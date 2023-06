Prasówka Kraków 8.06.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Igrzyska Europejskie w Krakowie. Ogłoszono zmiany w organizacji ruchu drogowego ”?

Prasówka Kraków 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Igrzyska Europejskie w Krakowie. Ogłoszono zmiany w organizacji ruchu drogowego Już 21 czerwca rozpoczną się Igrzyska Europejskie 2023. W imieniu komitetu organizacyjnego przedstawiamy informacje na temat ograniczeń w ruchu drogowym w Krakowie i miejsca w Małopolsce, które również będą areną zmagań sportowców lub miejscem ich pobytu. Igrzyska europejskie potrwają do 2 lipca 2023 roku.

📢 Rekordowy Dzień Talentu Wisły Kraków i ORLEN OIL Ogromne zainteresowanie towarzyszyło zorganizowanemu przez Wisłę Kraków wraz z ORLEN OIL Dniowi Talentu (Talent Day) na stadionie przy ul. Reymonta. Trzecia edycja w takiej formule przyniosła rekord. Na wiślacki Talent Day zgłosiło się bowiem około pół tysiąca dzieci!

📢 Pomnik młodego Mikołaja Kopernika stanął w Krakowie na Kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego Młody Mikołaj Kopernik pojawił się na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego na Ruczaju w Krakowie. To rzeźba przedstawiająca słynnego polskiego naukowca jako studenta autorstwa prof. Karol Badyna, który ofiarował je uczelni.

Prasówka 8.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kraków. Pili alkohol na Bulwarach Wiślanych. Mężczyzna wskoczył do rzeki. Utonął na oczach kolegów. Do tragedii doszło też na Zakrzówku Są pierwsze ofiary śmiertelne nieostrożnych kąpieli w Małopolsce. Policja poinformowała, że do dwóch tragicznych zdarzeń doszło w Krakowie: na terenie parku na Zakrzówku oraz w rejonie Bulwarów Wiślanych. - Pamiętajmy, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia oraz zdrowia. Bezpieczna kąpiel to taka, która odbywa się w miejscu do tego przeznaczonym - twierdzi małopolska policja.

📢 W Krakowie są już gotowi do igrzysk europejskich. Zawody odbędą się na odnowionych obiektach W Krakowie zakończono już podstawowe prace związane z modernizacją stadionów i hal w związku z przygotowaniami do igrzysk europejskich. Prowadzone są jeszcze ostatnie roboty wykończeniowe i porządkowe oraz budowy tymczasowej infrastruktury, w tym trybun. 📢 Aleja Róż wygląda, jakby ktoś rozwinął dywan soczystej trawy. Podoba Wam się zrewitalizowane serce Nowej Huty? Od kilku dni mieszkańcy Nowej Huty mogą cieszyć swoje oczy widokiem zielonej trawy w centralnej części al. Róż. Rezultat ostatnich prac przy rewitalizacji tego miejsca najlepiej widać z perspektywy lotu ptaka. Zobaczcie, zieloną symetrię serca Nowej Huty! 📢 Dachowanie w Krzeszowicach. Poszkodowane matka z 8-miesięcznym dzieckiem W Krzeszowicach na osiedlu Czatkowice doszło do wypadku. We wtorek, 6 czerwca w godzinach popołudniowych dachował samochód osobowy. Jechała nim kobieta z 8- miesięcznym dzieckiem. Obydwoje zostali poszkodowani, trafili do szpitala.

📢 Fani muszą uzbroić się w cierpliwość, Kraków Live Festival 2023 odwołany. Organizatorzy wydali oświadczenie "Kraków Live Festival w nowej formule i miejscu będzie miał swój początek w przyszłym roku. Do zobaczenia latem 2024!" - czytamy w krótkim oświadczeniu organizatorów. 📢 Balet Cracovia Danza zaprosił krakowian na swój najnowszy spektakl "Kopciuszek" Do bajkowych tytułów - "Śpiącej Królewny" oraz "Kota w butach" w repertuarze Baletu Cracovia Danza - dołączył "Kopciuszek". Premierowy spektakl krakowski balet zatańczył 6 czerwca na scenie Teatru Variete. 📢 Oto najpiękniejsze zdjęcia Tatr, jakich jeszcze nie widzieliście. Te górskie krajobrazy są tak niesamowite, że zapierają dech w piersiach! Tak pięknych zdjęć Tatr jeszcze nie widzieliście! Kuba Witos, zakopiański fotograf i miłośnik gór, podzielił się nami swoimi najlepszymi górskimi fotografiami. Te zdjęcia nie tylko zachwycają i emanują pięknem, ale także nakłaniają do refleksji o naturze, przyrodzie i roli człowieka na ziemi. Jeśli myślicie, że to zbyt górnolotne słowa, po obejrzeniu galerii zdjęć przyznacie nam rację. I nie będziecie mogli oderwać wzroku od monitora. Te zdjęcia uzależniają! Obejrzyjcie fotografie w galerii zdjęć i przeczytajcie wywiad z ich autorem, który podpowie, co zrobić, aby nasze zdjęcia były jeszcze lepsze!

📢 Kraków. W długi weekend seria remontów, odcięte Bronowice, naprawa tunelu Trasy Łagiewnickiej W dniach od 9 do 11 czerwca br. zaplanowano prace serwisowe na pętli Bronowice Małe (os. Widok). Pojawią się zmiany dla pasażerów komunikacji tramwajowej. Z kolei w sobotę, 10 czerwca w godz. 6.45-20.15 będą prowadzone prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym w ciągu Trasy Łagiewnickiej. W tym czasie zostanie wyłączony ruch tramwajów na odcinku Kurdwanów P+R – Łagiewniki SKA. 📢 Przemiana dawnego Składu Solnego w Krakowie w Planetę Lem wstrzymana. Problemem brak pozwolenia na budowę Realizacja jednej ze sztandarowych inwestycji miasta, Centrum Literatury i Języka Planeta Lem, nie może ruszyć. Utknęła na etapie wydawania pozwolenia na budowę. Co więcej gmina nie ma wystarczających pieniędzy, żeby kompleks mógł powstać. Urzędnicy liczą na fundusze m.in. z Krajowego Planu Odbudowy.

📢 Piłkarze Puszczy Niepołomice o pokonaniu Wisły Kraków: Nie zawsze nazwiska i pieniądze decydują o wyniku Piłkarze Puszczy Niepołomice sprawili ogromną niespodziankę wygrywając aż 4:1 z Wisłą w Krakowie w pierwszym barażowym meczu o awans do ekstraklasy. Zawodnicy Puszczy podkreślali jednak, że nie było w tym przypadku, bowiem byli dobrze przygotowani do tego spotkania, poradzili sobie z presją, nie przestraszyli się prawie 24-tysięcznej widowni i pokazali swoje piłkarskie atuty. Teraz liczą na spełnienie marzeń o ekstraklasie i pokonaniu w decydującym starciu o awans Bruk-Betu Termaliki Nieciecza.

