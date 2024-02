Prasówka Kraków 8.02.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Maria Zającówna-Radwan - wieloletnia aktorka Starego Teatru, artystka związana z Piwnicą Pod Baranami spoczęła w środę, 7 lutego, na cmentarzu Batowickim. Aktorka miała 90 lat.

W Krakowie rośnie przedwyborcza gorączka. Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski choć sam nie będzie walczył w wyborach samorządowych 2024 o reelekcję, to mocno zaatakował w mediach społecznościowych Łukasza Gibałę, który dziś jest liderem prezydenckich sondaży. Rykoszetem dostało się także radnej Małgorzacie Jantos, która w tym tygodniu ogłosiła, że wystartuje z komitetu wyborczego Gibały. Fakt, że Jacek Majchrowski zdecydował się gwałtownie podnieść temperaturę w kampanii jest dość zaskakujący, bo to wbrew jego dotychczasowym zwyczajom. Do tej pory rzadko pozwalał sobie na taką personalną krytykę. Mamy komentarz Łukasza Gibały.