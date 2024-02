Prasówka Kraków 9.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.02, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Słynna kawiarnia jeszcze się buduje, ale do Bunkra Sztuki już zajrzeliśmy”?

Prasówka Kraków 9.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Słynna kawiarnia jeszcze się buduje, ale do Bunkra Sztuki już zajrzeliśmy Bunkier Sztuki po trwającym przeszło trzy lata remoncie wrócił do swojej siedziby przy placu Szczepańskim. Na razie są tu gole ściany, ale jeszcze w lutym pierwsza wystawa. Przed budynkiem powstaje też konstrukcja lubianej przez krakowian kawiarni. W czwartek, 8 lutego, mieszkańcy mogli zajrzeć do Bunkra Sztuki.

📢 Niezwykła akcja w XXVII LO w Krakowie. Popularni influencerzy w oktagonie z młodzieżą. Tak walczyli z hejtem w sieci! W minioną środę 6 lutego w XXVII LO w Krakowie, miało miejsce wyjątkowe i ważne wydarzenie. Fundacja #DOBRYhasztag we współpracy z psychologami, napisała program dla młodych ludzi, który ma przeciwdziałać zjawisku hejtu. Ma on formę współczesnego show, którego widzowie stają się nie tylko uczestnikami, ale też twórcami. Areną walki z hejtem jest oktagon – miejsce popularnych w ostatnich latach „freak fightów".

📢 Kraków. Nowe autobusy mini trafiły do MPK. Pojadą na trasie Mistrzejowice - Zakole Są małe, zwrotne i mogą przejechać tam, gdzie nie mają na to szans duże autobusy. Do floty krakowskiego przewoźnika dołączyły cztery mini autobusy Automet o długości 7,4 metra. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów mogą przewieźć jednocześnie prawie 30 pasażerów, w tym 13 na miejscach siedzących.

Prasówka 9.02 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emocje sięgnęły zenitu! Jedyne takie porsche na świecie zaparkowało w krakowskim muzeum W czwartek - 8 lutego - motoryzacyjne serca krakowian zabiły mocniej. Miłośnicy luksusowej marki Porsche mogli zobaczyć w Muzeum Inżynierii i Techniki pokaz jedynego na świecie takiego modelu porsche taycan. Było na co popatrzeć...

📢 Kraków szuka chętnych na lokale użytkowe. Mają powierzchnię od 6,5 do ponad 400 metrów kwadratowych Miasto szuka chętnych na najem 31 lokali użytkowych w różnych częściach Krakowa. Druga w tym roku aukcja Zarządu Budynków Komunalnych, w efekcie której można zagospodarować lokal gminny i np. rozpocząć w nim działalność, odbędzie się 29 lutego. Na liście oferowanych przez miasto lokali znajdziemy takie adresy jak: ul. Basztowa 15, ul. Dietla 11 i 101 czy Bonerowska 14 w samym centrum, ul. Francesco Nullo 12 na Grzegórzkach, a także wiele lokalizacji na nowohuckich osiedlach. 📢 Protest rolników w Krakowie. W piątek szykuje się paraliż południowo-wschodniej części miasta. Ciągniki mają dojechać niemal do centrum Z planów organizatorów protestu rolników wynika, że w piątek około południa komunikacyjny paraliż może może objąć wschodnią i południową część Krakowa. Rolnicy zapowiadają powolny przejazd ciągnikami z okolic Pobiednika Wielkiego do ronda Mogilskiego. Drugi sznur ciągników ma wyruszyć ok. godz. 10 z okolic Bochni i dojechać do ronda Antoniego Matecznego. - Tak głęboko w Kraków jeszcze nie wjeżdżaliśmy - mówi Michał Kwaśny, rolnik biorący udział w jutrzejszych protestach.

