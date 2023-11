Prasówka z Krakowa 11.11.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Finał Polska Miss Nastolatek zbliża się wielkimi krokami. Te, które zakwalifikowały się do tego etapu już niebawem zawalczą o koronę najpiękniejszej. Łączna ilość zgłoszeń do konkursów regionalnych i ogólnopolskiego przekroczyła ponad 8 tys. Teraz uczestniczki konkursu Polska Miss Nastolatek mogą pochwalić się wyjątkową sesją zdjęciową. Zobaczcie finalistki. Wśród nich także reprezentantki Małopolski.

Brytyjscy lotnicy na Cmentarzu Rakowickim oddali hołd swoim żołnierzom, pilotom Royal Air Force, którzy pochowani są w Krakowie. Przeszli też na mogiłę mjr. pil. Stefana Janusa, pplk RAF. Był jednym z 8. polskich lotników odznaczonych jednym z najwyższym odznaczeń brytyjskich - Royal Distinguished Service Order. Obecni byli też przedstawiciele władz samorządowych i polscy żołnierze.

Czyżby komitet społeczny "Kraków dla kierowców" poruszył skały? Wszystko na to wskazuje. We wrześniu br. komitet przygotował inicjatywę, której efektem ma być uchylenie na terenie Krakowa strefy czystego transportu. Przedstawiciele komitetu przygotowali obywatelski projekt uchwały ws. unieważnienia SCT i zabiegają, by go wprowadzić pod obrady Rady Miasta Krakowa. By jednak do tego doszło, konieczne było zebranie 300 podpisów. Jak w piątek, 10 listopada przedstawiciele komitetu poinformowali na konferencji prasowej, podpisało się pod nim ponad 7 tys. osób (440 papierowych i 6753 elektronicznych). Następnie w magistracie złożono karty z odręcznymi podpisami popierającymi inicjatywę.