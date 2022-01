Prasówka Kraków 7.01.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Kraków 7.01: top 3 artykuły z wczoraj

W polskiej tradycji święto Trzech Króli to znakomita okazja do spotkań i wspólnego kolędowania, a także do szczególnej pomocy osobom potrzebującym. Dlatego też w Bazylice Mariackiej w tym roku już po raz ósmy odbył się „Koncert dla Trzech Króli”. Koncertowanie połączono ze zbiórką dla Stowarzyszenia Lekarzy Nadziei.