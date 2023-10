Prasówka z Krakowa 10.10.2023. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z poniedziałku

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzęsienie ziemi odczuwalne w Krakowie, Nowym Sączu, Krynicy i Tarnowie! "Blok się zakołysał". Epicentrum na Słowacji”?

Prasówka Kraków 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzęsienie ziemi odczuwalne w Krakowie, Nowym Sączu, Krynicy i Tarnowie! "Blok się zakołysał". Epicentrum na Słowacji Mieszkańcy Krakowa donoszą nam o odczuwalnym trzęsieniu ziemi w mieście, około godziny 20.20. Takie wiadomości płyną z różnych części miasta - od Nowej Huty i Bieżanowa, przez centrum po Prądnik Biały, Salwator i Ruczaj. Na fanpage'u "Kataklizmy w Polsce i na świecie" na Facebooku, który skupia się na śledzeniu i prezentowaniu informacji o gwałtownych zjawiskach naturalnych na całym świecie, można natomiast przeczytać, że epicentrum poniedziałkowego trzęsienia ziemi znajdowało się na Słowacji. Wstrząs był odczuwalny - jak donoszą nam Czytelnicy - w okolicach Krakowa, Muszyny, Krynicy-Zdroju, Nowego Sącza, Tarnowa, a nawet Katowic. W kilku miejsach kontrole prowadzili strażacy, nie ma informacji o stratach.

📢 Patostreamer i youtuber z Krakowa został aresztowany. Kim jest Marek M. ps. "Czujny"? Mnóstwo procesów i zrzutek w internecie Marek M. ps. Czujny, 42-letni patostreamer i youtuber z Krakowa, to agresywny przestępca? W jego sprawie toczy się w Krakowie proces o znęcanie się nad partnerką, naruszenie nietykalności funkcjonariuszy oraz znieważenie ratownika medycznego i lekarza, do czego miało dojść kilka miesięcy temu w Kętach (Małopolska). Ten mężczyzna ma w całej Polsce ok. 200 różnych spraw karnych i cywilnych. I świetnie na nich zarabia. Ciągle znajduje w internecie ludzi chcących mu finansowo pomóc wyjść z "tarapatów". Ten patostreamer ma właśnie taki sposób na biznes.

📢 Uwaga na gęste mgły w Krakowie! Wydano ostrzeżenie Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed gęstymi mgłami. Według ich prognoz, w naszym regionie miejscami widzialność może spaść do 100–200 m. Do kierowców apel o uważną i ostrożną jazdę oraz dostosowanie prędkości do warunków na drodze. Pogoda nam się zmienia, choć październik ma być słoneczny, to w nocami i na ranem będzie zimno.

Prasówka 10.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Poliklinika Uniwersytetu Rolniczego: w Rząsce będą szkolić przyszłych weterynarzy i leczyć zwierzęta W podkrakowskiej Rząsce została w poniedziałek (9 października) otwarta Uniwersytecka Poliklinika Weterynaryjna. Na ponad 3 tys. metrów kwadratowych obiektu będą świadczone usługi weterynaryjne, prowadzone badania naukowe, studenci weterynarii będą mieli zajęcia dydaktyczne, a absolwenci tego kierunku mają tu zdobywać doświadczenie i pierwsze szlify w zawodzie na stażach podyplomowych. W klinice będą leczone małe zwierzęta, takie jak np. chomik, świnka morska, jaszczurka, kot, pies, żółw.

📢 Kraków. Przez ulicę Lubicz nie przejadą tramwaje. Konieczna awaryjna naprawa Weekend bez tramwajów na ulicy Lubicz. 14 i 15 października, na ul. Lubicz w rejonie skrzyżowania z ul. Bosacką będą prowadzone prace związane z awaryjną naprawą torowiska tramwajowego. W tym czasie zostanie wstrzymany ruch tramwajów na odcinku „Lubicz” – „Teatr Słowackiego”. Ponadto swoje trasy w kierunku ronda Mogilskiego zmienią linie autobusowe nr 124, 152, 424 i 502. 📢 W niedzielnym Cracovia Półmaratonie 808 osób zdobyło Królewską Triadę Biegową 2023 W niedzielnym Cracovia Półmaratonie Królewskim wystartowały 7634 osoby z niemal 50 krajów, a 7589 z nich zameldowało się na linii mety w TAURON Arenie Kraków. Dla 808 z nich oznaczało to również, że zdobyli Królewską Triadę Biegową 2023 za ukończenie 20. Cracovia Maraton, PGE Energia Ciepła 16. Biegu Trzech Kopców i 9. Cracovia Półmaratonu Królewskiego. Obejrzyj zdjęcia uczestników półmaratonu w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Rozbity gang dilerów narkotykowych w Małopolsce. Szefował im kibol Małopolscy policjanci zwalczający przestępczość narkotykową rozpracowali grupę przestępczą, handlującą narkotykami. Zatrzymanych zostało 7 podejrzanych, u których łącznie zabezpieczono ponad 3 kg środków odurzających i psychotropowych o czarnorynkowej wartości sięgającej 300 tys. zł. Wobec wszystkich zostały zastosowane środki zapobiegawcze. 📢 Autostradowa obwodnica Krakowa dwukrotnie zostanie zamknięta. Muszą zdemontować linię energetyczną Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje zamknięcie fragmentu wschodniej obwodnicy Krakowa S7 między węzłami Bieżanów i Przewóz. Dojdzie do tego w środę 11 października. 📢 Ciężarówka wykosiła bariery na zakopiance w Pcimiu. Duże utrudnienia w ruchu S7- zdarzenie drogowe z udziałem samochodu ciężarowego i osobowego w okolicy miejscowości Pcim. Wskutek zderzenia ciężarówka z piaskiem przewróciła się na bariery energochłonne w pasie rozdziału. Droga w kierunku Krakowa zablokowana. W kierunku Zakopanego ruch odbywa się jednym pasem. Jedna osoba poszkodowana pod opieką pogotowia. Służby na miejscu. Występują duże utrudnienia w ruchu.

📢 Kraków. Nowe stoisko dla kwiaciarek daleko od Rynku Głównego, na trawniku. A kosztowało sporo... Odnaleźliśmy prototyp nowego stanowiska dla kwiaciarek, które od zeszłego roku było testowane na Rynku Głównym w Krakowie, a kosztowało ok. 114 tys. zł (lub 140 tys. zł, kwota też wzbudza wątpliwości). Stoi daleko od serca miasta, przy ul. Kopernika, na trawniku, obok krzaków. Czyżby urzędnicy uznali, że to jednak zły pomysł, by stragany z żółtymi parasolami zastępować nowoczesnym "pudełkiem"? Stoiska wzbudziły niemałe kontrowersje wśród krakowian. Miał powstać nowy prototyp, ale na razie, po roku, cisza w sprawie. Pytamy zatem urząd miasta i czekamy na odpowiedzi.

Podpisanie umowy inwestycji kolejowej