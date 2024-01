Prasówka z Krakowa 13.01.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zmarł Marek Litewka, wybitny krakowski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. Jego dorobek to ponad sto ról ”?

Prasówka Kraków 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zmarł Marek Litewka, wybitny krakowski aktor teatralny, filmowy, telewizyjny. Jego dorobek to ponad sto ról O śmierci Marka Litewki poinformował w mediach społecznościowych krakowski Teatr STU. Artysta, znany m.in. z filmów „Przygody dobrego wojaka Szwejka”, „Karol. Człowiek, który został papieżem” i „Zakochany Anioł” oraz serialu „Świat według Kiepskich”, miał 75 lat.

📢 Nowoczesna rehabilitacja pod Krakowem. W Krzeszowicach oddali małopolski szpital po modernizacji z basenem, gabinetami i salą do terapii Nowy budynek Małopolskiego Szpitala Rehabilitacyjnego powstał w Krzeszowicach. To w ramach gruntownej modernizacji dotychczasowego ośrodka. Obiekt rehabilitacyjny działa tu od około 200 lat, początkowo jako uzdrowisko, obecnie szpital. Teraz część obiektów szpitalnych z lat 60. i 70. XX w. została wyburzona i zamieniona na nowoczesne centrum. Powstały dwie części nowego obiektu z komfortowymi gabinetami, salą rehabilitacyjną, basenem, holem i wieloma urządzeniami. Oficjalnie oddano go do użytku w piątek, 12 stycznia 2024 roku.

📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

Prasówka 13.01 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na stanowisko małopolskiego kuratora oświaty Wymagane wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela. To tylko część wymogów, które zostały postawione kandydatom chcącym piastować funkcję małopolskiego kuratora oświaty. W piątek, 12 grudnia wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar ogłosił konkurs na to stanowisko. Wszyscy zainteresowani mają 14 dni na złożenie swoich ofert.

📢 Kraków. Naprzeciwko Plant, na Kazimierzu, przy Alejach albo w Nowej Hucie. Prawie 40 lokali do wynajęcia od miasta 31 stycznia odbędzie się kolejna aukcja na najem gminnych lokali użytkowych. Na chętnych czeka 38 lokali mieszczących się w budynkach zarówno w ścisłym centrum Krakowa, przy Alejach Trzech Wieszczów, na krakowskim Kazimierzu, w Podgórzu, jak i na osiedlach w Nowej Hucie. Już w najbliższym tygodniu będzie można oglądać niektóre z nich. By wziąć udział w akcji trzeba najpóźniej do 29 stycznia złożyć ofertę przystąpienia do niej oraz wpłacić wadium. 📢 Kraków. Przebudowa Kościuszki i Zwierzynieckiej. W sobotę od godzin porannych zamknięte będzie ważne skrzyżowanie Od soboty rano 13 stycznia, zamknięte zostanie skrzyżowanie ulic Królowej Jadwigi, Księcia Józefa i Tadeusza Kościuszki na krakowskim Salwatorze. Związane jest to z koniecznością przeprowadzenia prac w tym rejonie w ramach trwającej przebudowy.

📢 Przebiją tunel pod Zielonkami. Połączą wykopy na północnej obwodnicy Krakowa Trwa budowa północnej obwodnicy Krakowa. Trasa - jako droga ekspresowa (S52) - o długości około 12,5 km połączy węzeł Modlnica na granicy Krakowa i gminy Wielka Wieś z węzłem Kraków Mistrzejowice. We wtorek, 16 stycznia zostanie przebity tunel pod Zielonkami. 📢 Kraków. Seryjni złodzieje rowerów z okolic Starego Miasta w rękach policji Policjanci z komisariatu przy ul. Szerokiej zatrzymali mężczyznę, który w pierwszej połowie grudnia ub.r. w centrum miasta kilkukrotnie dokonał kradzieży rowerów. Dwa dni później policjanci zatrzymali jego wspólnika. Teraz obaj za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. 📢 Jeden Punkt Informacji Turystycznej w Krakowie już zamknięty. Z centrum znikną trzy kolejne. Spółka Kraków 5020 wyjaśnia, co z pracownikami Temat likwidacji Punktów Informacji Turystycznej w Krakowie pojawił się w ubiegłym roku po podjęciu uchwały przez radę miasta, która dotyczy rozwiązania spółki Kraków 5020. W połowie grudnia br. okazało się, że Spółka Kraków5020 nie ma pieniędzy na prowadzenie aż tylu punktów. Początkowo mówiono, że zlikwidowanych zostanie sześć Punktów Informacji Turystycznej. Nowy rok przyniósł jednak pewne zmiany. 1 stycznia przestał działać punkt w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Balice. W planach jest jeszcze zamknięcie trzech kolejnych punktów. Padło jednak zapewnienie, że pracownicy likwidowanych punktów nie będą na razie zwalniani.

