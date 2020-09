Prasówka Kraków 7.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY”?

Prasówka Kraków 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia MEMY. Sezon trwa, ryby biorą! Zobacz najśmieszniejsze wędkarskie MEMY Wędkarski sezon trwa, ryby biorą, a internet pełen jest zdjęć z imponujących połowów. Ostatnio wędkarze z Krakowa chwalili się niezwykłymi zdobyczami - potężnymi sumami wyłowionymi z Wisły. A wrzesień to też miesiąc, w którym łowić można m.in. szczupaki, bolenie, brzany, karasie, karpie, okonie i sandacze. My jednak mamy dla Was nie kalendarz brań 2020, a najzabawniejsze wędkarskie memy. Zobaczcie, wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie! Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Wybraliśmy Kobiece Twarze Małopolski! Zobaczcie te wspaniałe panie! Wybraliśmy Kobiece Twarze Małopolski! W czterech kategoriach: córki, matki, kobiety dojrzałe i seniorki. Rywalizowało 40 uroczych pań, które wcześniej, w głosowaniu internetowym, wskazali nasi Czytelnicy. Nasze jury spotkało się z nimi podczas Forum Kobiecości w hotelu Galaxy w Krakowie. W trakcie castingu i rozmów z uczestniczkami (po 10 pań w każdej kategorii) wyłoniliśmy zwyciężczynie. Zdobyły one tytuł KOBIECA TWARZ MAŁOPOLSKI i główne nagrody, a także awansowały do ogólnopolskiego finału akcji organizowanej przez wydawcę Gazety Krakowskiej – Polska Press Grupę.

📢 Kraków. Odmienionym placem Świętego Ducha zawładną mieszkańcy i turyści. Otwarcie we wtorek Na plac Świętego Ducha, który przeszedł gruntowną metamorfozę, od wtorku (8 września) wejdą mieszkańcy i turyści. Dzięki rewitalizacji dotychczasowy parking zmienił się w miejsce wypoczynku. Koszt całej inwestycji to prawie 2,5 mln złotych.

📢 Cracovia. Młodzieżowcy "Pasów" - ich może wystawić do gry trener Michał Probierz Przepis o grze w zespole ekstraklasy młodzieżowca wszedł w życie w zeszłym sezonie. Wówczas mogli grać piłkarze z rocznika 1998 i młodsi. Teraz bariera została została podwyższona do rocznika 1999 i młodszych. Na jakich zawodników może liczyć trener Cracovii Michał Probierz? Zobaczcie w GALERII. 📢 Akcja ratunkowa na A4. Obwodnica Krakowa zablokowana [KRÓTKO] Akcja ratunkowa na autostradzie A4 w Krakowie. Sytuacji nie spowodował wypadek, ale zasłabnięcie kierowcy. W rejonie węzła Skawina wylądował helikopter LPR. Jezdnia w kierunku Balic jest zablokowana. Trwa akcja ratunkowa. 📢 Tragiczny wypadek na granicy Krakowa. Zginął motocyklista. Są utrudnienia w ruchu Wypadek w Krakowie na ul. Kokotowskiej, w którym zginęła jedna osoba. Do tragedii doszło w poniedziałek (7 września) ok. godz. 14. Motocykl zderzył się z samochodem osobowym. Kierowca jednośladu, mężczyzna w wieku 30-40 lat, poniósł śmierć na miejscu.

📢 Kraków w hitlerowskich barwach. Jak wyglądało miasto za okupacji niemieckiej [ZDJĘCIA] Była taki czas, kiedy Rynek Główny w Krakowie zmieniła nazwę na imię jednego z największych zbrodniarzy w historii świata - Adolf-Hitler-Platz. Podczas hitlerowskiej okupacji na rynku często wisiały flagi z swastykami, a niemieccy żołnierze salutowali na cześć swojego wodza. Rocznica wybuchu wojny, rocznica utworzenia Generalnego Gubernatorstwa, rocznica urodzin Adolfa Hitlera, rocznica dojścia Adolfa Hitlera do władzy... takie okazje niemieccy okupanci hucznie świętowali w Krakowie. Zobaczcie jak wyglądał Kraków pod rządami hitlerowców na zdjęciach Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Zawaliłeś coś w pracy? I tak pewnie radzisz sobie lepiej niż ci projektanci i planiści Jak bardzo można zepsuć projekt łazienki lub dywanu? Okazuje się, że prosty projekt może być spektakularnie zawalony. Zawinił brak wyobraźni, czy raczej jej nadmiar?