📢 Lokal "Charlotte" znów otwarty po historii z dolegliwościami. Sanepid potwierdza: to był norowirus Zgodnie z zapowiedziami, krakowski lokal "Charlotte" przy pl. Szczepańskim jest od czwartku (8 lutego) ponownie otwarty "po przejściach". Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu został tymczasowo zamknięty po doniesieniach o dolegliwościach wśród jego gości. Dwa dni temu, we wtorek, menadżerka "Charlotte" poinformowała, iż badania wykazały, że za objawami, które wystąpiły u gości, jak też u pracowników lokalu, stała infekcja norowirusem, który powoduje tzw. grypę żołądkową. Również Sanepid informuje, że uzyskano wyniki z potwierdzonym norowirusem.

📢 Kraków. Ze znakiem do punktu skupu złomu. Ile można dostać za zakaz zatrzymywania się? Historia jak z kawału. "Przychodzi facet do skupu złomu ze znakiem drogowym w dziecięcym wózku...". Ale w Krakowie to nie żart, tylko prawdziwa sytuacja, która wydarzyła się na ul. Kocmyrzowskiej w Krakowie. Pan przyłapany na opiece nad znakiem próbował się wytłumaczyć, ale ostatecznie mu się jednak nie udało...

📢 Hałas z autostrady A4 dokucza mieszkańcom Krakowa i Wieliczki. Domagają się naprawy starych i budowy nowych ekranów akustycznych Mieszkańcy Wieliczki i Krakowa mają dosyć hałasu. Mimo zamkniętych okien w ich mieszkaniach uciążliwości hałasowe dobiegające z pobliskiej A4 są nie do zniesienia. Mieszkańcy przygotowali specjalną petycję, w której wnioskują o wymianę i budowę nowych ekranów akustycznych na odcinku drogi A4 węzeł Bieżanów do przecięcia się drogi A4 z pociągiem do Wieliczki/okolice ul. Rakuś w Krakowie. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odnosi się do sprawy. 📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Radomiakiem Piłkarze Cracovii w sobotę o godz. 15 rozpoczynają wiosenną część sezonu meczem z Radomiakiem. W zimie doszło do małych zmian kadrowych w zespole "Pasów". Przyszło dwóch zawodników - Patryk Sokołowski i Eneo Bitri, natomiast klub pożegnał się z Jakubem Myszorem i Thiago. Oprócz tego przybyło kontuzji, dwóch kolejnych zawodników jest nie do gry. Na jaki skład w pierwszej kolejce w tym roku zdecyduje się trener Jacek Zieliński. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 W piątek rusza kolejna budowa na zakopiance pod Krakowem. Kładka w Mogilanach ma powstać do listopada W piątek 9 lutego ma rozpocząć się budowa kolejnej kładki dla pieszych nad zakopianką, tym razem w Mogilanach, ale już w czwartek były wielkie utrudnienia. Na miejsce przywzieziono elementy konstrukcyjne, a ruch ograniczono do jednego pasa. Korek w kierunku Zakopanego zaczynał się już od zjazdu z A4.

📢 Ogromne kolejki w tłusty czwartek w Krakowie. Tłumy szturmowały popularne cukiernie, pączki schodziły na pniu Tłusty Czwartek opanował Kraków i brzuchy krakowian. To jest ten dzień, dzień, w którym każdy może dać sobie dyspensę od każdej diety, na której próbuje być. Krakowianie od rana stoją w kolejkach po pączki w mieście. Te najlepsze robione przez fachowych cukierników w renomowanych piekarniach. Dla zapominalskich i spóźnialskich zostaną pączki marketowe, często suche i z plastikowego pudełka. Tłusty czwarte jest raz w roku, dajmy ponieść się kaloriom.

