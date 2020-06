Prasówka Kraków 7.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06.2020, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ulicami Krakowa przeszedł marsz pamięci George'a Floyda.”?

Prasówka Kraków 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ulicami Krakowa przeszedł marsz pamięci George'a Floyda. Ulicami Krakowa przeszedł marsz pamięci George'a Floyda, 46-letniego Afroamerykanina, którego zabójstwo przez białego policjanta wywołało falę zamieszek w całych Stanach Zjednoczonych. Krakowska demonstracja zaczęła się pod amerykańskim konsulatem na ulicy Stolarskiej, a następnie przeszła ulicami Starego Miasta i przez Rynek Główny. 📢 Wisła Kraków. Mecz z Legią Warszawa w niecodziennych warunkach [ZDJĘCIA] Mecze Wisły Kraków z Legią Warszawa z reguły gromadzą tłumy widzów na trybunach. Tym razem było jednak zupełnie inaczej w związku w wymogami, według których toczą się obecnie w Polsce rozgrywki piłkarskie. 📢 Bardzo dużo nowych przypadków Covid-19 w Małopolsce W sobotę w całej Polsce mieliśmy rekordowy, dobowy przyrost liczby chorych na Covid-19 - aż 576 nowych przypadków. Jak było w Małopolsce? Przez sobotę i niedzielę przybyło aż 54 chorych, z czego aż 32 w niedzielę. Stan na niedzielę wieczór to 1359 zarażonych osób.

Prasówka 7.06 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Międzynarodowy Dzień Seksu. Zobaczcie najlepsze i najśmieszniejsze MEMY 7.06. Wiedzieliście, że 7 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu? To święto ma zagadkową genezę powstania, ale wpisało się już na stałe w kalendarz świąt nietypowych. W sieci można znaleźć mnóstwo memów i śmiesznych obrazków o Międzynarodowym Dniu Seksu. Zobaczcie te najlepsze! 📢 Kraków. Place zabaw i parki już pełne dzieci i ich opiekunów. Bez maseczek [zdjęcia] Od 30 maja można już korzystać z placów zabaw zamkniętych ponad dwa miesiące wcześniej z powodu epidemii koronawirusa. Nic więc dziwnego, że w pierwszy bardzo ciepły weekend w Krakowie zapełniły się one dziećmi i ich opiekunami. Samorządowcy, którym z reguły podlegają place zabaw w mieście, zwracają jednak uwagę, że nie wiedzą, jakie powinny obowiązywać na nich zasady. Okazuje się bowiem, że Główny Inspektor Sanitarny nie wydał w tej kwestii szczegółowych wytycznych.

📢 Tak wyglądał Kraków zaledwie 10 lat temu. Takie życie już nie wróci... [ZDJĘCIA] Wszyscy wiemy, że czas biegnie nieubłaganie. I choć wydawać się może, że 10 lat w historii miasta takiego jak Kraków, to zaledwie chwila, to zdjęcia wykonane przez naszych fotografów właśnie 10 lat temu pokazują jak wiele w mieście i w nas, jego mieszkańcach, przez ten czas się zmieniło. Zapraszamy Was w nostalgiczną podróż po mieście, którego... już nie ma. 📢 Mnóstwo balonów nad Krakowem. Świętowanie "otwarcia" nieba W ten weekend nad Krakowem można było zobaczyć sporo balonów. W ten sposób środowisko baloniarzy uczciło oficjalne zakończenie obostrzeń w ruchu w powietrznym. Balony startowały z dawnego lotniska w Czyżynach. W sumie w niebo wzbiło się 17 załóg. Zobaczcie loty balonowe nad Krakowem!

📢 Krwawe starcie kiboli w Krakowie. W ruch poszły maczety W Krakowie znów doszło do krwawych porachunków pomiędzy krakowskimi kibolami. W nocy z piątku na sobotę grupa kiboli związana z Wisłą Kraków zaatakowała i raniła kibola powiązanego z Cracovią. 📢 Foodtruckowy skwer na Kazimierzu znów tętni życiem Wraz ze znoszeniem koronawirusowych obostrzeń coraz więcej miejsc w Krakowie "wraca do życia". Jednym z nim nich jest popularny skwer Izaaka z foodtruckami na Kazimierzu. To jedno z najpopularniejszych tego typu miejsc w Krakowie. Jak widać na zdjęciach, powoli wraca ono do życia, a krakowianie znów mają możliwość spróbowania serwowanych tam pyszności. 📢 Siłownie w Krakowie już otwarte. Zobacz, co się zmieniło w klubie The Legend w hali TS Wisła Kraków [ZDJĘCIA] 7.06 Kraków. Siłownie i kluby fitness w sobotę 6 czerwca wznowiły działalność po długiej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa. Wybraliśmy się do jednej z nich - The Legend w hali TS Wisła Kraków, by sprawdzić, co się zmieniło i jakie ograniczenia napotkali ci, którzy przyszli poćwiczyć w nowej rzeczywistości. Przejdźcie do naszej GALERII.

