Prasówka tygodniowa z 18.06.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Kraków, 18.06.2023. 11.06 - 17.06.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Jarmark Świętojański 2023 w Krakowie. Pod Wawelem na Bulwarze Czerwieńskim można znaleźć różne skarby. Zobaczcie zdjęcia Na Bulwarze Czerwieńskim trwa Jarmark Świętojański. Wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin odbywa się w dniach od 16 do 25 czerwca. Na licznych straganach można znaleźć niezwykłe rękodzieła, biżuterie, pluszaki oraz coś smacznego do zjedzenia. Jeśli jeszcze nie byliście na jarmarku zobaczcie na zdjęciach naszego fotoreportera, co można tam znaleźć. 📢 Były piłkarz Wisły Mariusz Stępiński wziął ślub z piękną krakowianką. Piękne wesele nad Jeziorem Rożnowskim Mariusz Stępiński, były piłkarz Wisły Kraków, zmienił w piątek 16 czerwca stan cywilny. Piękna uroczystość weselna odbyła się w położonym nad Jeziorem Rożnowskim - Gródku nad Dunajcem.

📢 Gęś Pipa podbija Kraków, Krynicę Zdrój, Zakopane. To hit na straganach. Fenomen zabawki to zasługa Tik Toka i sprytu producentów Gęś Pipa w tym roku opanowała stragany z pamiątkami w całej Polsce. Pluszowego ptaka można kupić w każdym turystycznym mieście. Oczywiście nie mogło zabraknąć jej także w Krynicy-Zdroju. Jest przeróżnych rozmiarów. Kosztuje od 30 do nawet 100 zł. Jak można zauważyć gęsi kupują nie tylko dzieci, ale także dorośli. Pluszowa maskotka to odzew producentów zabawek na ogromną popularność gęsi Pipy, która "podpaliła" Tik Toka.

Tygodniowa prasówka 18.06.2023: 11.06-17.06.2023 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziwne konstrukcje na Rynku Głównym. Takich rzeczy tu jeszcze nie było. Trwa montaż boisk na Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie Wielkie, płaskie metalowe stelaże rozłożone na płycie Rynku Głównego od strony ul. Szewskiej przykuwają uwagę przechodniów, bo takich konstrukcji tu jeszcze nie było. Ale też nie było tu nigdy igrzysk europejskich i zawodów w padlu oraz teqballu. Właśnie trwa budowa boisk i trybun, na których będą rozgrywane w Krakowie zawody IE 2023 w tych mało znanych dyscyplinach sportowych.

📢 Te muzyczne gwiazdy zaśpiewają na ceremonii otwarcia Igrzysk Europejskich 2023 w Krakowie. Wśród nich zwycięzca Eurowizji Już za nieco ponad tydzień na stadionie Wisły w Krakowie otwarte zostaną III Igrzyska Europejskie 2023. Organizatorzy ujawniają coraz więcej szczegółów dotyczących ceremonii rozpoczynającej imprezę. Znacznie wydłużyła się lista muzycznych gwiazd, które zaśpiewają podczas wydarzenia. Wśród są nich są legendy polskiej sceny, wchodzące gwiazdy, a także zwycięzca Eurowizji z 2022 roku. 📢 Panoramiczny pociąg wielką atrakcją! Kursuje też przez Kraków, Tarnów i Bochnię. Ale widoki! Warto kupić bilet. Mamy zdjęcia [17.06] Z Krakowa m.in. do Przemyśla i austriackiego Grazu dojechać można już pociągiem ze specjalnym bezprzedziałowym, panoramicznym wagonem! To pierwsza taka atrakcja na naszej kolei. Wagon, dzięki ogromnym oknom, pozwala pasażerom cieszyć się niesamowitymi widokami podczas jazdy.

