Prasówka Kraków 9.04.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Puszcza Niepołomice - Wisła Kraków. Dwa tysiące ludzi - bo więcej niepołomicki stadion nie jest w stanie pomieścić - zobaczyło z trybun mecz drużyn walczących o ekstraklasę. Kibice Wisły wypełnili nie tylko sektor dla gości, ale tak naprawdę całą trybunę za bramką, a na głównej trybunie szaliki Puszczy przeplatały się z szalikami "Białej Gwiazdy". Solidnie do spotkania przygotowała się natomiast grupa dopingująca "Żubry", która napędzała zespół - i była przez ten zespół napędzana. Zobaczcie zdjęcia z trybun podczas Meczu Stulecia Puszczy.

Musisz wybrać się do ortodonty, albo taka wizyta czeka twoje dziecko? Zatem ten ranking może pomóc ci w wyborze tego specjalisty. Kto cieszy się uznaniem wśród pacjentów? Oto zestawienie najlepiej ocenianych ortodontów w Krakowie, którzy pomagają przywrócić nam piękny uśmiech.

Wieczysta Kraków - Lublinianka. Wielka Sobota, rywal skazany na wysoką porażkę, no i na dodatek zimno - powiedzmy sobie szczerze, to nie był mecz, który mógłby przyciągnąć na stadion Wieczystej tłumy. Ale trochę ludzi przyszło, na początku piłkarze ich rozgrzali (3:0 po 15 minutach), w sumie zobaczyli efektowne zwycięstwo 7:1. Zobaczcie zdjęcia kibiców, kórzy w sobotę 8 kwietnia byli na stadionie przy ul. Chałupnika.

Marcina Branc od zawsze interesował się historią i modelarstwem. W dzieciństwie lubił zbierać i sklejać ze sobą wszystko co było dostępne. Dziś tworzy niesamowite dioramy, czyli modele pojazdów umieszczone w konkretnej scenerii. - Moją specjalnością są modele wraków, które według mnie modelarsko są bardzo ciekawe, bo wymagają większego kunsztu w odtworzeniu na pojeździe zniszczeń i upływu czasu - mówi modelarz z Krakowa.

Ofiarą oszustów podających się za pracowników banku padł 52-letni mieszkaniec Krakowa. Mężczyzna zmanipulowany przez telefonujących do niego przestępców zdecydował się na założenie nowego rachunku bankowego i przelanie tam wszystkich swoich oszczędności. Stracił ponad 200 tys. złotych.

Mieszkańcy Rącznej w gminie Liszki oburzyli się po tym, jak zobaczyli stosy drzewa wyciętego w lesie w ich miejscowości. Zaalarmowali wszelkie służby interweniując i upominając się o wyjaśnienia przyczyn wycinki drzew. Jednocześnie podkreślają, że to drzewa sadzone przed kilkudziesięciu laty przez tutejszą społeczność.

W krakowskim sanktuarium św. Kazimierza Królewicza w piątek wieczorem odbyło się Jerozolimskie Misterium Pogrzebu Chrystusa. Wstrząsające w swej wymowie i bogate w symbolikę misterium należy do tzw. Teatru Bożego, czyli nabożeństwa, w którym modlitwie i lekturze Pisma Świętego towarzyszą obrazowo przedstawiane sceny zdjęcia Pana Jezusa z krzyża, namaszczenia go i złożenia do grobu.

W tym przetargu chodzi o teren znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu pozostałości austriackiego fortu nr 7 „Za rzeką”, należącego do Twierdzy Kraków wzniesionej w XIX wieku. Działa położona jest przy ul. Rydla. To już drugi przetarg na park dla okolic Bronowic ogłoszony w ostatnim czasie. Niemal równocześnie Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie rozpoczął poszukiwania wykonawcy dla parku na terenie po dawnym Motelu Krak.