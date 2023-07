Prasówka z Krakowa 12.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Przeszedł wszystkie ulice w Krakowie. Ulica Ostatnia była... ostatnia”?

Prasówka Kraków 12.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Przeszedł wszystkie ulice w Krakowie. Ulica Ostatnia była... ostatnia Kamil Bąbel dokonał niecodziennego wyczynu – przeszedł każdą z prawie 3000 ulic w Krakowie. Zajęło mu to 3 lata, 10 miesięcy i 16 dni. Podczas ostatniego spaceru ulicą Ostatnią towarzyszyli mu znajomi, przyjaciele i mieszkańcy Krakowa. Była prawdziwa feta!

📢 Czarny Marsz w Krakowie w rocznicę krwawej niedzieli na Wołyniu. Uczcili ofiary ludobójstwa sprzed 80 lat Ulicami Krakowa przeszedł wieczorem we wtorek, 11 lipca - w Narodowym Dniu Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP - czarny marsz. Zorganizował go i zachęcał do udziału Społeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy Rzezi Wołyńskiej, utworzony w Krakowie. Przypomnijmy, że wcześniej tego samego dnia w oficjalnych uroczystościach na cmentarzu Rakowickim wzięli udział m.in. dyrektor krakowskiego oddziału IPN Filip Musiał, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i konsul generalny Ukrainy w Krakowie Wiaczesław Wojnarowśkyj.

📢 Kraków. Zderzenie trzech aut w Nowej Hucie. Utrudnienia na wylotówce Kraków, Nowa Huta (Wzgórza Krzesławickie). Na DW- 776 (Kocmyrzowska) doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, brak informacji o osobach poszkodowanych, służby działają na miejscu zdarzenia, występują utrudnienia w ruchu.

Prasówka 12.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Aleksandra Sosfa w reklamie lodów Koral. Krakowską influencerkę porównywano do amerykańskiej celebrytki Kylie Jenner Wcześniej gwiazdy wielkiego formatu znane z telewizji czy pierwszych stron gazet, aktorzy, piosenkarki. Teraz firma Koral, która stworzyła lodowe imperium stawia na twórców internetowych, których zasięgi pozwalają dotrzeć do jeszcze większej liczby odbiorców. Współpraca z Frizem i jego Ekipą, co przyniosło im ogromny sukces. Teraz firma z Sądecczyzny zaprosiła do współpracy znaną krakowską influencerkę Aleksandrę Sosfę, która kilka lat temu została okrzyknięte polską Kylie Jenner.

📢 Wisła Kraków. Stara trawa na stadionie już zniknęła. Na razie jest piasek Prace na Stadionie im. Henryka Reymana idą pełną parą. Zniknęła już stara murawa, która zresztą została sprzedana przez Wisłę Kraków w 200 paczkach kibicom, którzy byli chętni do jej nabycia. Wszystkie paczki znalazły już nabywców. Nowej trawy jeszcze nie ma, więc miejsce, w którym na co dzień jest boisko, wygląda teraz trochę jak piaszczyste pole. 📢 Pamięć to zobowiązanie i wierność. Krakowskie uroczystości w 80. rocznicę "krwawej niedzieli" na Wołyniu 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładnie 80 lat temu brutalnie wymordowali oni ponad 130 tys. polskich obywateli zamieszkujących wschodnie ziemie dawnej RP. W rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń, w Krakowie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary.

📢 Znamy pierwsze wyniki rekrutacji 2023 na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niezmiennie oblegana psychologia Wiemy już, jakie są studia marzeń 2023. Najwięcej kandydatów zarejestrowało się na psychologię, prawo, kierunek lekarski i filologię angielską. Jeśli chodzi o studia, na które najtrudniej tym razem będzie się dostać, liderem jest - zresztą tak jak rok temu - psychologia na Wydziale Filozoficznym, gdzie o jedno miejsce walczy 18,37 kandydatów. Zacięta walka trwa też o możliwość studiowania filologii orientalnej - japonistyki: tu przypada prawie 16 osób na jedno miejsce. Takie są wyniki pierwszej tury naboru kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim. 📢 Zakrzówek. Najpiękniejsze kąpielisko i plaża w Krakowie. Jak dojechać? Kiedy otwarte? MAPA, ZDJĘCIA, WIDEO Zakrzówek to obecnie najmodniejsze miejsce w Krakowie na letni wypoczynek. Zalew obejmuje kąpielisko składające się z pływających basenów oraz drewnianych pomostów, na których można wygodnie i bezpiecznie się rozłożyć, korzystając ze słonecznej pogody. Otaczające nowe kąpielisko skały dodają mu dodatkowego uroku, niektórzy wręcz porównują Zakrzówek do chorwackiego wybrzeża. Zobacz jak wygląda nowy Zakrzówek i dowiedz się, jak dojechać na urocze kąpielisko i plażę w centrum Krakowa.