📢 Rekrutacja 2023. Najwięcej kandydatów do klasy dla przyszłych techników programistów: sześciu na jedno miejsce To już ostatnie dni na składanie podań do liceów i techników w rekrutacji 2023. W najbardziej jak dotąd szturmowanym krakowskim ogólniaku - VI LO - na jedno miejsce przypada obecnie średnio 2,3 kandydata. Natomiast jeśli weźmie się pod lupę poszczególne klasy w krakowskich szkołach średnich, okaże się, że w niektórych konkurencja jest znacznie większa. Rekord należy do klasy dla przyszłych techników programistów w Technikum Łączności nr 14, gdzie o jedno miejsce już teraz walczy ponad sześciu kandydatów. 📢 Noc Teatrów w sobotę w Krakowie. Spektakle teatralne za darmo! Zobacz program 66 spektakli, w tym 8 przedstawień plenerowych, w wykonaniu aktorskich ekip 10 teatrów instytucjonalnych oraz kilkadziesiąt teatrów i grup nieinstytucjonalnych - w najbliższą sobotę, 17 czerwca Kraków stanie się wielką sceną teatralną. Spektakle będzie można zobaczyć za darmo - wszystko to za sprawą 16. odsłony Nocy Teatrów.

📢 Z tego słyną Niepołomice. Nie tylko puszcza i Puszcza. To także turystyczne atrakcje, duży biznes i jedna z najbogatszych gmin w Małopolsce Za sprawą historycznego awansu Puszczy Niepołomice do ekstraklasy piłkarskich rozgrywek, o Niepołomicach zrobiło się głośno w całej Polsce. Miasto świętuje historyczny sukces swojego klubu, choć do tej pory z futbolem raczej go nie kojarzono. Z puszczą owszem, ale w dosłownym znaczeniu. Teraz to się zmienia, ale podkrakowskie Niepołomice to przede wszystkim zabytki, miejsca do zwiedzania, biznesowe zagłębie, intrygujące historie i piękna przyroda. Sprawdź z czego słyną Niepołomice i przejdź do galerii zdjęć, aby poznać najciekawsze atrakcje! 📢 Kraków. Dwie linie zamiast jednej? Od wakacji uruchomienie nowej, dodatkowej linii 199 "W odpowiedzi na prośby mieszkańców Zarząd Transportu Publicznego (ZTP) zaplanował od wakacji uruchomienie nowej, dodatkowej linii 199" - czytamy na Facebooku ZTP. Dodatkowa linia? Raczej chodzi o podzielenie jednej z najdłuższych linii autobusowych czyli 139. Dwie krótsze trasy, dwóch linii mają oznaczać mniej spóźnień i problemów dla pasażerów.

📢 Wypadek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Kierowcy utknęli w ogromnym korku W piątek w godzinach popołudniowych na autostradowej obwodnicy Krakowa zderzyły się trzy samochody: dwa osobowe i jeden dostawczy. Do wypadku doszło między węzłami Kraków Balice i Kraków Bielany na pasie w kierunku Rzeszowa. Dwie osoby zostały ranne. 📢 Narkotykowy gang rozbity. Podczas akcji specjalnej złapano kolejnych dilerów Dzięki małopolskim policjantom i brzeskim kryminalnym zatrzymano kolejnych 5 mężczyzn w w śledztwie dotyczącym wprowadzenia do obrotu i rozprowadzenia na czarnym rynku hurtowych ilości narkotyków.

📢 Olympic Day na stadionie Wawelu: ceremoniał olimpijski i zawody lekkoatletyczne dla dzieci i młodzieży. Zobaczcie zdjęcia Na stadionie Wawelu Kraków w piątek (16 czerwca 2023 r.) odbyła się wyjątkowa uroczystość i zawody. W ceremoniale olimpijskim uczestniczyli zaproszeni goście, olimpijczycy, odbyły się też lekkoatletyczne zawody dzieci i młodzieży. A to wszystko z okazji Biegu Dnia Olimpijskiego Olympic Day.

