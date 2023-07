Prasówka tygodniowa z 16.07.2023 w Krakowie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Ryucon to festiwal kultury dalekowschodniej organizowany co roku w Krakowie, odwiedzany przez tysiące fanów z całej Polski. To już druga edycja tego wydarzenia, która odbywa się w Tauron Arenie Kraków w dniach 15-16 lipca 2023 roku.

Podczas igrzysk europejskich kompleks obiektów sportowych przy ul. Stróża Rybna zamienił się w Płaszowianka Arenę. Dzięki transmisjom telewizyjnym był promowany nie tylko w kraju ale również w Europie. Teraz w klubie liczą tam na to, że może w końcu zostanie zrealizowany projekt przebudowy obiektów. Jak pięknie mogłoby wszystko tam wyglądać uczestnicy igrzysk mogli zobaczyć na wizualizacji wywieszonej na ścianie klubowej hali. Przejdź do GALERII, by zobaczyć jak obiekty KS Płaszowianka prezentowały się przed igrzyskami, w czasie tej imprezy, jak wyglądają teraz, a jak mogą, gdyby zostały zmodernizowane.

Centrum Krakowa, place zabaw, blokowiska czy też miejskie parki - właśnie w tych miejscach coraz częściej pojawiają się dzikie zwierzęta. Począwszy od gryzoni, po dzikie ptaki, mniejsze ssaki, czy też pokaźnych rodzajów dziki, a nawet łosie. Nowe pokolenia dzików czy saren wcale nie migrują do miasta z zewnątrz, ale rodzą się w nim. Coraz częściej dzikie tereny są im obce, a miejskie warunki to jedyne co znają. - To nie dzikie zwierzęta mają problem z nami, ale my z nimi. To my musimy się nauczyć gospodarować tymi gatunkami, gospodarować przestrzenią miejską i współżyć z tymi zwierzętami - wyjaśnia dr hab. inż. Marek Wajdzik, prof. URK, a także członek rady naukowej Polskiego Klubu Ekologicznego.