowe w Krakowie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) na remont Biblioteki Czartoryskich. Jak zapowiada MNK, otwarcie biblioteki po remoncie nastąpi w 2027 roku. Oto, jak zmieni się instytucja. 📢 Żółte kamery przekleństwem kierowców w Krakowie. Łapią jadących na czerwonym świetle i w miesiąc "zarobiły" krocie! Znamy kwotę System RedLight działający od 14 lutego na skrzyżowaniu Aleja Pokoju/Nowohucka zarejestrował dotychczas 460 naruszeń niestosowania się przez kierujących do czerwonego światła. Natomiast system działający od 29 stycznia na skrzyżowaniu Zakopiańska/Brożka zarejestrował 574 naruszenia. Ponad tysiąc wystawionych mandatów daje kwotę ponad pół miliona złotych.

📢 Nowe schody ruchome do dworca MDA w Krakowie: zamówione z Chin Zarząd Dróg Miasta Krakowa zapewnia, że prace związane z wymianą starych schodów przy dworcu autobusowym MDA przebiegają zgodnie z harmonogramem. Wykonawcą zadania jest firma OTIS, która wyprodukuje nowe schody w Chinach. Montaż nowych schodów jest zaplanowany na maj. 📢 Kraków. Policja u kibola w domu. 5 kilogramów narkotyków i mnóstwo gotówki Blisko 5 kilogramów mefedronu, ecstasy oraz marihuany zabezpieczono podczas przeszukania mieszkania 31-letniego pseudokibica jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Mężczyzna został zatrzymany podczas akcji przeprowadzonej przez krakowskich policjantów. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt. 📢 Zalas. Bobry przygotowały zasadzkę na kierowców pod Krakowem. Interweniuje straż pożarna Zalas, ul Kopalniana 175 (droga powiatowa) - drzewa nadgryzione przez bobry zagrażają bezpieczeństwu, na miejscu pracują strażacy z OSP Zalas oraz osp Tenczynek. Usuwają drzewa i gałęzie, które mogą spaść na przejeżdżające samochody.

📢 Zbigniew Ziobro opowiedział o chorobie nowotworowej. Przeszedł skomplikowaną operację Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zabrał głos na temat swojej choroby. We wpisie na portalu X poinformował, że przeszedł skomplikowaną operację i „czeka go długa droga do odzyskania sił”. Podziękował także za modlitwy i życzenia powrotu do zdrowia. 📢 Kraków nie może się doczekać na tę wylotówkę. Przebudowa Kocmyrzowskiej trwa. Zobaczcie postęp prac na zdjęciach z drona Kontrakt polegający na rozbudowie ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie na odcinku od węzła Grębałów do ul. Bukszpanowej, modernizacji torowiska, przebudowie i powiększeniu pętli tramwajowej, a także budowie i przebudowie infrastruktury sieci podziemnych realizowany jest na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Kraków na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Kraków podpisanego w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu z wykonawcą, firmą Gulermak wynosi 55,72 mln zł. Inwestycja wiąże się z budową trasy S7 w Krakowie, a ta z kolei ma połączyć się z Północą Obwodnicą Krakowa. Skupmy się jednak na razie na samej Kocmyrzowskiej, ważnej wylotówce z Krakowa.

📢 Duże korki w Krakowie, a na dokładkę wypadek w Mogilanach na zakopiance Pogoda nie dopisuje, mokro i ślisko na drogach. A do tego już mamy pierwsze poważne utrudnienie na drodze dojazdowej do Krakowa. W Mogilanach doszło do wypadku z udziałem dwóch aut. Jeden pas w kierunku Krakowa jest zablokowany. Tworzy się zator. Samochody wloką się też przez A4 - od Swoszowic po Piekary. Mocno przykorkowana Opolska i 29 Listopada. Podobnie Kamieńskiego i Nowohucka. 📢 Oto skrzyżowanie grozy w Krakowie. Skoszony przystanek, seria wypadków, ranni 1 marca na Złocieniu doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, a jeden z nich z impetem wbił się w przystanek, na którym chwilę wcześniej stali ludzie. Okazuje się, że skrzyżowanie ulic Sucharskiego i Złocieniowej to od lat miejsce stwarzające zagrożenie. Napisał do nas Czytelnik w tej sprawie, twierdząc, że nikt nie reaguje na jego apele o rozwiązanie problemu. Interweniowaliśmy na policji i mają zostać podjęte działania.

📢 Dzień Kobiet w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. Wystąpił Smolasty. Mamy zdjęcia z imprezy! Trwa Wielki Post, a co za tym idzie klub Energy2000 w Przytkowicach zawiesił swoją działalność. Wyjątkiem od postu okazał się Dzień Kobiet. Z tej okazji w dyskotece odbyła się szalona impreza dla kobiet, a gwiazdą wieczoru był Smolasty. Najlepszą klubową muzykę serowali także popularni didżeje. Zobacz, co tam się działo. 📢 Święto Rękawki tuż po Wielkanocy w Krakowie. Bieg wojów i Strefa Młodego Wikinga na kopcu Krakusa Od lat w pierwszy wtorek po Wielkanocy kopiec Krakusa oblegany jest przez kilkuset wojów - rekonstruktorów wczesnego średniowiecza - ale też przez krakowian, którzy mogą wtedy przeżyć szczególną podróż w czasie. Motywem przewodnim tegorocznego Tradycyjnego Święta Rękawki będzie bojowy okrzyk "Wojna!". - W pierwszy wtorek po Wielkanocy - 2 kwietnia - serdecznie zapraszam pod kopiec Krakusa wszystkich, którzy chcą stanąć oko w oko z żywą historią i stać się jej częścią - mówi Anna Grabowska, dyrektor Centrum Kultury Podgórza.

📢 U stóp Wawelu zamiast CORT będzie działać SMOK - pracownia młodych? Pomysł "Krakowa dla Mieszkańców" Było dla turystów, jest dla nikogo - tak stowarzyszenie "Kraków dla Mieszkańców" podsumowuje historię Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego, które w 2010 roku uruchomiono u stóp wzgórza wawelskiego. Łukasz Gibała, lider "Krakowa dla Mieszkańców" i kandydat na prezydenta Krakowa wytyka, że z otwieranego wtedy "z wielkim hukiem za grube miliony złotych" budynku pozostały już tylko puste przestrzenie i zakurzone podłogi. - Ekipa Majchrowskiego doprowadziła to miejsce do kompletnego upadku. Zarządzali nim w taki sposób, że nie działa nawet toaleta - wskazuje. Stowarzyszenie ma pomysł: by w tym miejscu powstała Pracownia Młodych "Smok". 📢 Sanatorium za darmo. Kto może pojechać do uzdrowiska bez opłat? Sprawdź, gdzie znajdują się uzdrowiska i jakich kosztów nie musimy ponosić Leczenie uzdrowiskowe jest kontynuacją leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego. Jeżeli w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku, albo z powodu choroby zawodowej wymagasz określonych zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach, możesz skorzystać z tego rodzaju leczenia. Wyjazd do sanatorium jednak potrafi być niezwykle kosztowny. Warto więc wiedzieć, że z oferty uzdrowiska można skorzystać za darmo. Zarówno NFZ, ZUS jak i KRUS refundują pobyty w sanatoriach. Trzeba jednak spełniać konkretne wymagania.