📢 Janusz Filipiak uratował Cracovię, ale jego relacja z kibicami miała status: to skomplikowane. Niezwykła opowieść o niezwykłym człowieku 30 września 2023 roku społecznością Cracovii wstrząsnęła tragiczna wieść o wypadku jej prezesa profesora Janusza Filipiaka. Trafił do szpitala w stanie krytycznym po tym jak upadł przed jednym ze sklepów blisko swojej posiadłości w Zbydniowicach. Nie odzyskał już przytomności i 17 grudnia zmarł. Przez ostatnie 20 lat prezes Cracovii, jedna z najważniejszych postaci w już prawie 120-letniej historii klubu. Wszystkie ligowe mecze (ponad 650!) zespołu piłkarskiego przez lata prezesury prof. Filipiaka oglądał na żywo Stanisław Malec, wielki kibic „Pasów”, pasjonat, twórca portalu terazpasy.pl. Sprawy Cracovii były dla niego od zawsze nie mniej ważne niż życie osobiste, dlatego jak mało kto może opowiedzieć o prof. Filipiaku, znał jego każdy krok w Cracovii, żadna jego ważna decyzja mu nie umknęła.

📢 Kraków. Za miesiąc rozpoczynamy ferie zimowe. Wojewoda małopolski: Służby w gotowości Ferie zimowe w Małopolsce rozpoczniemy 12 lutego i będziemy mogli się nimi cieszyć aż do 25 lutego. Oznacza to, że dzieci i młodzież z regionu z zimowej przerwy skorzysta jako ostatnia w kraju. Te dwa tygodnie to wymagający czas dla służb. Przed nimi wyzwania w postaci m.in. patrolowania stoków narciarskich, kontroli drogowych, kontroli przeciwpożarowych w obiektach wypoczynkowych i wiele więcej. Deklarują one jednak pełną gotowość. 📢 Konie bez jedzenia i picia zaczęły zjadać... ściany stajni. Interwencja KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami opublikowało dramatyczny film, na którym widać jak konie, zamknięte w stajni bez wody i picia, gryzą ściany i szukają rozpaczliwie pożywienia. KTOZ opisuje jak próbuje odebrać konie właścicielowi, ale nie ma wsparcia ze strony służb. Interwencja trwa już od dwóch dni.

📢 W 2023 roku w krakowskim Centrum Powiadamiania Ratunkowego odnotowano ponad 1,6 mln zgłoszeń W ubiegłym roku krakowskie Centrum Powiadamiania Ratunkowego odnotowało ponad 1,6 mln zgłoszeń. Liczba ta obejmuje zgłoszenia zarówno zasadne, jak i niezasadne. W grupie zgłoszeń niezasadnych są zarówno te fałszywe, jak i anulowane (łącznie: ponad 1,1 mln). Jako zgłoszenia fałszywe operatorzy zakwalifikowali prawie 700 tys. połączeń, czyli ok. 56proc. w stosunku do liczby zgłoszeń obsłużonych. Do służb, a zatem już pod kątem podjęcia interwencji, przekazano natomiast ponad 543 tys. zgłoszeń. - Dziękuję za Państwa codzienną pracę i przede wszystkim za poczucie odpowiedzialności, której ona wymaga - mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar podczas wizyty w siedzibie CPR i dyspozytorni medycznej w Krakowie. 📢 Kraków. Znów awarie w komunikacji. Nowa Huta, rondo Czyżyńskie, centrum miata. Co jeszcze? Od piątkowego poranka pasażerowie komunikacji miejskiej w Krakowie nie mają lekko. Awaria występuje po awarii. Uszkodzone torowisko w Nowej Hucie, awaria tramwaju na Rondzie Czyżyńskim. Podobnie na skrzyżowaniu Piłsudskiego / Straszewskiego. Awarie są szybko usuwane, ale powodują spore zakłócenia w komunikacji w całym mieście i nerwy pasażerów.

