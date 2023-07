Prasówka z Krakowa 11.07.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.07, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Kolejny protest przeciwko wycince. Pokazali ile zajmie tramwaj a ile reszta”?

Prasówka Kraków 11.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Kolejny protest przeciwko wycince. Pokazali ile zajmie tramwaj a ile reszta Dwa protesty jednego dnia w tej samej sprawie. Rano w poniedziałek kilka osób przykuło się do maszyn, które prowadzą wycinkę drzew pod budowę tramwaju do Mistrzejowic. Wieczorem natomiast przyszły tłumy z transparentami. Protestujący pokazywali też ile tak naprawdę zajmie tramwaj a ile inna infrastruktura drogowa. Sprzeciwiają się takiemu rozmachowi inwestycji. Problem w tym, że są zdeterminowani i chcą nawet wraz z grupą radnych wpłynąć na to, by miasto wycofało się z budowy linii w takim kształcie. Mistrzejowice jednak czekają na szybkie połączenie tramwajowe. I jak to w Krakowie często bywa - mamy konflikt zamiast rozwiązywania problemów mieszkańców.

📢 Krakowskie licea sukcesu. To w tych ogólniakach w stolicy Małopolski najlepiej zdano maturę Jeśli się uczyć - to w Małopolsce, a przede wszystkim w Krakowie. Na to wskazują rezultaty i dane dotyczące kolejnych egzaminów, ogłaszane w ostatnich dniach. Z najnowszych z nich - zestawień mówiących o zdawalności oraz średnich wynikach matur 2023 - można się dowiedzieć, że maturzyści z Małopolski wypadli najlepiej spośród zdających ze wszystkich województw. Dane pozwalają też wyłowić te licea w Krakowie, w których młodzi ludzie mają wręcz imponujące wyniki: z poszczególnych obowiązkowych egzaminów wyższe od kilkunastu do nawet ponad 20 procent niż średnia dla Małopolski. Lider? To krakowskie V LO.

📢 Kraków. Potrącenie pieszego przez tramwaj w Nowej Hucie Kraków, Nowa Huta, Ul. Kocmyrzowska - doszło do potrącenia pieszego przez tramwaj. Ruch tramwajowy wstrzymany, na miejscu zdarzenia pracują służby ratunkowe, występują utrudnienia w ruchu.

Prasówka 11.07 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pozowanie do zdjęć z pytonem tygrysim na Rynku Główny w Krakowie. Interweniowała straż miejska 22 strażników miejskich czuwało w weekend nad zapewnieniem spokoju i porządku w centrum Krakowa. Funkcjonariusze ujawnili 128 wykroczeń. W związku z tym nałożyli 92 mandaty karne, pouczyli 32 osoby, a w 4 przypadkach skierowali sprawę do sądu. Było kilka szczególnie zastanawiających interwencji i drogich dla popełniających wykroczenia.

📢 Kraków. Zuchwała kradzież roweru. Posypały się iskry. Jest apel o pomoc Drzwi wejściowe potraktowane "z buta", przecięcie zabezpieczeń przy pomocy narzędzi aż iskry poleciały, i złodziej wychodzi spokojnie z kamienicy z łupem. Właścicielka organizuje akcję poszukiwania roweru i przestępcy na Faceboooku. Publikuje nagranie. 📢 To ostatnia doba na decyzje w rekrutacji do liceów. Które najpopularniejsze? Znamy pierwszą dziesiątkę w Krakowie Dla absolwentów podstawówek, którzy mają wybrać, w jakiej szkole chcieliby kontynuować naukę, to już naprawdę ostatni moment na decyzję. Jeszcze tylko do północy w poniedziałek, 10 lipca, kandydaci do liceów, techników oraz branżowych szkół I stopnia mają możliwość dokonania zmiany w swoich podaniach o przyjęcie do szkół. Ponieważ młodzi ludzie przede wszystkim chcieliby się uczyć w liceach, sprawdziliśmy, które krakowskie ogólniaki tuż przed upływem tego terminu są w pierwszej dziesiątce najbardziej obleganych.

📢 Zakrzówek dla wytrwałych. Trzy godziny w kolejce na baseny i opalanie pod nadzorem policji. ZZM: "Na problemy reagujemy dynamicznie" Dla wielu to miała być niezapomniana wolna, słoneczna niedziela z kąpielą i opalaniem się na miejskich basenach na Zakrzówku. Skończyło się koszmarem, czekaniem w kolejce przez około trzy godziny w skwarze, w asyście policji. W poniedziałek kąpielisko jest nieczynne z powodu prac konserwacyjnych. Urzędnicy zastanawiają się co zrobić, by w kolejne upalne dni na Zakrzówku znów nie dochodziło do dantejskich scen. 📢 Dwa maltańczyki zaatakowane przez dużo większe psy na Woli Justowskiej. Nie przeżyły. Obecnie sprawę wyjaśnia krakowska policja Dwa maltańczyki zostały zaatakowane i pogryzione przed dużo większe psy w rejonie alei Modrzewiowej (Wola Justowska) w Krakowie. Niestety nie przeżyły. Aktualnie okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci.

