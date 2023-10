Prasówka Kraków 7.10.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.10, w Krakowie. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kraków. Policjanci zatrzymali 36-latka, który usiłował dokonać gwałtu na młodej kobiecie w Płaszowie”?

Prasówka Kraków 7.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kraków. Policjanci zatrzymali 36-latka, który usiłował dokonać gwałtu na młodej kobiecie w Płaszowie Mężczyzna, który usiłował dokonać gwałtu na młodej kobiecie, został zatrzymany przez krakowskich policjantów. 36-latek usłyszał zarzut usiłowania zgwałcenia, za co grozi kara od 2 do 15 lat pozbawienia wolności. Wobec podejrzanego sąd na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące.

📢 Weekend Japoński w TAURON Arenie. Wyjątkowe wydarzenie po raz pierwszy w Krakowie Już 21 i 22 października TAURON Arenę wypełnią zapachy, smaki i wzory wprost z Kraju Kwitnącej Wiśni. Przez dwa dni trwać będzie Weekend Japoński - po raz pierwszy organizowany w Krakowie. Zaplanowano szereg ciekawych atrakcji dla gości, m.in. składanie origami, gotowanie na żywo, pokazy ubierania samurajskich zbroi i spotkanie autorskie z Piotrem Milewskim. Będzie też największy w Polsce wybór oryginalnych japońskich przekąsek.

📢 Afera z udziałem topowych polskich influencerów. Wiceprezydent Krakowa i znana aktorka apelują do rodziców Afera, związana z topowymi polskimi influencerami, zatacza coraz szersze kręgi. Na bieżąco informujemy o niej na naszych łamach. Do tej sprawy nawiązał również wiceprezydent Krakowa Andrzej Kulig w filmiku, który zamieścił w mediach społecznościowych. Zaapelował do rodziców, by zwracali uwagę, jakie treści oglądają ich pociechy w Internecie. W filmiku wystąpiła też znana aktorka Alicja Bachleda-Curuś.

Prasówka 7.10 Kraków: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Krakowie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Są pieniądze na projekt rozbudowy autostrady A4 między Krakowem a Katowicami W 2027 roku kończy się koncesja spółki Stalexport Autostrada Małopolska na eksploatację i utrzymanie odcinka autostrady A4 pomiędzy węzłami Katowice Murckowska i Balice w rejonie Krakowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na opracowanie dokumentacji niezbędnej do przebudowy i rozbudowy (poszerzenie do trzech pasów w każdym kierunku) tego odcinka. Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał Program Inwestycji, pozwalający na sfinansowanie prac na odcinku pomiędzy węzłami Byczyna i Balice I.

📢 Rebelianci zablokowali ruch na ulicy Karmelickiej i rozlali czerwoną farbę ZDJĘCIA Do dużego zamieszania doszło w piątek (6 października) na ul. Karmelickiej przed biurem Platformy Obywatelskiej. Aktywiści z Animal Rebellion demonstrowali, aby zwrócić uwagę na ochronę klimatu i protestowali przeciwko zabijaniu zwierząt oraz ich hodowli przemysłowej. Akcja spowodowała sparaliżowanie ruchu. Niektórzy pasażerowie zatrzymanych tramwajów i przechodnie obserwowali i przysłuchiwali się argumentom przedstawianym przez młodych aktywistów. Wielu narzekało na wstrzymanie ruchu i nie kryło zdenerwowania z tego powodu. 📢 Kraków. Mniejsze korki na moście Dębnickim w kierunku Jubilata. Wszystko dzięki... mapom Google Remont mostu Dębnickiego w Krakowie, a także ulicy Zwierzynieckiej i Kościuszki, znacznie utrudnia życie kierowcom, którzy muszą tkwić w gigantycznych korkach. Również autobusy komunikacji miejskiej notują na tej trasie kilkunastominutowe opóźnienia. Remont samego mostu miał zakończyć się 23 września, jednak inwestycja jest opóźniona. Obecnie ekipy pracują na połowie mostu od strony Wawelu, natomiast strona od Salwatora jest już gotowa i po niej kierowcy poruszają się w obu kierunkach.

📢 Przypuszczalny skład Cracovii na mecz z Jagiellonią Białystok W ramach 11. kolejki piłkarskiej ekstraklasy Cracovia w niedzielę o godz. 15 zagra z Jagiellonią Białystok. "Pasy" przerwały serie meczów bez wygranej i liczą na kolejną. Jakim piłkarzom zaufa trener Jacek Zieliński. Zobaczcie w GALERII. Przesuwajcie zdjęcia w prawo - naciśnijcie strzałkę lub przycisk NASTĘPNE 📢 Jak dopisać się do rejestru wyborców w Krakowie? Musisz dopełnić kilku niezbędnych formalności. Najczęściej zadawane pytania przed wyborami W niedzielę, 15 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu. Łącznie od 1 września do 1 października w Krakowie zostało wydanych ponad 23 tys. wniosków o zmianę miejsca głosowania. Z kolei o ujęcie w stałym obwodzie głosowania pobrało łącznie ponad 1,8 tys. osób. Przeszło 3 tys. osób pobrało wnioski o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Jakich formalności trzeba dopełnić, by zagłosować w innym miejscu niż jesteśmy zameldowani i do kiedy najpóźniej powinniśmy to zrobić? Zamieszczamy również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z wyborami parlamentarnymi.

