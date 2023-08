Prasówka Kraków 7.08.2023 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

W niedzielę rano, 6 sierpnia, 43. Piesza Krakowska Pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła w długą drogę do Częstochowy. Pątników zaskoczył deszcz, jednak nawet zła pogoda nie zdjęła uśmiechów z ich twarzy gdy maszerowali ulicami Krakowa. Ich wędrówka potrwa kilka dni, a dziennie pokonywać będą ok. 25 kilometrów. Na Jasną Górę dotrą 11 sierpnia.

W niedzielę, 6 sierpnia wczesnym popołudniem doszło do wypadków i kolizji na autostradzie A4 w okolicach Krakowa oraz na drodze krajowej nr 7 w powiecie miechowskim. Było wiele osób poszkodowanych, w jednym z pojazdów na autostradzie strażacy uwalniali pięć rannych osób zakleszczonych w samochodzie. Po południu do wypadków dochodziło na zakopiance. Deszczowa pogoda sprawia, że jest niebezpiecznie ślisko. Wypadki miały miejsce na węźle w Balicach, w okolicy Rudna oraz Skawiny.

W niedzielę, 6 sierpnia zakończyły się 37. Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie. Zgromadziły one miliony wiernych z całego świata. Jednak szczególnie wspominać je będą z pewnością Natalia i Simone, którzy pobrali się w trakcie trwającego w Portugalii wydarzenia. To właśnie bowiem podczas ŚDM pierwszy raz na siebie wpadli i tak już zostało.

Chociaż oficjalne otwarcie dopiero 7 sierpnia, 47. Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej w Krakowie już wystartowały. W niedzielę mieszkańcy już mogli odwiedzić na Rynku stoiska z rękodziełem z różnych krajów. Do stolicy Małopolski znów zjechali się artyści, rzemieślnicy, miłośnicy sztuki, rękodzieła i rzemiosła z przeróżnych stron świata. Z kolei uroczyste otwarcie targów odbędzie się w poniedziałek, 7 sierpnia. Tego dnia organizatorzy zaplanowali moc atrakcji.

Na Pustynię Błędowską w sobotę zjechali fani muzyki techno. Impreza trwała od sobotniego popołudnia do niedzielnego poranku. Bawiącym nie przeszkadzał padający deszcz. Tańczyli jak w transie.

Złocień to rejon Krakowa, który mocno się rozwija. Powstają nowe bloki, siedziby firm, pojawiły się inwestycje, które zabezpieczyły rzekę Serafę przed zalewaniem. W budowie jest nowoczesny, ogromny budynek nowej, kolorowej szkoły. Tymczasem właśnie wiceprezydent Krakowa ogłosił, że linia tramwajowa do Złocienia staje się priorytetem dla miasta. I może wyprzedzić w realizacji linie z Małego Płaszowa do węzła trasy S7.