📢 Murale w polskich miastach. TOP 30 najładniejszych murali w Polsce (zdjęcia) Od jakiegoś czasu można zauważyć, że powstaje coraz więcej dzieł sztuki na budynkach w Polsce. Jest to pewnego rodzaju "muralizacja" naszego kraju. Włodarze miast podchodzą do tego tematu coraz bardziej odważniej, decydując się na realizację pomysłów artystycznych nawet w centrum miasta. Gdzie są najlepsze murale w Polsce? 📢 Widok na Tatry, widok na Kraków. A nad nami paralotnie. Ćwilin, czyli strefa relaksu [ZDJĘCIA] Ćwilin. Szczyt numer 2 w Beskidzie Wyspowym - 1072 m n.p.m. Ale pod względem widokowo-rekreacyjnym zdecydowany numer 1 Beskidu Wyspowego. Wieńczy go bowiem bardzo rozległa polana, która oferuje nie tylko miejsca pod ognisko, a nawet gotowy już ruszt (oczywiście - ostrożnie z ogniem), ale przede wszystkim wspaniałą panoramę. Widzimy Tatry (przed nimi Gorce), przy dobrej pogodzie słowacką Małą Fatrę, obracając się w prawo - Babią Górę. Natomiast niedaleko pod wierzchołkiem, patrząc w stronę północą, dostrzeżmy Kraków! Najbardziej uwagę przykuwają chłodnie kominowe w Łęgu. My byliśmy na Ćwilinie w tę piękną sobotę, gdy w okolicy latało kilkunastu paralotniarzy. Latem to raj dla zbieraczy borówek. Zapraszamy do GALERII.

📢 Widok na Tatry, widok na Kraków. A nad nami paralotnie. Ćwilin, czyli strefa relaksu [ZDJĘCIA] Ćwilin. Szczyt numer 2 w Beskidzie Wyspowym - 1072 m n.p.m. Ale pod względem widokowo-rekreacyjnym zdecydowany numer 1 Beskidu Wyspowego. Wieńczy go bowiem bardzo rozległa polana, która oferuje nie tylko miejsca pod ognisko, a nawet gotowy już ruszt (oczywiście - ostrożnie z ogniem), ale przede wszystkim wspaniałą panoramę. Widzimy Tatry (przed nimi Gorce), przy dobrej pogodzie słowacką Małą Fatrę, obracając się w prawo - Babią Górę. Natomiast niedaleko pod wierzchołkiem, patrząc w stronę północą, dostrzeżmy Kraków! Najbardziej uwagę przykuwają chłodnie kominowe w Łęgu. My byliśmy na Ćwilinie w tę piękną sobotę, gdy w okolicy latało kilkunastu paralotniarzy. Latem to raj dla zbieraczy borówek. Zapraszamy do GALERII.

📢 Mocne zarzuty ks. Isakowicza pod adresem kard. Dziwisza Katolicki tygodnik "Niedziela" zamieścił na stronie internetowej wywiad z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zaleskim, który zarzuca tuszowanie przypadków pedofilii w Kościele dwóm wysoko postawionym hierarchom Kościoła – kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi oraz abp. Józefowi Kowalczykowi, byłemu prymasowi Polski. Wywiad wywołał burzę w internecie. Po pewnym czasie został zdjęty ze strony tygodnika, a potem znów przywrócony.

📢 Moc atrakcji w Tauron Arenie Kraków z okazji 6. urodzin Rolkowisko w Arenie Głównej, kino samochodowe na parkingu zewnętrznym oraz foodtrucki w otoczeniu tak lubianego przez Krakowian Parku Lotników Polskich – to główne atrakcje weekendu 5-7 czerwca w ramach 6. urodzin TAURON Areny Kraków. 📢 Tłumy na spacerze Trzaskowskiego na Rynku Głównym w Krakowie Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat PO na prezydenta RP, pojawił się w ramach swojej kampanii w Krakowie. W sobotnie, słoneczne popołudnie na Rynek Główny przyszły tłumy krakowian i sympatyków, którzy skandowali "Rafał, Rafał", czy "Mamy dość", odnośnie władzy PiS. Trzaskowski żartował, że chyba jeszcze nigdy prezydent Warszawy nie był tak ciepło witany w Krakowie.

Przed nami rekordowa waloryzacja emerytur