📢 Budowa S7 w Krakowie - bez ruchu tramwajów na Wzgórza Krzesławickie, zamknięcie ul. Darwina przy skrzyżowaniu z ul. Kocmyrzowską W sobotę budowa odcinka S7 w Krakowie spowodują wyłączenie ruchu tramwajowego od przystanku Elektromontaż do pętli Wzgórza Krzesławickie. Jest to niezbędne, żeby wybudować kolejne podpory pod nowe wiadukty, po których zostaną poprowadzone nowe tory tramwajowe. Dotychczas zbudowaliśmy nasypy od strony ul. Wańkowicza, wiadukty nad torami kolejowymi i nad drogą ekspresową w okolicy Urzędu Pracy. W ostatnich dniach rozpoczęto też montaż słupów trakcyjnych na nowym nasypie. 📢 Puszcza - Wieczysta Kraków. Michał Pazdan pierwszy raz zagrał w Wieczystej. Na boisku był też piłkarz z La Liga! Zobaczcie zdjęcia Puszcza Niepołomice - Wieczysta Kraków 0:0 w sparingu, rozegranym we wtorek 11 lipca na stadionie w Niepołomicach. Beniaminek ekstraklasy grał z potężnym III-ligowcem, a wydarzeniem tego meczu był debiut w Wieczystej Michała Pazdana. 38-krotny reprezentant Polski jako nowy szef obrony żółto-czarnych zaliczył na początek 45-minutowy występ. Wśród testowanych w Puszczy zawodników był natomiast gracz, który w ubiegłym sezonie grał w hiszpańskiej ekstraklasie.

📢 Z Wilgi wyłowiono ok. 60 kg śniętych ryb. Wojewoda małopolski powołał specjalny zespół, który przypilnuje sytuacji na rzekach Z rzeki Wilgi w Krakowie wyłowiono 60 kg śniętych ryb, głównie kleni i boleni. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska twierdzi, że prawdopodobną przyczyną tej sytuacji była przyducha, czyli znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. Takie są nowe ustalenia w tej sprawie. W efekcie sytuacji na Wildze wojewoda małopolski Łukasz Kmita powołał specjalny zespół, który będzie koordynował działania służb m.in. ochrony środowiska w przypadku, gdyby do śnięcia ryb doszło też na innych rzekach na terenie Małopolski.

📢 Korona z iglicy wieży hejnałowej bazyliki Mariackiej pod czujnym okiem ekspertów. Na swoje miejsce ma wrócić już we wrześniu Prace związane z renowacją zabytkowej złoconej królewskiej korony zdjętej o poranku 6 lipca z wieży hejnałowej kościoła archiprezbiterialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie cały czas postępują. Już na początku bieżącego tygodnia odbyło się spotkanie komisji konserwatorskiej, podczas którego omówiono obecny stan korony i dalsze prace związane z jej konserwacją. Jeżeli po drodze nie pojawią się żadne dodatkowe trudności, korona wróci na swoje miejsce jeszcze we wrześniu br.

