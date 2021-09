Prasówka Kraków 9.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.09.2021, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Oficjalnie: Monika Bogdanowska odwołana ze stanowiska małopolskiej konserwator zabytków”?

Prasówka Kraków 9.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Oficjalnie: Monika Bogdanowska odwołana ze stanowiska małopolskiej konserwator zabytków Małopolska wojewódzka konserwator zabytków Monika Bogdanowska traci stanowisko. Z wnioskiem o jej odwołanie wystąpił wojewoda małopolski Łukasz Kmita. W czwartek późnym popołudniem biuro prasowe Urzędu Wojewódzkiego potwierdziło, że główny Konserwator Zabytków wyraził zgodę na tę dymisję.

📢 W nowohuckich plenerach powstaje film o esbeku, który inwigilował Wojtyłę "Figurant" to opowieść o esbeku, który przez 20 lat inwigilował Karola Wojtyłę. Fabułę oparto na faktach, które nie są powszechnie znane. Wojtyła jest katalizatorem działań głównego bohatera, ale przez cały czas pozostaje w tle, nigdy nie widzimy go z bliska. Film to przede wszystkim psychologiczny portret człowieka żyjącego w wyizolowanym świecie tajnych służb i inwigilacji.

📢 Kraków nie został Zieloną Stolicą Europy. Wcześniej lokalni aktywiści wysłali list do komisji konkursowej Tallinn został wybrany Zieloną Stolicą Europy 2023. Stolica Estonii w finale wyprzedziła m.in. Kraków. W prestiżowym konkursie European Green Capital Award nagradzane są miasta zaangażowane w kwestie środowiskowe i zrównoważony rozwój. Sam start stolicy Małopolski w tej rywalizacji budził jednak ogromne kontrowersje wśród miejskich aktywistów.

Prasówka 9.09 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękna relacja człowieka z łabędziem. Te zdjęcia robią wrażenie [ZDJĘCIA] Tak wygląda przyjaźń między człowiekiem a zwierzętami. Pan Janusz od wielu lat niemal codziennie pojawia się przy stawie na Dąbiu. Łabędzica Agata bardzo mu ufa, często siada obok mężczyzny, kładzie mu nawet głowę na kolanach. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz tę niezwykłą relację.

📢 Memy po meczu Polska - Anglia 1:1. Glik jak zapaśnik, Szymański jak czołg Polska - Anglia 1:1. Czekaliśmy na wielki mecz na Stadionie Narodowym i nie zawiedliśmy się! Polscy piłkarze postawili się Wyspiarzom, a najbardziej wojowniczy był Kamil Glik, który wcielił się w zapaśnika i rozstawiał Anglików po kątach. Na nic to się wszystko zdało, gdy do akcji wkroczył Harry Kane. Wojciech Szczęsny znów okazał się nieszczęsny, przepuszczając piłkę do siatki po jego strzale. Ale ostatnie słowo należało do Damiana Szymańskiego, który wszedł w angielską obronę jak czołg. Obejrzyjcie najlepsze memy po meczu w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Kraków. CBA zatrzymało byłą wiceprezydent Elżbietę K. oraz jedną z wicedyrektorek Zarządu Dróg Miasta Krakowa W Krakowie zatrzymano Janinę P., obecną wicedyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa i byłych urzędników pod zarzutem działań korupcyjnych - przyjmowania łapówek za korzystne rozstrzygnięcia spraw administracyjnych. Wśród zatrzymanych jest była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K., która odpowiadała w mieście za planowanie przestrzenne.

📢 Bieg Trzech Kopców w Krakowie. Zapisy dla biegaczy od 9 września W czwartek 9 września o godzinie 12 wystartowały zapisy internetowe do jednego z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń biegowych w Krakowie. Bieg Trzech Kopców zaplanowany jest w tym roku na niedzielę 3 października (godz. 10.30). 📢 Kraków zalany falą... pseudograffiti. Wygląda to fatalnie [ZDJĘCIA] Kraków został zalany falą "dzieł pseudoartystów". Nielegalne graffiti szpeci nie tylko peryferyjne osiedla miasta, ale również - o zgrozo - centrum stolicy Małopolski. Wzdłuż wielu ulic i placów mieszkańcy oraz turyści, zamiast pięknych elewacji kamienic widzą nierzadko bohomazy. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, jak źle to wygląda.

📢 Lider kiboli Cracovii stanie przed sądem. Pawłowi Ł. ps. Master grozi 15 lat odsiadki Sześć osób, członków gangu pseudokibiców Cracovii, stanie przed krakowskim sądem m.in. za przemyt 2,7 tony marihuany o czarnorynkowej wartości prawie 55 mln zł. Akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do krakowskiego sądu. Wśród aresztowanych jest lider kibolskiej bojówki Jude Gang Paweł Ł. ps. Master. Mężczyznom grozi do 15 lat odsiadki.

📢 Kraków. Przełomowe decyzje w sprawie parku przy Karmelickiej. Ma być gotowy w roku wyborczym [WIZUALIZACJE] Gotowy jest projekt budowlany parku przy ul. Karmelickiej. W tym roku ma zostać przygotowany teren pod inwestycję, tak by w kolejnym można było rozpocząć nasadzenia zieleni. W urzędzie planują, by prace zakończyć w 2023 r., kiedy przypada 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej, której imię ma nosić park. Mieszkańcy zwracają uwagę, że to także rok, w którym odbędą się wybory samorządowe. 📢 ME siatkarzy 2021. Gorący doping kibiców i dobra zabawa na meczu Polska - Ukraina w Tauron Arenie Kraków. Na trybunach 104-latka! [ZDJĘCIA] Meczem z Ukrainą Polska zakończyła rywalizację w grupowej mistrzostw Europy siatkarzy. W środowym (8.09.2021) spotkaniu w Tauron Arenie Kraków Biało-Czerwoni tradycyjnie mogli liczyć na wspaniały doping kibiców. Prawdziwą furorę zrobiła na trybunach... 104-letnia fanka z Częstochowy. Pani Pelagia Rumińska zadeklarowała, że nie opuściła żadnego meczu Polaków! Zobacz, co działo się na trybunach, znajdź się na zdjęciach.

📢 Kraków. Kluczowa droga na lotnisko w Balicach może zostać całkowicie zamknięta Kluczowa droga na lotnisko w Balicach może zostać zamknięta. Wykonawca przebudowy ulicy Królowej Jadwigi potrzebuje coraz więcej miejsca do prowadzenia prac, przez co przejazd nią wkrótce może okazać się niemożliwy. W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa analizują sprawę - nie ukrywają: objazdu tej drogi nie ma.

📢 Kraków. Wielkie betonowanie nad Wisłą. Trwa budowa największego przęsła nowego mostu kolejowego [ZDJĘCIA] Ponad 20 godzin potrwa betonowanie największego przęsła nowego mostu kolejowego w Krakowie. To ważny moment budowy przeprawy, która ma przyspieszyć przejazd przez miasto pociągów dalekobieżnych. W sumie PKP Polskie Linie Kolejowa S.A., dla ułatwienia podróży w aglomeracji krakowskiej, budują trzy mosty pomiędzy Grzegórzkami i Zabłociem. Powstanie tam też kładka pieszo-rowerowa.

