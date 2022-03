Prasówka Kraków 9.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 9.03: top 3 artykuły z wczoraj

W hali Hutnika Kraków schronienie znalazło 215 uchodźców z Ukrainy. Hutnik do akcji przyjęcia uchodźców włączył się w niedzielę. Pierwotnie przygotowano 50 miejsc, potem na szybko organizowano kolejne, zamiast łóżek polowych organizowano alternatywne miejsca do odpoczynku. - Wykorzystaliśmy wszystko, co mieliśmy, materace sportowe. Dowieziono nam już jednak docelowe łóżka, wypełniliśmy nimi całą halę. Dostaliśmy też koce, poduszki - informuje Artur Trębacz, prezes Hutnika.