📢 Kraków. Susza na przerobionym placu Wolnica. Zieleń trochę oklapła Od 28 czerwca inaczej jeździmy przez jedno z najważniejszych miejsc Kazimierza – skrzyżowanie u zbiegu ulic Bocheńskiej, Bonifraterskiej, Mostowej i placu Wolnica. Nie można przejeżdżać samochodem z placu prosto w ulicę Mostową. Postawiono ogrodzone zieleńce, ale... po upałach wyglądają mało reprezentacyjnie. 📢 Szajka złodziei mieszkała w hotelu w gminie Zielonki. Kradli rowery, laptopy, zegarki, narzędzia elektryczne Złodzieje zrobili sobie "dziuplę" w hotelowych pokojach w gminie Zielonki, tam zwozili łupy po napadach złodziejskich. Przechowywali w pokojach hotelowych rowery, hulajnogi, zegarki, narzędzia elektryczne, Okazało się, czteroosobowa szajka to obywatele Czech i Słowacji . Wpadli w ręce policji po kradzieży dwóch rowerów i spawarki. 📢 Jak planowano Zakrzówek? Mógł wyglądać całkowicie inaczej niż obecnie. Zobaczcie wizualizacje i porównajcie z rzeczywistością Park Zakrzówek mógł wyglądać zupełnie inaczej. Lata temu chciała go budować firma Gerium Polska Development, w której udziały mają Portugalczycy. W ramach potężnej inwestycji poza parkiem mieli realizować również mieszkania, a to nie spodobało się mieszkańcom. Podobnie jak niektóre wizje gminy Kraków, która ostatecznie wykupiła część Zakrzówka z prywatnych rąk i sama wzięła się za jego zagospodarowanie. I choć park różni się nieco od tego, który krakowscy urzędnicy pokazywali na wizualizacjach, to cieszy się popularnością wśród mieszkańców. W weekendy odwiedzają go tysiące osób!

📢 Pogoda w Krakowie i Małopolsce. Cisza przed burzą, a później upalny weekend. W poniedziałek mieliśmy w Krakowie i Małopolsce kontynuację upalnego weekendu. We wtorek skwar zelżał, ale może być duchota. W środę i czwartek możliwe burze i deszcz, chwila przerwy od upałów. Te zaczną się znów od piątku. Prognozuje się wtedy 28 stopni, w sobotę 30, a w niedzielę 32 stopnie Celsjusza. Trzeba będzie uważać, a w Krakowie dorożkarze muszą pamiętać, by chronić konie przez żarem. 📢 Przerwy w dostawie energii elektrycznej od 11 do 14 lipca [LISTA MIEJSC KRAKÓW I OKOLICE] 11.07.23 Wyłączenia prądu nastąpią w najbliższych dniach w wybranych rejonach Krakowa, jak również w okolicznych miejscowościach powiatu krakowskiego, wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i proszowickiego. Poniżej znajdziesz informację o przerwach w dostawach prądu zaplanowanych przez zakład energetyczny od wtorku 11 lipca do piątku 14 lipca.

📢 Kraków. Kolejny protest przeciwko wycince. Pokazali ile zajmie tramwaj a ile reszta Dwa protesty jednego dnia w tej samej sprawie. Rano w poniedziałek kilka osób przykuło się do maszyn, które prowadzą wycinkę drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wieczorem natomiast przyszły tłumy z transparentami. Protestujący pokazywali też ile tak naprawdę zajmie tramwaj a ile inna infrastruktura drogowa. Sprzeciwiają się takiemu rozmachowi inwestycji. Problem w tym, że są zdeterminowani i chcą nawet wraz z grupą radnych wpłynąć na to, by miasto wycofało się z budowy linii w takim kształcie. Mistrzejowice jednak czekają na szybkie połączenie tramwajowe. I jak to w Krakowie często bywa - mamy konflikt zamiast rozwiązywania problemów mieszkańców.

📢 Kraków. Potrącenie pieszego przez tramwaj w Nowej Hucie Kraków, Nowa Huta, Ul. Kocmyrzowska - doszło do potrącenia pieszego przez tramwaj. Ruch tramwajowy wstrzymany, na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, występują utrudnienia w ruchu.

📢 Pozowanie do zdjęć z pytonem tygrysim na Rynku Główny w Krakowie. Interweniowała straż miejska 22 strażników miejskich czuwało w weekend nad zapewnieniem spokoju i porządku w centrum Krakowa. Funkcjonariusze ujawnili 128 wykroczeń. W związku z tym nałożyli 92 mandaty karne, pouczyli 32 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu. Było kilka szczególnie zastanawiających interwencji i drogich dla popełniających wykroczenia.