📢 Śliczna krakowska blogerka modowa zachwyca świat. Poznajcie Weronikę Załazińską 25-letnia Weronika Załazińska w świecie mody pojawiła się kilkanaście lat temu prowadząc bloga Raspberry and Red. Jej stylizacje zostały docenione przez światowe redakcje magazynów modowych, a sama Weronika z blogerki znanej w światku szafiarek szybko stała się na tyle rozpoznawalna, że zauważyły ją modowo-kosmetyczne koncerny. Zobacz galerię ze zdjęciami znanej krakowianki. 📢 Nowe ognisko koronawirusa wśród zakonnic w Krakowie. 39 zakażonych sióstr W Krakowie pojawiło się nowe ognisko koronawirusa. Jak poinformowała Dominika Łatak-Glonek, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Krakowie, zakażonych jest 39 sióstr felicjanek. Dwie z nich trafiły do szpitala. 📢 Ten sklep codziennie odwiedzają tysiące Polaków. Zobacz najlepsze memy o Biedronce! 7.09.2020 To jeden z najpopularniejszych sklepów w Polsce, który codziennie odwiedzają tysiące Polaków. Biedronka doczekała się też mnóstwa memów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najciekawsze!

📢 Niepołomice. Praca dla 100 osób od zaraz. Trwa nabór do zakładu w strefie przemysłowej Fabryka samochodów ciężarowych MAN Trucks, mająca siedzibę w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej zatrudni – na umowy o pracę - 100 osób: na linię montażu oraz do działu logistyki. Nabór – ogłoszony w związku z uruchomieniem w Niepołomicach produkcji pojazdów nowej generacji (New Truck Generation – NTG) – już trwa. - Stanowi to szansę dla osób, które w związku z obecną sytuacją borykają się z utratą pracy oraz tych, którzy poszukują przestrzeni do rozwoju – podaje MAN Niepołomice. 📢 Kibice na meczu Wieczysta - Bronowianka w klasie okręgowej Kraków. Znajdź się na zdjęciach GALERIA Mecz Wieczystej w klasie okręgowej Kraków znów przyciągnął dużo widzów. Byliście na sobotnim (5.09.2020) spotkaniu w Bronowianką (7:0), znajdźcie się na zdjęciach. Przejdź do GALERII.

📢 Klasa okręgowa Kraków, grupa II. Wieczysta nie zwalnia, wysoko pokonała Bronowiankę [ZDJĘCIA] W meczu 6. kolejki w grupie II klasy okręgowej Kraków (5.09.2020) Wieczysta rozbiła Bronowiankę i zachowała prowadzenie w tabeli. Zobacz, co działo się na murawie, przejdź do GALERII. 📢 Zaczarowany ogród pod Gdowem. Na taki raj trzeba zapracować [ZDJĘCIA] To całkiem okazały kawałek świata – zajmuje ok. 60 arów, pełnych urokliwych zakątków z ławeczkami, oczkiem wodnym, fontanną. Nieoceniony, gdy szuka się piękna i samotności, chociaż samemu nie jest się tu nigdy. Lokatorów – dzikich, lecz prawie oswojonych – jest tu mnóstwo. Zaczarowany ogród pani Grażyny Feliks ma już prawie 30 lat. Stary sad w Liplasie koło Gdowa zamieniał się stopniowo w piękny park pełen kwiatów, drzew i krzewów dobieranych tak, by kolorowo było niemal przez cały rok.

📢 Syn Janusza Palikota wziął bajeczny ślub na greckiej wyspie [ZDJĘCIA] Janusz Palikot (przedsiębiorca i znany były polityk) z dumą relacjonuje w mediach społecznościowych ślub swojego syna, który odbył się na greckiej wyspie Naksos. Trzeba przyznać, że była to bajeczna ceremonia. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz to wydarzenie. 📢 Koronawirus w Małopolsce. Spadła liczba nowych zakażonych [PONIEDZIAŁKOWE DANE] Mamy kolejny dzień ze spadającą liczbą nowy zakażeń koronawirusem w Małopolsce. W ciągu ostatniej doby zakażenie zostało potwierdzone u 88 osób (dla porównania w niedzielę u 91 a w sobotę 120). Trzeba jednak pamiętać, że w weekend wykonywanych jest mniej testów. Na szczęście nie zwiększyła się liczna osób zmarłych z powodu COVID-19. 📢 Gmina Pcim. Poranek z kolizjami na zakopiance [ZDJĘCIA] Poniedziałkowy poranek był dla kierowców pechowy. Na zakopiance w gminie Pcim doszło do aż czterech kolizji.

📢 Kraków. Bagry o zachodzie słońca zachwycają [ZDJĘCIA] Bagry przyciągają plażowiczów nie tylko w słoneczne, ciepłe dni. Potrafią zachwycić również wieczorem, pięknym zachodem słońca. Zobaczcie, jak tam ładnie.

Resort zdrowia poszedł na rękę lekarzom rodzinnym