📢 Kraków. Przyducha możliwą przyczyną śnięcia ryb w Wildze. "W ciągu kilku godzin wyłowiono 40 kg martwych ryb". Widok był przygnębiający Przyducha była możliwą przyczyną śnięcia ryb w rzece Wildze w Krakowie. To znaczne zmniejszenie ilości tlenu w wodzie. Na razie poznaliśmy tylko wyniki wstępnych badań. Sprawę cały czas bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który sprawdza m.in., czy rzeka została czymś zanieczyszczona. Z kolei krakowscy radni zapowiedzieli, że w trybie pilnym zostanie zwołana Komisja Kształtowania Środowiska RMK. 📢 Wieczysta Kraków - drużyna na sezon 2023/2024. Bez Peszki, ale już z Pazdanem. Odmłodzona, ale pełna znanych piłkarzy Wieczysta Kraków. Przed sezonem 2023/2024 klub dokonał przebudowy drużyny. Z zespołu odeszło kilkunastu zawodników, odejście Sławomira Peszki (zakończył karierę) oraz Radosława Majewskiego to wręcz zamknięcie pewnego etapu w historii klubu. Latem 2023 Wieczysta zadbała jednak o bombę transferową - jej zawodnikiem został Michał Pazdan. Oprócz niego do drużyny przyszło dziewięciu innych piłkarzy - a to nie koniec wzmocnień. Przedstawiamy obecną kadrę Wieczystej, która ma walczyć o awans do II ligi.

📢 Kraków. Zaginęła Julia Kopeć, 21-latka. Miała spotkać się z koleżanką. Nie wróciła Julia Kopeć 9 lipca 2023 roku, około godziny 12.00 wyszła z miejsca zamieszkania przy ul. Gołaśka. Rodzinie przekazała, że wybiera się z koleżanką do Parku Jordana i na Rynek Główny, a później miały wspólnie spędzać czas u tej samej znajomej w domu. 21-latka do chwili obecnej nie powróciła, nie nawiązała też kontaktu z rodziną. 📢 Kraków. W upalny dzień pies siedział w nagrzanym samochodzie! Dzięki błyskawicznej reakcji inspektorów KTOZ nic mu się nie stało Kobieta, która z psem brała udział w wystawie na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, w bardzo upalny dzień zostawiła drugiego ze swoich czworonogów w samochodzie. Pomimo uchylonych szyb zwierzę było zgrzane. Na szczęście psiakowi pomogły inspektorki Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. KTOZ zaapelował przy tej okazji kolejny raz, żeby nie zostawiać zwierząt w autach w upalne dni.

📢 To już nie są żarty! Mieszkańcy blokują wycinkę drzew pod budowę trasy tramwajowej do Mistrzejowic. Przywiązali się do koparek Mieszkańcy weszli na plac budowy trasy tramwajowej do Mistrzejowic, chcąc zablokować w ten sposób dalszą wycinkę drzew. Kilku protestujących przywiązało się łańcuchami do koparek. Protesty przeciwko usuwaniu drzew trwają już od dłuższego czasu. Jak widać sytuacja wokół tej sprawy staje się coraz gorętsza. Jednak część krakowian ma już dość protestów. Zauważają, że realizowana inwestycja jest bardzo potrzebna. 📢 Zalew Nowohucki w Krakowie, z którego kombinat pobiera wodę, stanie się kąpieliskiem. ArcelorMittal daje zielone światło W trakcie igrzysk europejskich w Zalewie Nowohuckim pływali triathloniści, natomiast w przyszłym roku zbiornik ma się stać oficjalnie kąpieliskiem, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy. Takiemu pomysłowi zielone światło dają nie tylko miejscy urzędnicy, ale również firma ArcelorMittal Poland, która w wyjątkowych sytuacjach pobiera wodę z Zalewu. Służy jej do "procesów produkcyjnych". - Utworzenie kąpieliska na obszarze Zalewu Nowohuckiego w żaden sposób nie wpłynie na naszą działalność - twierdzą w ArcelorMittal.

📢 Kraków. Trwa remont mostu Dębnickiego. Inwestycja paraliżuje ulice. Tak postępują prace tuż po rozpoczęciu Prace na moście Dębnickim postępują. Ruch na moście podczas remontu jest utrzymany (po jednym pasie w każdą stronę). Dla pieszych i rowerzystów dostępny jest chodnik z jednej strony. Pomimo tego w godzinach szczytu tworzą się ogromne korki, a okolica jest sparaliżowana. Postanowiliśmy wybrać się na miejsce, aby sprawdzić postęp prac. Zobaczcie zdjęcia.

