Prasówka Kraków 9.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

35-letni pomocnik Sławomir Peszko, ostatnio zawodnik Lechii Gdańsk, gościł we wtorek w Wieczystej Kraków. Jest bliski podpisania kontraktu z klubem z klasy okręgowej. Decyzja w tej sprawie powinna zapaść w ciągu dwóch dni. Nowymi zawodnikami Wieczystej zostali 25-letni obrońca Patryk Kołodziej i 27-letni pomocnik Mateusz Gamrot - ostatnio występujący w III-ligowym Hutniku Kraków.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Może zabraknąć leków w polskich aptekach. Od 1 lipca dostawa medykamentów może być zagrożona – ostrzega branża farmaceutyczna. W apelu skierowanym do ministra zdrowia, Związek Pracodawców „Transport i Logistyka Polska”, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy RP, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, PASMI Związek Pracodawców „Polski Związek Producentów Leków bez Recepty”, Izba Gospodarcza „FARMACJA POLSKA”, domagają się zmiany artykułu 77a ustawy.

Z kamienicy przy ul. św. Tomasza, w której kiedyś działało m.in. kino Apollo, została w tej chwili sama fasada. Niektórych niepokoi skala przebudowy zabytkowego budynku, w którym powstaje nowy hotel Saski. Obiekt, który będzie częścią sieci Hilton, ma być otwarty pod koniec 2021 roku. Skala inwestycji, biorąc pod uwagę lokalizację, jest ogromna. Hotel będzie zajmował ul. św. Tomasza na odcinku od ul. św. Jana do ul. Sławkowskiej. Zagarnie więc również budynek, w którym mieściło się Krakowskie Centrum Kinowe ARS, wraz z kinem Sztuka.

Niedawno na jego górnych kondygnacjach pojawiły się złote zdobienia, a teraz zaczął świecić nocą. Szkieletor, pardon, Unity Tower właśnie zmieniło i rozświetliło wieczorną panoramę Krakowa. To nie jest jeszcze efekt końcowy, bo w 102,5-metrowym biurowcu wciąż trwają prace wykończeniowe, ale znak, że finał inwestycji jest blisko. Widok robi wrażenie? Zobacz zdjęcia.

Piasek, nowe toalety, przebieralnie i prysznice oraz miejsce do piknikowania. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zaprezentował wizualizacje plaży nad zalewem Bagry, która powstanie w ramach zwycięskiego projektu z budżetu obywatelskiego.

Trwa budowa Trasy Łagiewnickiej. Osoby odpowiedzialne za inwestycję podkreślają, że wykorzystywane są dobre warunki pogodowe do tego, by wykonać prace ziemne. Znacznie postępują więc roboty związane m.in. z budową tuneli oraz nowej linii tramwajowej z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej, a także przebudową torowiska wzdłuż tej arterii.