Prasówka z Krakowa 11.06.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Tobruk 1941" na Pustyni Błędowskiej. Rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają legendarną bitwę z II wojny światowej. Zdjęcia z soboty”?

Prasówka Kraków 11.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Tobruk 1941" na Pustyni Błędowskiej. Rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają legendarną bitwę z II wojny światowej. Zdjęcia z soboty Na Pustyni Błędowskiej rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają wydarzenia związane z bitwą z czasów II wojny światowej, pod Tobrukiem. "Polska Sahara" idealnie oddaje tamte realia. W rekonstrukcji udział bierze 160 aktorów. W sobotę było bardzo dużo osób, które obserwowały zmagania.

📢 Kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty. Sobotnie odkrywanie tajemnic najmniejszego krakowskiego kościoła Trwa już sezon na odwiedzanie i poznawanie najmniejszego kościółka w Krakowie, na co dzień niedostępnego. Od czerwca do września w każdą sobotę w godzinach od 10 do 13 można zwiedzać kościółek św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty w Podgórzu. W tę sobotę odwiedziła to wyjątkowe miejsce nasza fotoreporterka - prezentujemy jej zdjęcia.

📢 Święto Małopolski w Muzeum Lotnictwa z nawiązaniem do Igrzysk Europejskich Święto Małopolski 2023 trwa w sobotę (10 czerwca) na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zapraszani są na nie wszyscy Małopolanie. Impreza rozpoczęła się w południe, a jej bogaty w atrakcje program zamknie koncert Sylwii Grzeszczak, zaplanowany od godz. 20 do 21. Zarówno wstęp na imprezę plenerową, jak i zwiedzanie Muzeum Lotnictwa Polskiego są tego dnia bezpłatne.

Prasówka 11.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Borys Szyc jest w artystycznej i życiowej formie. Odrzucenie alkoholu całkowicie zmieniło jego los Wychowywał córkę na odległość. Niespodziewana propozycja sprawiła, że zagrali razem w filmie "Miało cię nie być". Wspólny występ okazał się dla nich rodzinną psychoterapią.

📢 Dzień Dziergania w Krakowie. Wyjść na zewnątrz z hobby i zarażać nim innych Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych, przypadający w tym roku 10 czerwca, uczczono w sobotę między innymi w krakowskim Podgórzu - a dokładniej w wyremontowanym parku Bednarskiego. Do parku w samo południe tego dnia zapraszane były wszystkie osoby robiące na drutach, szydełkiem, a także haftujące i te, które chciałyby pokazać swoje rękodzieło innym. Przed miłośnikami robótek zresztą kolejne wydarzenia, pozwalające przedłużyć świętowanie - o co zadbało Muzeum Etnograficzne w Krakowie. 📢 Sztuka na skórze. W Krakowie w ten weekend trwa międzynarodowy festiwal tatuażu Ponad 400 tatuatorów z całego świata - w tym mistrzowie z Hong Kongu, Taiwanu czy Korei, artyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy - czekają na odwiedzających 16. TATTOOFEST w Krakowie. To jeden z największych festiwali tatuażu i najstarsza, cykliczna impreza tego typu w kraju. Jak zapowiadają organizatorzy, w ten weekend w Krakowie pojawi się m.in. mocna reprezentacja tatuażu etnicznego. Impreza odbywa się w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków przy ul. Galicyjskiej 9.

📢 Piesi i rowerzyści już korzystają z nowej kładki łączącej Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA Od soboty, 10 czerwca, piesi i rowerzyści mogą korzystać z przeprawy przez Wisłę na wysokości dzielnic Zabłocie oraz Grzegórzki i Kazimierz. Nowa kładka powstała w ramach inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe mającej na celu modernizację linii kolejowej E30 na odcinku Kraków Główny Towarowy – Rudzice. 📢 Nastolatek napadał z siekierą na sklep Żabka. Nieoficjalnie: jest synem znanej sędzi Policjanci przyłapali na gorącym uczynku i zatrzymali 17-latka, który terroryzował pracowników sklepu Żabka w Wieliczce. W ciągu kilku tygodni trzy razy napadł na sklep, grożąc przy tym siekierą. "Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, sprawcą zuchwałych napadów jest 17-latek, syn sędzi Sądu Najwyższego" - podał "Super Express", który pierwszy poinformował o tych atakach na sklep.

📢 Burleska i cyrk w jednym. Osobliwy spektakl w Krakowie Połączenie burleski i cyrku w jednym spektaklu - oto co czekało na widzów "Burlesque Circus" na Scenie Berlin w piątkowy wieczór w Krakowie. Na to przedstawienie tylko dla dorosłych zaprosił Teatr Burleski Dames Du Soir. W programie znalazły się rozmaite akrobacje, nie zabrakło występów klaunów i magika. 📢 "Tobruk 1941" na Pustyni Błędowskiej. Rekonstruktorzy z całej Polski przedstawiają legendarną bitwę z II wojny światowej. Zdjęcia, program Od piątku do niedzieli na Pustyni Błędowskiej odbywa się rekonstrukcja legendarnej bitwy II wojny światowej pod Tobrukiem w ramach programu „Szlaki Nadziei. Odyseja Wolności. Tobruk 1941”. Przystanek Żywej Historii". Na Różę Wiatrów w Kluczach przyjechało 130 rekonstruktorów z całej Polski. 📢 Spektakularne otwarcie największej inwestycji kolejowej w Krakowie za ponad 1,2 mld zł To była jedna z największych w historii inwestycji kolejowych w Krakowie. W piątek, 9 czerwca, po sześciu latach budowy oddano do użytku drugą parę torów przecinających centrum Krakowa. Wraz z nimi powstały estakady i mosty kolejowe nad Wisłą. Przy jednej z tych przepraw wybudowano także kładkę pieszo-rowerową łączącą Grzegórzki i Kazimierz z Zabłociem. Do września ma natomiast zakończyć się budowa nowego przystanku kolejowego Kraków Grzegórzki.

📢 Autobusem do zoo lub Ojcowa. Linie sezonowe i rekreacyjne wyruszają na trasy w poświąteczny weekend W tę sobotę i niedzielę - 10 i 11 czerwca - znów kursują miejskie autobusy linii sezonowych i rekreacyjnych, które mają ułatwiać dojazd do krakowskiego ogrodu zoologicznego oraz do Ojcowa. Będzie można pojechać linią LR0 (do Ojcowa) i 434 (do zoo), a ponadto będą realizowane dodatkowe kursy na linii 134.

📢 Potężna ulewa przeszła nad powiatem proszowickim i miechowskim. Zalane drogi i posesje W piątkowe popołudnie nad powiatem proszowickim przechodzą burze połączone z silnymi opadami deszczu i miejscami drobnego gradu. Z napływających informacji wynika, że najbardziej ucierpiała gmina Radziemice. Ulewy przeszły też przez powiat miechowski Doszło do lokalnych podtopień i zalań posesji. Najgorsza sytuacja jest w Czaplach Małych w gminie Gołcza.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych dzieci do dziś nie udało się odnaleźć. Tajemnicze zaginięcia są wciąż zagadką

iPolitycznie - Dominik Tarczyński - skrót 3