📢 Strażacy podsumowują akcje powodziowe i walczą z powalonymi drzewami. A deszcz znów pada, namoknięta ziemia już nie przyjmuje wody W podkrakowskich gminach strażacy śledzą prognozy i przygotowują się do powtórki interwencji związanych z podtopieniami, pompowaniem wody z rozlewisk na podwórkach, udrożnianiem przepustów i ochrony gminnych boisk, chodników, dróg. Podsumowali ostatnie działania z początku tygodnia, gdy walczyli z wodą w dzień i w nocy. Teraz udostępnili zdjęcia z akcji przeciwpowodziowych. 📢 Protest rolników. Uwaga na utrudnienia w ruchu w piątek 9 lutego 2024. Mapa protestów Na oficjalnej mapie dostarczonej przez organizatorów jest blisko 200 punktów, w których odbędą się protesty rolników. W piątek 9 lutego 2024 należy spodziewać się ogromnych utrudnień w ruchu w całej Polsce. 📢 Kraków. Ulica Kocmyrzowska zamieniła się w wielki plac budowy. Kierowcy i piesi muszą sobie jakoś radzić Rozkopane pobocza, tymczasowe chodniki z betonowych płyt, zwężenia na ulicy i ciężki sprzęt na każdym kroku - tak dziś wygląda ulica Kocmyrzowska na Wzgórza Krzesławickich. Cztery miesiące temu rozpoczęła się przebudowa wylotówki na Proszowice. Kocmyrzowska przebudowywana jest w cieniu większej inwestycji - budowy trasy S7 na odcinku Widoma Kraków oraz mającej się z nią połączyć Północnej Obwodnicy Krakowa.

📢 Kraków. Planują tramwaj na Alejach Trzech Wieszczów i ulicy Konopnickiej Wraca pomysł wybudowania linii tramwajowej wzdłuż Alej Trzech Wieszczów. Do tego trasa miałaby zostać przedłużona do ul. Konopnickiej. To jedno z założeń zaktualizowanej strategii rozwoju dla stolicy Małopolski. 📢 Miliony na utrzymanie stadionu Wisły Kraków. Problem może rozwiązać znalezienie sponsora 2023 rok był kolejnym, w którym miasto musiało dopłacić z pieniędzy podatników do Stadionu Miejskiego im. H. Reymana, na którym swoje mecze rozgrywają piłkarze Wisły Kraków. Szansą na to, że w końcu utrzymanie obiektu zacznie się bilansować jest znalezienie sponsora tytularnego. Na ostateczny rozrachunek wpływ będzie jednak miało też to, jak w najbliższych miesiącach będą się kształtować opłaty za media i sytuacja związana z inflacją. 📢 Kraków. Budowa S7 na odcinku Miechów - Szczepanowice. Sporo tam błota, ale prace postępują W ponad 76 procentach ukończona jest budowa trasy S7 na odcinku Miechów-Szczepanowice. W grudniu pokazywaliśmy zdjęcia z budowy, która przypominała... biegun północy. Wszystko było przykryte śniegiem, prowadzić prac prawie się nie dało. Śnieg stopniał i najnowsze zdjęcia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pokazują... odwilż na placu budowy. Błota tu mnóstwo, ale widać też odcinki gdzie leży piękny asfalt.

📢 Protest rolników może sparaliżować Kraków i okolice. Jest siedem punktów zbiórek. Liszki zamykają nawet szkoły Protest rolników to akcja ogólnopolska. Będzie już w piątek, 9 lutego i ma trwać od godz. 10 do 18. Zaplanowano wielkie utrudnienia i blokady dróg wojewódzkich, krajowych, a nawet autostrad poprzez blokady wjazdów i zjazdów przy węzłach. Rolnicy sprzeciwiają się polityce rolnej Unii Europejskiej. A gmina Liszki, w której będzie duża koncentracja ciągników i maszyn rolniczych zaplanowała zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach. To z obawy, że mieszkańcy nie dotrą do placówek, żeby odebrać dzieci.

📢 Ranking TOP 10 samorządowych podstawówek w Krakowie. Wkrótce start rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli! 1 marca rozpocznie się zarówno nabór do samorządowych przedszkoli, jak i rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych w Krakowie. Tego dnia zostaną uruchomione elektroniczne systemy rekrutacji. Wnioski o przyjęcie do poszczególnych placówek rodzice będą mieli składać do 29 marca. Wielu rodziców już od dłuższego czasu zastanawia się nad wyborem szkoły dla dziecka. Wskazówką mogą być wyniki egzaminu ósmoklasisty. W naszej GALERII na kolejnych zdjęciach prezentujemy te krakowskie podstawówki samorządowe, w którym ostatni taki egzamin poszedł uczniom najlepiej.

ZOBACZ KONIECZNIE Chcesz zaoszczędzić? Wyjmij te urządzenia z gniazdka

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.