📢 Oto najbardziej luksusowe ulice Krakowa. Tutaj za mieszkanie trzeba zapłacić krocie! RANKING Nie jest żadną niespodzianką, że w rankingu "złotych" ulic Krakowa przodują te zlokalizowane na Starym Mieście. Zdecydowanym zwycięzcą rankingu najdroższych jest niedługa ulica - bardziej uliczka - znajdująca się tuż przy Rynku Głównym. Tam cena za 1m2 mieszkania wynosi ponad 20 tysięcy złotych! Zobaczcie zestawienie przygotowane w oparciu o dane z portalu Sonar Home. 📢 Zabierzów. Śmierć 4-latka na placu zabaw. Po kontroli kuratorium na jaw wyszły nowe, niepokojące fakty Kontrola Kuratorium wykazała niespójne informacje odnośnie liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. Zdaniem Małopolskiej Kurator Oświaty Barbary Nowak w dniu, kiedy doszło do tragicznego wypadku, dzieci nie miały zapewnionej prawidłowej, zgodnej z przepisami prawa, opieki. Prokuratura rejonowa, która prowadzi postępowanie dotyczące śmierci 4-latka na placu zabaw w Zabierzowie, zawnioskowała o przekazanie tej sprawy innej jednostce - ustaliła PAP w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie. Decyzja jeszcze nie zapadła.

📢 Kraków. Tak zmieni się Okrąglak w parku Jordana. Co z pomysłem, by stworzyć tam muzeum sportu? Zarząd Zieleni Miejskiej pokazał, jak po gruntownym remoncie i przebudowie będzie wyglądał popularny Okrąglak w parku Jordana. Jakiś czas temu magistrat lansował pomysł, by utworzyć w "Jordanówce" muzeum sportu, ale propozycja nie spodobała się mieszkańcom, którzy opowiedzieli się za funkcją kulturalną i społeczną tego obiektu. 📢 Zmiany w komunikacji miejskiej w Krakowie. Wydłużą ważną linię do Skały Mieszkańcy Skały zyskają nowe połączenie autobusowe z Krakowem. Od najbliższej soboty, 7 października, będą mogli korzystać z linii aglomeracyjna nr 267. Linia nr 267, która dotychczas dojeżdżała do pętli w Smardzowicach, zostanie przedłużona do nowej pętli na rynku w Skale. Od soboty również korekty rozkładów jazdy linii nr 111 i 181.

📢 Weekend w Krakowie. Najlepsze wydarzenia weekendu 6 do 8 października: Noc Poezji, World Press Photo, Cracovia Półmaraton Krakowski Rok akademicki rozpoczął się pełną parą, a studenci dosłownie opanowali Kraków! W związku z tym, publikujemy zestawienie najciekawszych weekendowych wydarzeń, w których możecie wziąć udział. Zobaczcie sami, co robić w mieście w najbliższych dniach 6 do 8 października. 📢 Kraków. Ponad pół miliona pasażerów tramwaju do Górki Narodowej Od 4 września mieszkańcy osiedli położonych na północ od ul. Opolskiej mogą wybrać tramwaj, by dojechać do centrum i innych dzielnic miasta. W pierwszym miesiącu z nowej oferty komunikacyjnej, wybudowanej nowej Linii Krowodrza Górka - Górka Narodowa, skorzystało ponad pół miliona pasażerów. Północ Krakowa czekała na to przez lata. Linia działa, choć zaczęła działanie od serii awarii.

📢 Wojsko w Krakowie wyprzedaje atrakcyjny sprzęt. Samochody, rowery do ćwiczeń, kosiarki i łódź! Przegląd ofert Nadarza się okazja, by zostać właścicielem mikrobusa lublin, samochodu ciężarowo-osobowego honker 2000, a może jednej z kos lub kosiarek spalinowych czy fotela dentystycznego wraz z wyposażeniem. Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie ogłosił sprzedaż poprzetargową na pojazdy, sprzęt i przedmioty, których nie udało się sprzedać na przetargu w połowie września. Na decyzję i złożenie oferty cenowej jest czas do 26 października do godziny 11. 📢 Przejechali nocą na rolkach przez Kraków. To koniec sezonu Odbyło się ostatnie w tym sezonie nocne rolkowanie po mieście! Spora grupa miłośników jazdy na rolkach przejechała przez Kraków, zabezpieczana przez policję i medyków. Wystartowali o godz. 20 z Cichego Kącika.

📢 Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023. Oto reprezentantki Małopolski. One zawalczą o tytuł najpiękniejszej Znamy już zwyciężczynie półfinału Narodowego Konkursu Piękności Polska Miss i Polska Miss Nastolatek. Do finału Polska Miss Nastolatek zakwalifikowało się 36 kobiet, a Polska Miss 38. Wśród finalistek znalazły się także Małopolanki! To one niebawem zawalczą o tytuł najpiękniejszej! Część z nich może już pochwalić się bogatym portfolio, co można zobaczyć na ich profilach w mediach społecznościowych. Oto nasze reprezentantki. Zobaczcie sami! 📢 Kraków. W przyszły weekend w Tauron Arenie będzie można spróbować smaków Azji i napić się dobrego piwa Tajskie curry z chrupiącymi warzywami i ryżem jaśminowym, chińskie pierożki dim sum czy pikantne kimchi to tylko niektóre z dań jakimi będziecie mogli się raczyć w najbliższy weekend (14-15 października) podczas Festiwalu Azjatyckiego w Krakowie. Ponadto w tym dniach w Tauron Arenie czekają na Was najlepsze piwa i trunki z racji mającego się odbyć Festiwalu Piwa, Wina i Trunków Rzemieślniczych.