📢 Kraków. Zmiany na rondzie Polsadu już wprowadzone, dziś Kocmyrzowska, jutro Królowej Jadwigi Ci, którzy odśnieżą dziś auta i ruszą w trasę po Krakowie muszą pamiętać, że wprowadzono zmiany w rejonie ronda Polsadu i al. 29 Listopada. Z kolei dziś zmiany w ruchu zaczynają obowiązywać na przebudowywanej ul. Kocmyrzowskiej. Z kolei w weekend z powodu przebudowy ul. Kościuszki w rejonie Sawaltora zmienią się też zasady poruszania się samochodem w tym rejonie Krakowa, szczególnie na ul. Królowej Jadwigi.

📢 Kraków. Nowy park rzeczny Tetmajera w Bronowicach gotowy, choć trochę... zamarzł Park rzeczny im. W. Tetmajera w Krakowie niemalże gotowy! W niektórych miejscach pozostanie jeszcze ogrodzenie, tak żeby park mógł się pięknie zazielenić, a Zarząd Zieleni Miejskiej rozpoczyna procedury związane ze zgłoszeniem zakończenia budowy. Park ma piękny staw, pomost i coś w rodzaju domków dla Liliputów.

📢 Kraków. Już otwarty i działa! Parking park&ride na Górce Narodowej. Jakie zasady parkowania? Od piątku, 12 stycznia, otwarty dla kierowców został parking P+R na Górce Narodowej. Na dwóch poziomach wygospodarowano tam miejsce dla 465 pojazdów. Idea jest taka by kierowy przyjeżdżający do Krakowa z północy zostawiali swoje auta i przesiadali się na komunikację miejską. A służyć ma temu połączona z parkingiem pętla autobusowo-tramwajowa na Górce Narodowej i oczywiście wybudowana niedawno linia tramwajowa. Ale kusić może też nowa, poszerzona al. 29 Listopada prowadząca do centrum Krakowa. Jak będzie? Czy nowa infrastruktura zmniejszy korki? Czas pokaże... 📢 Będzie nowa uchwała o Strefie Czystego Transportu. Urzędnicy nie składają broni po wyroku sądu w sprawie SCT Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie unieważnił dziś, 11 stycznia, dotychczasową uchwałę o SCT. Jest to wciąż wyrok nieprawomocny, niemniej zmienia on harmonogram prac nad wprowadzeniem strefy w Krakowie. Urzędnicy miejscy twierdzą, że wyrok nie uderzył w samą istotę strefy czystego transportu, ale w braki w jej doprecyzowaniu. Informują wszystkimi kanałami, że ponad 60 proc. mieszkańców strefy chce i będą poprawiać jej zasady, by weszła w życie. Przypomnijmy jednak, że 17 stycznia Rada Miasta Krakowa ma zająć się obywatelskim projektem uchwał o likwidacji SCT, co miałoby przekreślić jej wprowadzenie. Protesty przeciwko strefie nie słabną.

📢 Kraków. Już od lutego do Górki Narodowej dojedziemy nową linią autobusową. Jak pobiegnie jej trasa? Pierwszą nowo uruchamianą linią w ramach wzmocnień KMK w lutym będzie linia 193 z Lesiska przez Nową Hutę właśnie do Górki Narodowej. Miasto planuje również stopniowe wprowadzenie dwóch innych linii. 📢 Kraków. Radni z klubu Nowoczesny Kraków proponują, by miasto finansowało opiekę weterynaryjną dla adoptowanych psów i kotów Radni z klubu Nowoczesny Kraków skierowali do prezydenta projekt uchwały ws. finansowania przez miasto opieki weterynaryjnej dla adoptowanych zwierząt. Zdaniem radnych, to właśnie duże koszty utrzymania zwierząt stoją za zwrotami psów i kotów do schronisk czy niechęcią do adopcji.

