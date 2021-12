Prasówka Kraków 6.12.2021 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Krakowie nie minęło Cię nic ważnego

Gdyby Legia przyjechała do Krakowa jeszcze kilkanaście dni temu można by sądzić, że jest w potężnym dołku. Wygrała jednak od tego czasu dwa mecze – jeden w lidze, drugi w Pucharze Polski, stanęła więc na nogi. A „Pasy” nie wygrały z nią w lidze u siebie od 10 kwietnia 2005 r. Ale warto pamiętać, że w 2020 ograły warszawian w półfinale Pucharu Polski 3:0 w Krakowie. To jednak tylko statystyka, liczyło się tu i teraz.