📢 Memy o Szymborskiej na urodzinach poetki na Uniwersytecie Jagiellońskim W stulecie urodzin Wisławy Szymborskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się spotkanie dla młodzieży poświęcone poetce. W ramach wydarzenia odbyła się, m.in. debata poświęcona twórczości poetki. Podczas wydarzenia poznaliśmy także zwycięzców konkursów skierowanych do licealistów i studentów - "Naśladowanie Szymborskiej" i "Memy o Szymborskiej". 📢 Kraków. Kosiarka za 220 tys. zł zajęła się kopcem Krakusa. Niezły efekt! "Spider Najdroższy na Kopcu Krakusa w Krakowie" - pochwalił się Zarząd Zieleni Miejskiej wrzucając na Facebooka zdjęcia z pracy niedawno kupionej kosiarki do trawy. Po zdjęciach widać, że kosi ładnie i z tego co mówią urzędnicy - szybko. "Wykoszenie kopca – kilka godzin, dwie osoby. Równo, estetycznie i z dużo mniejszą ingerencją w teren" - zaznacza ZZM. W przyszłym tygodniu koszenie Kopca Wandy.

📢 Kupiliście to w sklepach Ikea, Action, Pepco, Sinsay czy Castorama? UWAGA! Te produkty są NIEBEZPIECZNE i zostały wycofane! KOMUNIKAT! Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i SANEPID opublikował kolejne komunikaty, o wycofywanych rzeczach z popularnych sklepów! Jest tu roślina z ze sklepu IKEA, biżuteria z Tedi zabawka z Action czy suszarka z TK Maxx. Sprawdź te komunikaty z ostatnich miesięcy - jest ich 25!

📢 Jesteś nieskazitelnego charakteru? Możesz zostać ławnikiem sądowym. Właśnie ruszył nabór Osoba pełniąca tę funkcję nie musi mieć wykształcenia prawniczego, ale wymagane jest co najmniej wykształcenie średnie. Dodatkowo musi ona ukończyć 30. rok życia i nie przekroczyć 70. roku życia. Niezbędna jest również nieskazitelna opinia. W związku z upływającą 31 grudnia kadencją ławników wybranych w 2019 roku, ogłoszony został nabór na kadencję 2024–2027. Kandydaci mogą składać wymagane dokumenty do 30 czerwca. Potrzebnych jest 283 ławników.

📢 Igrzyska Europejskie 2023 w Krakowie. Ulica Bulwarowa w Nowej Hucie zamieniła się w trybunę do oglądania zmagań triathlonistów Na zamkniętej od kilku dni ulicy Bulwarowej powstała już trybuna dla widowni, a na wysokości Zalewu Nowohuckiego asfalt został wyłożony podkładami. To właśnie tu już niedługo będzie można podziwiać zmagania triathlonistów, którzy będą biegali, jeździli na rowerach i pływali. Igrzyska potrwają od 21 czerwca do 2 lipca. Zobaczcie, jak bardzo zmieniła się Bulwarowa. 📢 Weekend w Krakowie: Jarmark Świętojański, AreNa Lato Festival, Noc Teatrów, Festiwal Kolorów i nie tylko. Oto najlepsze wydarzenia! W lecie weekendy w Krakowie są niezwykle intensywne! Wraz z kolejnym ostatnim przedwakacyjnym weekendem, do miasta zawitają ciekawe wydarzenia, eventy oraz atrakcje - a wśród nich m.in. liczne koncerty, imprezy, festiwale i wiele innych. Co robić w dniach 16 do 18 czerwca? Sami zobaczcie!

📢 Kraków już czeka na uczestników igrzysk europejskich i kibiców. Zobacz, jak prezentują się obiekty sportowe Pozostał już niecały tydzień do rozpoczęcia III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce. Wielkie otwarcie imprezy zaplanowano na środę 21 czerwca. Na stadionie Wisły prowadzone są prace związane z przygotowaniem obiektu na to widowisko, podczas którego zaprezentują się sportowcy z całej Europy i gwiazdy muzyki. Na uczestników igrzysk czekają odnowione obiekty sportowe. Niektóre z nich powstały na czas imprezy. Niemal wszystko jest już gotowe. Pozostało jeszcze ustawienie boisk i trybun do padla i teqballa na Rynku Głównym. W czwartek, 15 czerwca, swoje harce zakończył na nim Lajkonik i teraz w ekspresowym tempie ma zostać rozłożona infrastruktura niezbędna do sportowej rywalizacji. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak prezentują się obiekty sportowe przygotowane na igrzyska.

